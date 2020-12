Dans cette édition de décembre de Business Line, le baromètre mensuel des entreprises de Dubaï, nous examinons trois entreprises innovantes qui transforment certaines des pires nouvelles de l’année en solutions utiles et, dans certains cas, même vitales.

Recyclage des déchets plastiques

Nous commençons avec des plastiques qui polluent et infestent notre planète. Micro-plastiques sont tout le monde, des océans les plus profonds aux plus hautes montagnes. Amos Wemanya, un militant environnemental pour Paix verte, dit même que selon un étude qu’ils ont faite en 2018, « les microplastiques sont dans nos aliments, ils sont dans notre air, ils sont dans notre eau et ils causent des problèmes de santé. »

Mais que se passerait-il s’il y avait un moyen de transformer les déchets plastiques en quelque chose d’utile et de faire des bénéfices? C’est précisément ce que quatre ingénieurs kényans ont décidé de faire.

Il y a trois ans, le Kenya a imposé ce qui a été salué comme l’interdiction la plus stricte du monde sur l’utilisation, la fabrication et l’importation de plastique. Une entreprise de fabrication basée à Nairobi espère endiguer le flux apparemment interminable de déchets plastiques en les transformant en briques de pavage écologiques.

Nzambi Matee, le co-fondateur de Créateurs de Gjenge, la société en question, affirme que Nairobi génère à elle seule environ 500 tonnes métriques de déchets plastiques chaque jour, « seule une fraction de ces déchets est recyclée. Le reste se retrouve dans l’environnement et dans la décharge ». C’est ce qui leur a fait voir les déchets comme une ressource en soi.

Leur aventure a commencé en 2017 lorsqu’ils ont commencé à collecter les déchets plastiques et à les vendre à des recycleurs. Mais seulement quelques mois plus tard, ils ont réalisé qu’ils collectaient plus qu’ils ne pouvaient revendre, plus que les recycleurs ne pouvaient en supporter. C’est à ce moment-là qu’ils ont réalisé qu’ils devaient faire autre chose avec les déchets plastiques, ce qui est également rentable financièrement. Ils ont commencé à transformer les déchets plastiques en pavés.

Les éléments constitutifs d’une initiative verte

Le plastique est broyé en petites pastilles puis trié selon la couleur. Après avoir mélangé le sable et le pigment de couleur souhaité, ils sont moulés et placés dans une presse hydraulique.

Ann Muthoni, coordinatrice de programme chezProjets de développement des bidonvilles de Mukuru dit: « Marcher dessus donne l’impression de marcher sur du caoutchouc (…) Ils sont écologiques. Ils sont aussi beaux parce que nous obtenons des couleurs différentes, et ils sont faciles à nettoyer, surtout lorsque les nettoyeurs les balaient, et ils ont vraiment transformé notre institution. «

Les fabricants de Gjenge peuvent produire 1500 pavés par jour et se vendent entre 8 et 10 euros le mètre carré. Ils ouvrent véritablement la voie à l’entreprise pour qu’elle soit à la fois rentable et écologiquement saine.

Recherche de vaccins révolutionnaire

Le génie génétique et l’édition génique sont présentés comme la prochaine industrie de plusieurs billions de dollars dans le domaine de la santé. Les principaux fabricants de vaccins COVID-19 utilisent cette technologie. À cette année Salon des technologies de l’information du Golfe à Dubaï, Euronews ‘ Jane Witherspoon, a organisé une discussion avec des experts de premier plan pour obtenir les dernières informations.

D’où pourrait venir la prochaine grande percée?

Selon le professeur Zeev Rotstein, le directeur général de la Organisation médicale Hadassah, ça viendra de la génomique. Comme il le déclare correctement, «toute la production des vaccins contre le COVID-19 en ce moment est basée sur la génomique, CRISPR activité ».

Mais que peut faire la génomique exactement?

Dr. Manal Taryam, le PDG de Secteur des soins de santé primaires, Dubai Health Authority, dit «non seulement cela nous fournira la base de données sur laquelle nous pouvons construire le plan de gestion, mais cela nous donnera également une voie rapide vers la médecine personnalisée. Et puis nous ne traiterons pas la maladie. Nous traiterons la personne qui est touché par cette maladie. «

Mais la génomique est plus. Le Dr Taryam croit que l’avenir est de contrôler de nombreuses maladies, pas seulement la pandémie:

«Être capable de comprendre la carte génomique de la façon dont la communauté ou la population va répondre à tout virus ou bactérie est une étape très importante dans la prédiction de l’issue de toute maladie ou de toute pandémie».

Que faut-il pour créer un écosystème capable de soutenir les innovations dans les soins de santé?

Assaf Barnea, PDG de Sanara Ventures pense que nous devons être mieux préparés et adapter l’innovation aux soins en utilisant la santé numérique de l’IA. Il dit qu’il y a un mouvement vers la médecine basée sur la performance plutôt que vers la rémunération par service. Il pense que cette tendance créera à terme un écosystème qui « forcera la réglementation, forcera l’adaptation de la nouvelle technologie, la médecine basée sur la valeur, qui, nous le voyons maintenant, forcera les hôpitaux et les médecins à adopter, pas seulement de nouvelles technologies, d’ailleurs, mais nous en tant que marché, en tant qu’investisseurs aussi pour adopter de nouveaux modèles commerciaux. «

Malgré les énormes conséquences terribles de la pandémie, de nombreux experts de premier plan considèrent que l’innovation et la création dans la lutte contre le virus ont poussé le monde médical dans une direction plus positive et efficace.

Achats de Noël en ligne personnalisés

Avec un tiers des achats de Noël prévus au Royaume-Uni en ligne cette année, les détaillants ont adapté leurs modèles commerciaux pour répondre aux exigences de la pandémie. Mais pour les personnes qui préfèrent parcourir les allées en personne, certains proposent désormais ce qu’ils appellent des «expériences de magasinage personnelles».

Selon le Centre de recherche sur le commerce de détail, 33% du total des ventes au détail au Royaume-Uni seront en ligne ce Noël. Cela signifie même le plus ancien centre commercial d’Angleterre, le luxe de Londres Arcade de Burlington, a dynamisé ses services numériques.

Pour Mark Lord, Head Beadle chez Burlington Arcade, tous les détaillants se sont adaptés aux défis de 2020. Ils proposent le click-and-collect qui peut même être livré à votre hôtel, à votre domicile et si vous avez la chance d’avoir une adresse de pays, qui peut également être arrangée. Il dit que «même si nous avons 201 ans, nous nous sommes adaptés au monde moderne».

Pour une journée personnalisée sur la commune, les magasins peuvent être contactés directement pour prendre rendez-vous. Comme le dit Mark Lord, «nous voulons en faire une expérience afin que dès que vous entrez et que vous êtes accueilli par moi-même ou l’un de mes collègues, les inquiétudes de 2020 disparaissent un peu et vous pouvez commencer à en profiter. un Noël plus normal. «