Les défis les plus difficiles pour la crypto-monnaie nous attendent

Plus d’un tiers des milléniaux et la moitié de la génération Z seraient heureux de recevoir 50% de leur salaire en crypto-monnaies, a révélé une étude.

Avec plus de 1 billion de dollars de valeur de crypto-monnaie anéantie depuis le point culminant de 2021, de nombreux investisseurs pourraient être tentés d’entrer dans l’orbite de la crypto-monnaie à un prix potentiellement attractif et inférieur.

Cependant, à mesure que l’investissement dans les crypto-monnaies est devenu plus courant, et en particulier depuis 2020, la corrélation du bitcoin avec les actions et les obligations américaines a fortement augmenté et est restée constamment positive.

Entre 2010 et 2022, le bitcoin a enregistré 27 épisodes de drawdowns de 25% ou plus. En comparaison, les actions et les matières premières n’en ont enregistré qu’une chacune. Même lors de la vente massive du marché liée à la pandémie de mars 2020, le bitcoin a subi des pertes beaucoup plus importantes que les classes d’actifs conventionnelles comme les actions ou les obligations.

Les crypto-monnaies restent profondément problématiques d’un point de vue environnemental, social et de gouvernance, ou ESG. Cela est vrai même si la transition de la preuve de travail à la preuve de participation que la plate-forme logicielle basée sur la blockchain ethereum est le fer de lance réduit la consommation d’énergie massive qui sous-tend l’extraction et la validation de la cryptographie.

Enfin, l’absence de réglementation claire et uniforme sur les crypto-monnaies – à la fois au sein des pays et entre les pays – crée une énorme incertitude pour les investisseurs à long terme. On ne sait toujours pas aux États-Unis, par exemple, quand une crypto-monnaie relève du cadre réglementaire d’un titre soumis aux réglementations de la Securities and Exchange Commission et quand elle est considérée comme un actif ou une marchandise comme le bitcoin et l’éther l’ont revendiqué.

En effet, dans certains pays, les crypto-monnaies font face à une interdiction pure et simple. L’interdiction brutale par la Chine de tout commerce et exploitation de crypto-monnaie en 2021 est un exemple frappant, mais en aucun cas le seul. Les régulateurs se sont également inquiétés des pannes notables et répétées de l’infrastructure prenant en charge l’extraction et le commerce de crypto-monnaie – un autre domaine où il reste une incertitude réglementaire importante.

Bien sûr, l’élan, la spéculation au détail et la “peur de passer à côté” peuvent continuer à faire grimper le prix à court terme du bitcoin, de l’éther et d’autres crypto-monnaies. Mais il y a suffisamment de nuages ​​​​sombres à l’horizon de la crypto-monnaie que les investisseurs à long terme voudront peut-être observer attentivement depuis les coulisses pour mieux comprendre les faits par rapport à la fiction et la vraie valeur par rapport au battage médiatique des médias sociaux avant de décider comment, où et si investir dans l’écosystème crypto .

— Par Taimur Hyat, directeur de l’exploitation de PGIM.