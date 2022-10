Les défis du plan d’annulation des prêts étudiants de Biden mettent l’allégement en danger

Deux jours plus tard, le 29 septembre, six États dirigés par les républicains – l’Arkansas, l’Iowa, le Kansas, le Missouri, le Nebraska et la Caroline du Sud – ont déposé un procès pour bloquer l’action de Biden. Les responsables de l’État du GOP soutiennent que le président n’a pas le pouvoir d’accorder un allégement de la dette à l’échelle nationale sans le Congrès. Ils prétendent également que la politique nuirait aux entreprises privées qui gèrent certains prêts étudiants fédéraux en réduisant leur activité.

Le même jour, le procureur général de l’Arizona, Mark Brnovich, a sa propre contestation judiciaire pour arrêter le plan de l’administration Biden. Brnovich affirme que la politique réduirait l’impact du programme de remise des prêts de la fonction publique, qui, selon lui, permet à son bureau de recruter des talents juridiques.

Le programme PSLF permet à ceux qui travaillent pour le gouvernement d’obtenir l’annulation de leur dette après une décennie. Si les prêts des emprunteurs sont simplement annulés maintenant, soutient Brnovich, ils seront moins incités à travailler pour le bureau de l’État. Les avocats en pratique privée ont tendance à être mieux payés.