Les défis devant le BJP, opposition au code civil uniforme

Plus de 11 millions de personnes et environ 700 tribus différentes – c’est la diversité parmi les groupes ST, en particulier en ce qui concerne les coutumes et les traditions concernant le mariage renouvelable, l’âge du mariage, l’enregistrement, la dissolution et l’héritage qui pourrait être le plus grand défi pour le BJP dirigé centre lorsqu’il se prononce sur le Code civil uniforme.

L’approbation de l’UCC par le Premier ministre Narendra Modi la semaine dernière a déclenché une discussion dans les cercles politiques et juridiques. La Commission du droit a déclaré qu’elle avait déjà reçu environ 19 lakh suggestions au cours des deux dernières semaines et que l’exercice de collecte de commentaires se poursuivra jusqu’au 13 juillet. résistance et rejet de l’idée, le BJP ne trouvera pas non plus facile de formuler un UCC en cordage dans toutes les sensibilités des communautés à travers le pays.

Défis avant le BJP

Le plus grand défi pour le BJP lorsqu’il s’agit de rédiger le Code civil commun, un ensemble uniforme de lois sur le mariage, l’adoption, l’héritage et le divorce, vient des tribus et de la région du nord-est.

Les tribus de l’Inde constituent une minorité numériquement faible, à peine 9 % environ de la population totale. Mais leur étendue est vaste, tout comme la diversité de leurs coutumes.

Dans le nord-est, le Nationalist Democratic Progressive Party (NDPP) et le National People’s Party (NPP), les principaux alliés du BJP au Nagaland et au Meghalaya, se sont opposés à l’idée de l’UCC en disant qu’elle est contre l’idée de l’Inde. De même, le Mizo National Front, un allié du BJP du Mizoram, a également déclaré que l’UCC était une tentative de mettre fin aux pratiques religieuses ou sociales, aux lois coutumières, aux cultures et aux traditions des Mizos.

Le ministre en chef de Meghalaya, Conrad K Sangma, qui est également président national du NPP, a fait part de ses inquiétudes quant au type d’impact que l’UCC peut avoir sur les trois principales communautés de l’État – Garo, Khasi et Jaintia qui sont matrilinéaires.

À Meghalaya, le Hynniewtrep Youth Council, représentant la communauté matrilinéaire Khasil, a déclaré qu’il écrirait à la Commission du droit de l’Inde contre la décision d’imposer l’UCC. Pendant ce temps, le Conseil du district autonome de Khasi Hills – un organe autonome en vertu de la sixième annexe de la Constitution – a adopté une résolution la semaine dernière pour exhorter le centre à ne pas adopter l’UCC, invoquant la nécessité de protéger les pratiques coutumières de la propriété foncière, le système matrilinéaire à Khasi la société et la culture des chefs traditionnels.

Le NDPP a déclaré que les Nagas ont été assurés de la protection de leurs pratiques coutumières en vertu de l’article 371 (A) de la Constitution et a exhorté le centre et la Commission des lois à reconsidérer la question. Le parti a notamment déclaré que le dialogue politique Indo-Naga se trouve à un « moment crucial » et qu’il serait « imprudent » de mettre en place une loi telle que l’UCC qui aura « des conséquences importantes sur les pourparlers ».

L’AGF, ou Assam Gana Parishad, l’allié clé du BJP en Assam, n’a pas encore clarifié sa position sur l’UCC. Le nord-est est l’une des régions les plus culturellement diversifiées au monde et abrite plus de 220 communautés ethniques, et beaucoup craignent que l’UCC n’affecte leurs lois coutumières protégées par la Constitution.

Le BJP est également conscient des préoccupations, c’est pourquoi le député du BJP Sushil Kumar Modi, lors du panel parlementaire sur la loi lundi, aurait remis en question le caractère pratique du fonctionnement de l’UCC dans les zones tribales, y compris celles du nord-est, car leurs coutumes, traditions et rituels sont différents des autres communautés et la Constitution leur accorde une protection spéciale. Cette question a également été soulevée par le député du Congrès Vivek Tankha qui a déclaré que l’uniformité entrerait en conflit avec de nombreuses dispositions de la Constitution qui comprend des dispositions spéciales pour 11 États, y compris les États du nord-est.

Le BJP est également conscient des implications potentielles de l’UCC sur sa part de voix dans les zones dominées par les tribus. Au moins dans le Madhya Pradesh et le Chhattisgarh, les pertes électorales maximales pour le BJP en 2018 sont venues des zones dominées par les tribus, donc le parti sera prudent et ira pour une large consultation, comme le RSS l’a conseillé, au moins en ce qui concerne Communautés ST.

Au Pendjab, l’ancien allié du BJP, Shiromani Akali Dal (SAD) a également exprimé sa préoccupation face à l’impact négatif de l’UCC sur les communautés minoritaires et tribales. Plusieurs militants sikhs ont déclaré qu’ils auront une loi personnelle sikhe pour parler au Centre de leurs préoccupations concernant leurs coutumes.

L’Uttarakhand va mettre en œuvre l’UCC

Pendant ce temps, le ministre en chef de l’Uttarakhand, Pushkar Dhami, était à Delhi pour rencontrer le Premier ministre Modi. Il a rencontré lundi le ministre de l’Intérieur Amit Shah et a eu une longue réunion sur le projet d’UCC qui a été soumis par un comité dirigé par la juge Retd Ranjana Desai.

Le comité qui a été mis en place il y a un an, a tenu environ 63 réunions au cours des onze derniers mois et aurait rencontré non seulement des akharas hindous, mais aussi des habitants des villages frontaliers, des zones à prédominance musulmane. Plus important encore, le comité, a appris NDTV, a également examiné les divergences qui existent avec de nombreuses lois sur les mêmes questions. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’adoption d’enfants, les lois religieuses peuvent différer de la loi sur la justice pour mineurs. De même, en ce qui concerne le mariage, il y a la loi sur la prévention du mariage des enfants qui est en contradiction avec le droit personnel musulman. Ces contradictions seront levées, a appris NDTV. La juge Ranjana Desai a déclaré, soulignant spécifiquement que la loi est rédigée en gardant à l’esprit le tissu laïc de l’État. Le ministre en chef Dhami a déclaré que l’UCC sera bientôt mis en œuvre dans l’État.

Défis devant l’opposition

L’opposition n’a pas non plus vraiment mis en place une résistance collective claire et unifiée à l’idée de l’UCC. C’est aussi parce que certains partis au moins ne veulent pas être perçus comme soutenant des lois régressives qui font partie de certaines lois personnelles.

Par exemple, alors que le BSP soutient l’idée de l’UCC, il est d’avis que le gouvernement ne devrait aller de l’avant qu’après avoir mis en confiance toutes les communautés, y compris les musulmans et les tribus. La position du parti est que le Dr BR Ambedkar avait soutenu l’idée de l’UCC, mais qu’elle ne devrait pas être mise en œuvre à la hâte. Il y a aussi eu différentes voix au sein du Congrès.

Le Shiv Sena a été un fervent partisan de l’UCC. Maintenant, la faction sous Uddhav Thackeray a dit que le gouvernement ne devrait pas amener l’UCC avec des élections à l’esprit, et que de nombreux hindous en seront également touchés.

L’AAP, qui a récemment retiré son soutien à l’opposition unie, a également soutenu l’idée de l’UCC. Il compte 10 députés à la Rajya Sabha et le nombre sera crucial pour le BJP lorsqu’il présentera le projet de loi, en particulier parce que les partis qui ont soutenu ses démarches dans le passé, comme le YSRCP, se sont opposés à l’UCC. Cela montre qu’il existe également des divisions au sein de l’opposition. Il y a une réunion de 15 partis d’opposition qui se tiendra à Bengaluru les 17 et 18 juillet, date à laquelle il pourrait y avoir une certaine clarté à ce sujet.