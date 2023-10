Cela peut parfois être un long voyage, consistant à essayer beaucoup de choses qui n’améliorent pas ou ne soulagent pas nécessairement les symptômes parce que la maladie n’est pas traitée correctement. Par exemple, j’ai entendu des gens dire qu’ils avaient entendu parler des avantages de l’utilisation de quelque chose comme du vinaigre de cidre de pomme sur leur peau. Même s’il est naturel, le vinaigre de cidre de pomme peut en réalité aggraver la peau et la rendre plus inconfortable en provoquant une irritation appelée dermatite irritante.

Défis et changements

Lorsque vous recevez un nouveau diagnostic de MA, plusieurs défis peuvent se présenter.

La première – et nous le voyons tout le temps avec nos patients – est qu’il faut changer tout ce que l’on fait en termes de soin de sa peau. Vous apprécierez peut-être les produits parfumés, mais vous devrez tous les remplacer par des produits sans parfum. Cela peut être un réel changement pour les gens, et souvent pour tous les membres de la maison aussi, puisqu’ils vont devoir changer les savons et les crèmes hydratantes utilisés par la famille.

Un autre aspect frustrant de la MA est que parfois, elle provoque des démangeaisons et un inconfort, mais votre peau semble normale. En dermatologie, on appelle parfois l’eczéma « la démangeaison qui gratte ». Cela semble normal, mais ensuite cela commence à démanger, alors vous le grattez, et vous obtenez alors une éruption cutanée ou l’apparence typique de l’eczéma. Les enfants, en particulier, ont parfois l’impression que leurs parents ne les croient pas parce que leur peau peut paraître normale. Pourtant, ils ressentent des sensations de démangeaisons et d’inconfort qui peuvent ne pas se manifester comme un eczéma classique pendant des jours, voire des semaines, après avoir ressenti cette sensation.