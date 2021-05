Les défis climatiques obligent les riziculteurs vietnamiens à passer à la culture de la crevette

Pendant des années, Ta Thi Thanh Thuy a travaillé dur sur une bande de terre prise en sandwich entre le Mékong et la mer de Chine méridionale, une région largement connue sous le nom de bol de riz du Vietnam, pour cultiver le grain prisé. Mais Thuy, avec beaucoup de ses voisins, a au cours de la dernière décennie terminé un échange de production – vers la crevette – un changement auparavant improbable qui a été stimulé par les effets du changement climatique. Alors que la montée des eaux de mer entraîne une augmentation significative des niveaux de salination dans la région du delta du Mékong, la tendance à cultiver des étangs de crevettes devrait suralimenter l’industrie des fruits de mer du pays. Le gouvernement s’est fixé un objectif ambitieux de plus que doubler les exportations de crevettes des niveaux actuels à 10 milliards de dollars d’ici 2025 et les agriculteurs du Delta ont bénéficié de sessions de formation des autorités locales et d’autres mesures, y compris des prêts à des conditions avantageuses.

« La vie était très dure pour nous jusqu’à ce que nous commencions à cultiver des crevettes », a déclaré Thuy, 52 ans. « De nombreux éleveurs de crevettes ici ont pu construire de belles maisons et ouvrir des comptes d’épargne dans les banques. »

L’augmentation de l’eau de mer dans la région du delta a été aggravée par la construction de plusieurs barrages hydroélectriques en amont, réduisant encore davantage le débit d’eau douce.

« Nous avons planté du riz mais nous n’avons pas récolté de riz », a déclaré un autre éleveur de crevettes Ta Thanh Long. « Il fut un temps où le riz pouvait encore pousser alors que l’eau était encore fraîche. Mais ensuite, l’eau devenait de plus en plus salée chaque année. »

Au moins un tiers de la superficie rizicole le long du littoral de 72 kilomètres de la province de Soc Trang a été affecté par la salinisation au cours des dernières années, a déclaré Duong Minh Hoang, ancien directeur du Centre de promotion de l’agriculture de la province.

« Nous avons exhorté la population locale à passer à des cultures adaptées à la salinisation », a déclaré Hoang. « Le changement climatique a un impact sur tout le monde ici. Nous devons essayer de nous adapter pour survivre. »

FLÈCHE DES EXPORTATIONS

Le Vietnam est le troisième exportateur mondial de riz, mais les revenus générés par les exportations de crevettes dépassent les revenus du riz depuis 2013 et augmentent rapidement.

«Les transformateurs de fruits de mer d’ici viennent acheter toutes les crevettes que nous cultivons», a déclaré Ta Thanh Tung, 44 ans, l’un des cinq frères et sœurs de Thuy qui sont tous passés de l’élevage de riz à la crevette.

«Nous avons entendu dire qu’ils exportaient les crevettes vers l’Europe, la Chine et les États-Unis».

Les analystes du secteur s’attendent à ce que les exportations augmentent de 5 à 10% par an au cours de la prochaine décennie, le total des terres d’élevage de crevettes du pays – principalement dans le delta – augmentant de 3 à 5% chaque année.

Le plus grand exportateur de fruits de mer du Vietnam, Minh Phu Seafood Corp, a pour objectif encore plus ambitieux de faire du pays le plus grand exportateur de crevettes au monde. Minh Phu s’attend à ce que plus d’une douzaine d’accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux récemment conclus contribuent à porter les exportations à 20 milliards de dollars, soit un quart des exportations mondiales, d’ici 2045.

Cela pourrait aider à atténuer une partie de la pression économique à laquelle le pays d’Asie du Sud-Est sera confronté dans les années à venir. La Banque mondiale estime que le changement climatique à lui seul est sur le point de réduire le revenu national du Vietnam de 3,5% d’ici 2050.

INQUIÉTUDES AUX CREVETTES

Le passage aux crevettes du riz, cependant, s’accompagne de sa propre série de problèmes environnementaux.

L’ONG basée en Suisse, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), estime que plus de la moitié des forêts de mangroves naturelles du pays, qui protègent contre l’érosion côtière et les ondes de tempête, ont été défrichées pour faire place à des étangs de crevettes.

Les experts en aquaculture ont souligné un manque de surveillance réglementaire de l’explosion dans les petites fermes de crevettes, avec des questions sur tout, de la matière première utilisée dans les aliments pour animaux à la façon dont ils gèrent leurs effluents ou leurs déchets.

L’utilisation d’antibiotiques pour traiter les maladies des stocks de crevettes suscite des préoccupations particulières. Les antibiotiques peuvent s’infiltrer dans les effluents, qui sont généralement déversés, non traités ou mal traités, de nouveau dans les cours d’eau environnants, augmentant le risque de pollution chimique dans l’environnement immédiat et des effets d’entraînement néfastes tout au long de la chaîne alimentaire.

« Alors que la surpêche et les barrages sont discutés … la nature insidieuse des polluants invisibles n’est pas prise en compte », a déclaré Matt Landos, un vétérinaire scientifique australien spécialisé dans la santé des animaux aquatiques. « Pourtant, il est clair qu’ils sont présents et les niveaux sont négatifs pour la pêche. productivité. »

De plus, la salinisation croissante et l’élévation du niveau de l’eau de mer qui ont incité le changement en premier lieu pourraient finir par dévaster le delta.

Une élévation de 0,7 à 1,0 mètre mettrait environ 40% de la région sous l’eau, selon Le Anh Tuan, professeur au Collège de l’environnement et des ressources naturelles de l’Université de Can Tho.

«La tendance à la baisse se poursuivra au cours des prochaines années et des parties des rizières devront être converties en fermes aquacoles, en fermes fruitières et en autres cultures», a ajouté Tuan.

Les éleveurs de crevettes disent qu’ils sont déjà confrontés à des signes inquiétants d’accélération des niveaux de salinité.

« Nous devons creuser les puits plus profondément pour l’eau douce maintenant », a ajouté Thuy. « Nous sommes très préoccupés par le fait qu’en raison de l’élévation du niveau de l’eau de mer, nos fermes seront un jour submergées. »

