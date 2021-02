les défis à venir malgré la résilience dans la crise des covid

LONDRES – Les banques européennes ont apparemment bien résisté à la crise des coronavirus, mais il reste encore des défis majeurs à relever qui pourraient potentiellement secouer le secteur.

Il y a eu une différence notable entre la pandémie et la crise financière mondiale de 2008: les banques européennes ont maintenant une position de capital beaucoup plus solide qu’auparavant. Ceci est en partie dû aux exigences beaucoup plus strictes imposées par les régulateurs à la suite du choc de 2008 – et cela semble porter ses fruits.

Les banques européennes sont tellement confiantes quant à leurs positions en capital que certaines sont même prêtes à reprendre les paiements de dividendes cette année, malgré les demandes de prudence des régulateurs.

« Le plus important à retenir est que nous n’avons pas encore constaté de détérioration de la qualité des actifs depuis le début de la crise », a déclaré Arnaud Journois, vice-président de DBRS Morningstar, à propos du dernier ensemble de résultats trimestriels des banques européennes.

Fahed Kunwar, responsable de la recherche sur les actions des banques européennes à Redburn, a également déclaré que les derniers résultats trimestriels étaient « solides » avec les trois quarts des banques battant leurs revenus, et plus près de 90% battant leurs fonds propres et leurs provisions.

Les principaux prêteurs en Europe ont bénéficié des mesures de relance mises en place par les gouvernements, mais aussi des politiques de la Banque centrale européenne et de la Banque d’Angleterre. Leurs mesures ont contenu le nombre de faillites d’entreprises et ont stimulé les prêts.

Mais la situation pourrait changer au cours de l’année prochaine, car ces interventions budgétaires et monétaires sont potentiellement réduites.

« Les créances douteuses commenceront à apparaître au cours de l’année prochaine. C’est à ce moment-là que nous aurons une image plus claire de la gravité de la situation dans le secteur des entreprises », a déclaré Nick Andrews, analyste européen de la société de recherche en investissement Gavekal, à CNBC par téléphone. .