Les défenseurs ukrainiens repoussent les attaques russes sur 5 fronts et 35 combats se produisent – ​​rapport de l’état-major

Les forces de défense ukrainiennes ont repoussé les attaques russes sur les fronts Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Shakhtarsk et Zaporizhzhia et ont frappé les zones où étaient concentrés le personnel militaire russe et son équipement.

Source: État-major général des forces armées ukrainiennes Facebookinformation le 3 octobre à 6h00

Citation de l’état-major : « Au cours de la dernière journée, 35 engagements de combat ont eu lieu. Au total, l’ennemi a lancé huit frappes de missiles et 47 frappes aériennes et a tiré 27 fois avec des systèmes de lancement de roquettes multiples sur les positions de nos troupes et sur des installations civiles dans notre État. »

Détails: Sur le Front Lyman, Les forces de défense ukrainiennes ont repoussé les attaques russes près de Makiivka, dans l’oblast de Louhansk.

Sur le Front de Bakhmut, les Russes ont tenté de regagner le terrain perdu dans la région d’Andriivka, dans l’oblast de Donetsk, mais en vain.

Dans le domaine de responsabilité du Groupe stratégique opérationnel de Tavriia sur le Avdiivka devant, les Russes ont cherché à regagner le terrain perdu près d’Avdiivka dans l’oblast de Donetsk, mais en vain. En outre, les défenseurs ukrainiens ont repoussé avec succès les attaques russes à l’est de Stepove, dans l’oblast de Donetsk. Les Russes ont lancé 10 attaques infructueuses dans les régions de Marinka et Novomykhailivka dans l’oblast de Donetsk.

Sur le Front de Shakhtarsk, Les défenseurs ukrainiens ont repoussé les attaques russes près de Staromaiorske et Rivnopil dans l’oblast de Donetsk.

Sur le Front de Zaporizhzhia, les Russes ont tenté de regagner le terrain perdu dans la zone à l’ouest de Verbove et au sud-est de Mala Tokmachka dans l’oblast de Zaporizhzhia, mais en vain.

Les Forces de défense ukrainiennes poursuivent une opération offensive sur le Mélitopol et Les façades de Bakhmutinfligeant des pertes en personnel et en équipement militaires aux forces d’occupation russes, consolidant encore davantage leurs positions et épuisant les Russes.

Dans le domaine de responsabilité du Groupe stratégique opérationnel d’Odessa sur le Front de Kherson, Les forces de défense ont engagé des combats de contre-batterie, détruit des points de stockage et frappé avec succès l’arrière russe.

Dans la zone de responsabilité du Groupe stratégique opérationnel de Pivnich (Nord) sur le Volyne et Fronts de la Polissieaucun changement significatif dans la situation opérationnelle n’a été enregistré.

Sur le Siverschtchyna et Fronts de Slobozhanshchynala Russie maintient une présence militaire dans les zones frontalières, mène des activités de sabotage actives pour empêcher les troupes ukrainiennes de se déplacer vers les zones vulnérables et augmente la densité des champs de mines le long de la frontière nationale dans la région de Belgorod.

Les Russes n’ont mené aucune action offensive (d’assaut) dans la zone de responsabilité du Groupe stratégique opérationnel de Khortytsia sur le territoire. Front de Koupiansk.

Au cours des dernières 24 heures, les avions de l’armée de l’air ukrainienne ont mené 11 attaques contre des groupes de militaires, d’armes et d’équipements russes, ainsi qu’une autre attaque contre un système de missiles anti-aériens russe.

Les unités des forces de fusée ukrainiennes ont détruit un groupe de militaires russes, d’armes et d’équipements, un poste de commandement, deux stations de guerre électronique et quatre pièces d’artillerie appartenant aux Russes.

