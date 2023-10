Les troupes ukrainiennes ont participé à 60 affrontements avec les Russes au cours de la dernière journée, la majorité des attaques sur le front de Mariinka ayant été repoussées.

Source: État-major général des Forces armées ukrainiennes, informations à 06h00 le 28 octobre

Détails: Au total, 60 engagements de combat ont eu lieu au cours des dernières 24 heures.

Les Russes ont lancé 8 frappes de missiles et 15 frappes aériennes et attaqué 61 fois les positions des forces ukrainiennes et des zones peuplées à l’aide de systèmes de lancement de roquettes multiples.

Dans la zone de responsabilité du Groupe Stratégique Opérationnel de Pivnich (Nord) sur les fronts Sivershchyna et Slobozhanshchynales forces russes maintiennent leur présence militaire dans les zones frontalières, mènent des activités de sabotage pour empêcher le déploiement des troupes ukrainiennes dans les zones vulnérables et augmentent la densité des champs de mines le long de la frontière de l’État russe dans l’oblast de Belgorod.

Dans le domaine de responsabilité du Groupe stratégique opérationnel de Khortytsia sur les fronts de Koupiansk et Lyman, les Russes ne se sont engagés dans aucune opération d’assaut et ont continué à regrouper leurs forces.

Sur le front de Bakhmut, les Russes cherchèrent en vain à regagner le terrain perdu près d’Andriivka, où les défenseurs ukrainiens repoussèrent cinq attaques. Les Forces de défense ukrainiennes poursuivent leurs opérations d’assaut au sud de Bakhmut, dans l’oblast de Donetsk, infligeant des pertes en personnel et en équipement militaires aux forces d’occupation russes et consolidant leurs positions.

Dans le domaine de responsabilité du Groupe Stratégique Opérationnel de Tavriia sur le front d’Avdiivka, les Russes n’ont jamais cessé leurs tentatives d’encercler Avdiivka. Cependant, les soldats ukrainiens tiennent bon, infligeant d’importantes pertes aux Russes. Les actions offensives russes dans les régions de Stepove, Avdiivka et Pervomaiske (oblast de Donetsk) ont échoué, où les Forces de défense ont repoussé 15 attaques.

Sur le front de Marinka, les forces d’occupation russes ont mené des opérations d’assaut infructueuses près des colonies de Marinka et de Novomykhailivka dans l’oblast de Donetsk. L’armée ukrainienne y a repoussé plus de 20 attaques russes.

Sur le front du Shakhtarsk, les défenseurs ont repoussé toutes les attaques russes près de Vodiane, Zolota Nyva et Staromaiorsk dans l’oblast de Donetsk.

Sur le front de Zaporizhzhia, les Russes ont cherché en vain à regagner le terrain perdu au nord-ouest de Verbove dans l’oblast de Zaporizhzhia.

Pendant ce temps, les forces de défense ukrainiennes poursuivent leur offensive sur le front de Melitopolinfligeant des pertes en personnel et en équipement militaires aux forces d’occupation russes et les épuisant sur toute la ligne de front.

Dans le domaine de responsabilité du Groupe stratégique opérationnel d’Odessa sur le front de Khersonles forces de défense ukrainiennes mènent leurs opérations de contre-batterie, frappant l’arrière russe.

L’armée de l’air ukrainienne a lancé cinq frappes contre des groupes de militaires russes et quatre autres contre des systèmes de missiles anti-aériens russes.

Les forces de roquettes et l’artillerie ukrainiennes ont touché quatre groupes de militaires, d’armes et d’équipements russes, huit pièces d’artillerie, deux points de stockage de munitions, trois systèmes de défense aérienne et un système de roquettes lourdes à lancement multiple TOS-1A Solntsepyok.

Soutien UP ou devenez notre patron!