Le président Volodymr Zelenskyy a déclaré que son gouvernement avait obtenu la libération de la détention russe pour 215 citoyens ukrainiens et étrangers, avec l’aide des efforts de médiation turcs et saoudiens. Il a dit que beaucoup étaient des soldats et des officiers qui avaient été condamnés à la peine de mort dans le territoire occupé par la Russie.

On pense que Poutine est le parrain de la plus jeune fille de Medvedchuk. Sa détention a déclenché un échange houleux entre les responsables de Moscou et de Kyiv. Medvedchuk est le chef du conseil politique du parti pro-russe d’opposition Platform-For Life, le plus grand groupe d’opposition au parlement ukrainien. Le gouvernement a suspendu l’activité du parti.