Les défenseurs sonnent l’alarme sur les publicités de paris sportifs

L’un des parents de hockeyeurs les plus en vue au Canada croit qu’« il y a quelque chose qui ne va pas » face au volume considérable de publicités sur les jeux d’argent en ligne transmises aux Canadiens.

Karl Subban n’est pas seulement le père de trois joueurs de hockey à succès à PK, Malcom et Jordan, il a également passé une grande partie de sa vie professionnelle en tant que directeur d’école.

Assis au bord de la patinoire d’un aréna de la région de Toronto avec CTV National News, le directeur de l’école — qui a également ajouté son grand-père à son curriculum vitae — partage qu’il est parfaitement conscient de la façon dont les enfants et les adolescents sont impressionnables.

« Nous savons ce que la science nous dit, que la partie du cerveau qui est responsable de la prise de décision n’est pas complètement développée avant l’âge de 25 ans », a déclaré Subban.

Si vous avez allumé un téléviseur au Canada pour regarder des sports en direct au cours de la dernière année, vous avez été encouragé à participer à un jeu différent. Mais il n’y a pas que les publicités de paris sportifs qui inondent les voies aériennes. Le radiodiffuseur sportif TSN (qui appartient à la société mère de CTV, Bell Média) produit et diffuse maintenant ses propres segments de jeu à la télévision, à la radio et en ligne. Sportsnet de Rogers crée et produit également son propre contenu de paris sportifs multiplateforme, mettant en vedette certains de ses talents les plus remarquables à l’antenne.

Tout a commencé il y a 13 mois, lorsque l’Ontario a tout mis en œuvre pour réglementer le premier marché du jeu sur Internet au pays. Quiconque prétend être majeur peut utiliser un appareil numérique pour placer un pari sur presque tous les aspects d’un jeu, ou faire tourner une machine à sous en ligne d’un simple mouvement du doigt sur un téléphone. Alors que d’autres provinces envisagent leur propre législation, tous les yeux ont été fixés sur le déploiement à enjeux élevés de l’Ontario.

Cependant, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) propose maintenant d’interdire l’utilisation des athlètes, ainsi que des célébrités qui attirent les enfants, de la publicité et du marketing sur les jeux d’argent sur Internet. Leur décision, qui est toujours en attente, pourrait façonner le marché du jeu à travers le Canada.

L’AGCO a accepté les soumissions des «parties prenantes» alors qu’elles réfléchissent aux modifications proposées à leurs «normes publicitaires iGaming». Dans un e-mail adressé à CTV National News, la CAJO a déclaré qu’elle avait « reçu environ 40 soumissions d’un large éventail de parties prenantes et procède actuellement à un examen détaillé de toutes les informations reçues ».

Cependant, on craint que l’Ontario ait «déjà créé un monstre», selon un toxicomane en rétablissement qui a parlé à CTV News sous couvert d’anonymat.

Steve, dont le nom a été changé pour cette histoire, dirige les réunions hebdomadaires des joueurs anonymes. Il raconte à CTV News qu’il a rencontré des familles avec des enfants aussi jeunes que huit ans.

« L’enfant de huit ans a sorti la carte de crédit de sa maman de son portefeuille à l’insu de sa mère. Il pariait sur des jeux et pariait sur tout ce qu’il pouvait. Même ces jeux où vous pouvez acheter des jetons, il achetait des milliers de dollars de jetons », a-t-il déclaré.

Selon Steve, au total, le jeune enfant a dépensé environ 25 000 $.

« La solution était à ce moment-là. Lorsque la mère a découvert la carte de crédit, cet enfant de huit ans a été assez intelligent pour aller dans le portefeuille de son père et prendre sa carte de crédit. »

Steve, qui a perdu sa famille, sa maison et son travail à cause du jeu, pense que le marché actuel du jeu sur Internet prépare le terrain pour des dommages générationnels, « [The government] continue d’arroser [gambling] plante, la plante pousse à cause de toutes ces publicités.

En décembre, CTV News s’est entretenu avec Paul Burns, le PDG du groupe industriel, l’Association canadienne des jeux. L’association affirme que le jeu en ligne réglementé est plus sûr que l’alternative des dernières années.

« Les Canadiens accédaient au jeu sans contrôle, sans surveillance, sans protection. Et c’est ce que cela a fait, c’est le plus grand changement au cours des 12 derniers mois », a déclaré Burns.

Steve n’est pas d’accord. Il croit que le marché réglementé du jeu sur Internet au Canada a entraîné un afflux de personnes à la recherche de bookmakers illégaux pour placer leurs paris.

« Quand les gens ne peuvent pas obtenir de crédit, ils se déplacent dans la rue, et dans la rue, ils sont toujours prêts à vous accorder du crédit. Les bookmakers accordent du crédit aux personnes qui ne peuvent l’obtenir nulle part, s’ils ne peuvent pas obtenir de carte de crédit, n’ont pas de travail, cela n’a pas d’importance.

En ce qui concerne l’afflux de publicités sur les paris sportifs mettant en vedette tout le monde, de Wayne Gretzky à Connor McDavid, Burns dit que l’Association canadienne des jeux de hasard est d’avis que «la publicité fait partie de ce qui vient avec un marché du jeu réglementé et avec le temps, les gens comprendront ce que le les publicités le sont.

Alors qu’il récite le nombre de publicités de paris sportifs auxquelles ses petits-enfants ont été exposés au cours de la saison actuelle de la LNH, Subban est convaincu que les publicités « dégradent le sport et ruinent l’expérience des familles qui regardent à la maison ».

Le légendaire père du hockey a maintenant rejoint le groupe Ban Ads for Gambling, qui demande que les publicités de paris sportifs soient retirées de toutes les émissions de hockey.

CTV News a demandé à Subban ce qu’il penserait si son fils superstar PK apparaissait dans une publicité sur les paris sportifs. Le père de trois enfants a répondu : « Je vais toujours l’aimer, mais je ne vais pas l’aimer dans ces publicités. »

« C’est sur eux, ce n’est pas sur moi. Tant de jeunes l’aiment, mais je ne veux pas que les enfants l’aiment dans ces publicités de jeu, et je dirai cela à propos de toutes les stars du hockey qui sont dans ces des publicités faisant la promotion de quelque chose qui ne nous rend pas meilleurs, mais qui rend certaines personnes plus riches », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si l’interdiction des célébrités et des athlètes des publicités était la réponse, Subban pense que « tout peut aider » et poursuit en disant qu’il est « nécessaire de limiter le volume de ces publicités parce que les athlètes, les acteurs et les actrices de ces publicités sont si puissant et influent.

L’AGCO n’a pas encore fixé de date pour sa décision sur les normes publicitaires pour l’industrie du jeu.