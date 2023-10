Les défenseurs saluent la regrettée Dianne Feinstein comme une alliée LGBTQ en évolution

Dianne Feinstein a été au centre d’un moment charnière de l’histoire LGBTQ+. Des décennies plus tard, décédée, elle est saluée par les dirigeants LGBTQ+ comme une alliée de longue date qui, si elle n’a pas toujours fait ce qu’il fallait au départ, a pu apprendre et évoluer.

Feinstein était présidente du conseil de surveillance du comté de San Francisco lorsqu’elle se tenait derrière les microphones des journalistes en novembre 1978 et annonçait sombrement : « Le maire Moscone et le superviseur Harvey Milk ont ​​été tués par balle. Le suspect est le superviseur Dan White.

George Moscone était le maire libéral de San Francisco ; Milk a été le premier élu ouvertement gay de Californie. White était un ancien collègue superviseur de comté mécontent qui était le seul à voter contre une ordonnance anti-discrimination envers les homosexuels. Et Feinstein, à 45 ans, s’est retrouvée à la tête d’un centre mondial de la vie gay qui, déjà secoué par la violence, était sur le point d’être encore bouleversé par le sida.

Elle a relevé le défi et plus encore, ont déclaré les défenseurs après le décès jeudi de Feinstein, le plus ancien sénateur américain en exercice du pays, à l’âge de 90 ans.

« Le sénateur Feinstein s’est tenu aux côtés de notre communauté quand peu d’autres l’ont fait, luttant pour le financement et l’action pour lutter contre la crise du sida alors que la plupart des élus ont choisi de détourner le regard », a déclaré vendredi le groupe de défense Equality California dans un communiqué de presse.

Feinstein a eu une relation tendue avec Milk, mais a ensuite défendu son héritage, a déclaré Stuart Milk, neveu du superviseur assassiné et porte-parole de la famille, dans une interview.

« Elle est devenue une partisane constante de l’inclusion LGBTQ après un chemin plus difficile pour y arriver », a déclaré Milk, soulignant qu’elle était une marraine du mouvement. Navire de la marine nommé en l’honneur de son oncle.

La Human Rights Campaign, un grand groupe de défense des droits LGBTQ+, a cité le « bilan exceptionnel de soutien à la communauté LGBTQ+ » de Feinstein.

Feinstein, un démocrate, a voté contre la loi de 1996 sur la défense du mariage, qui interdisait la reconnaissance fédérale du mariage homosexuel, et contre la politique « ne demandez pas, ne dites pas » qui obligeait les militaires LGBTQ+ à rester dans le placard.

« Cela n’a aucun sens de demander à nos soldats gays et lesbiennes de risquer leur vie, tout en leur demandant en même temps de vivre dans l’ombre », a déclaré Feinstein dans une déclaration de 2010, alors que « ne demandez pas, ne demandez pas ». dire» était abrogé.

La Human Rights Campaign a souligné qu’elle était également une marraine de la loi sur le respect du mariage, que le président Joe Biden a signée en 2022 pour consolider le droit au mariage homosexuel.

Mais Feinstein pourrait polariser, surtout chez elle.

Elle a suscité la colère de Gavin Newsom, le maire de San Francisco et futur gouverneur de Californie, en affirmant que sa délivrance de licences de mariage aux couples de même sexe en 2004, en violation de la loi de l’État, était une action « trop, trop rapide, trop tôt » et qui motivait les électeurs conservateurs. qui a donné un second mandat au président républicain George W. Bush.

Et, dans les années 1980, son administration municipale a provoqué un tollé dans certains milieux en faveur de la fermeture des bains publics gays pour aider à endiguer la propagation du VIH/SIDA.

Mais en même temps, « elle a consacré d’énormes ressources et financements municipaux, plus que le gouvernement fédéral à l’époque, pour tenter d’endiguer la propagation de cette maladie qui tuait les hommes homosexuels dans la ville », a déclaré Matthew. S. Bajko, rédacteur et chroniqueur politique du Bay Area Reporter, un journal LGBTQ+ influent.

Feinstein a visité un hospice pour le SIDA à Los Angeles en 1990 au cours de sa campagne infructueuse pour le poste de gouverneur, disant aux patients : « J’étais là au début et j’espère y être à la fin ». Los Angeles Times signalé à l’époque.

« Personne n’a jamais pu dire qu’elle était, vous savez, la plus grande championne des questions et des personnes LGBTQ lorsqu’elle a commencé son voyage », a déclaré Kierra Johnson, directrice exécutive du National LGBTQ Task Force. « Ce qui, à mon avis, est si puissant dans qui elle est, c’est que nous l’avons vue évoluer au fil du temps. »

Feinstein est celle qui a retrouvé le corps criblé de balles de son collègue Milk, qui a ensuite été célébré dans le livre « Le maire de Castro Street » du journaliste Randy Shilts, dans le documentaire primé aux Oscars « The Times of Harvey Milk ». et le biopic hollywoodien « Milk », avec Sean Penn.

« En fait, je m’en souviens comme si c’était hier. Et ce fut l’un des moments les plus difficiles, sinon le plus dur, de ma vie », Feinstein a déclaré au San Francisco Chronicle en 2008. « Ce fut un moment dévastateur. Pour San Francisco, ce fut un jour d’infamie.

Elle a déclaré au journal qu’elle pensait que White, qui avait été reconnu coupable d’homicide involontaire et s’était suicidé en 1985 après sa libération, était motivé par des sentiments de trahison personnelle et politique, et non par l’homophobie.

Pourtant, a-t-elle déclaré, les assassinats « ont contribué à façonner qui je suis et ce que je crois ».