Les défenseurs et les critiques préviennent que les changements prévus en Ontario aux soins de longue durée constituent une violation des droits des patients

Un groupe de défenseurs et de critiques des soins aux personnes âgées avertit que les changements prévus dans le secteur des soins de longue durée constituent une violation fondamentale des droits des patients.

Jeudi, le ministre des Soins de longue durée, Paul Calandra, a présenté nouvelle législation qui, si elle est adoptée, permettrait aux hôpitaux de transférer les patients en attente d’un lit dans leur foyer de SLD préféré pour les placer dans un foyer “temporaire” après que le personnel ait fait “des efforts raisonnables pour obtenir le consentement du patient”.

Le projet de loi 7, More Beds, Better Care Act, autorise l’exécution de certaines actions – comme le transfert d’un patient dans un foyer de soins de longue durée – sans le consentement des patients si un clinicien traitant estime qu’ils ont besoin “d’un autre niveau de soins”.

La Dre Vivian Stamatopoulos, défenseure des soins de longue durée et professeure à l’Ontario Tech University, a qualifié la législation de « moralement répugnante ».

“Comment tout cela n’envoie-t-il pas le message direct aux personnes âgées que leur vie n’a pas d’importance?” a déclaré Stamatopoulos vendredi lors d’une conférence de presse avec l’Advocacy Centre for Elders et la Coalition ontarienne de la santé.

“Et franchement, est-ce important ce qu’ils veulent, ce dont ils ont besoin, ce qui est dans leur meilleur intérêt ? Apparemment, ce qui est important, c’est juste de s’assurer que tous ces lits sont pleins.”

Avant le dépôt du projet de loi, Calandra a déclaré jeudi que la législation n’obligerait personne qui ne veut pas quitter l’hôpital à y aller et n’apporterait “aucun changement à la liste d’attente prioritaire”, mais permettrait aux foyers de soins de longue durée de faire partie de la solution pour améliorer les hôpitaux de l’Ontario, dont beaucoup sont mis à rude épreuve en raison de pénuries de personnel.

“Il y a un défi dans les soins actifs, et les soins de longue durée sont en mesure de faire une différence pour la première fois depuis des générations”, a déclaré Calandra.

Une action en justice potentielle

Il y a environ 5 800 patients actuellement hospitalisés qui pourraient être envoyés à un autre niveau de soins si des lits étaient disponibles, a déclaré l’Association des hôpitaux de l’Ontario cette semaine.

Le ministère a déclaré qu’environ 40% de ces patients sont sur une liste d’attente pour des soins de longue durée. Il indique que les modifications législatives pourraient signifier que 200 de ces patients se retrouveront dans des maisons de soins infirmiers d’ici la fin de l’automne et jusqu’à 1 300 patients dans les six mois.

Dans l’état actuel des choses, Jane Meadus, avocate à l’Advocacy Centre for the Elderly, affirme que la législation supprime le droit fondamental de consentir aux soins de santé et pourrait avoir des conséquences désastreuses sur un patient, en particulier s’il est envoyé dans un foyer. incapables de fournir le niveau de soins dont ils ont besoin.

Meadus dit que s’il est difficile de dire quel type d’action en justice peut être intenté jusqu’à ce que de plus amples détails soient publiés, les avocats envisagent déjà des options juridiques.

“Je sais que de nombreux avocats se penchent sur la question et sont absolument horrifiés par cette violation de la justice fondamentale et des droits fondamentaux des personnes, en particulier des personnes âgées et des personnes handicapées”, a déclaré Jane Meadus, avocate au Advocacy Center for the Elderly.

“C’est absolument quelque chose que nous examinerions et dont nous discutons déjà.”

Le projet de loi pourrait dissuader les personnes âgées de demander des soins, selon un critique

Le Dr Samir Sinha, directeur de la recherche sur les politiques de santé à l’Institut national du vieillissement, affirme que cette législation aura un impact sur les hôpitaux et leur capacité à fournir des soins de haute qualité aux patients âgés.

“Je crains que cela ne rende difficile pour les gens de vouloir même accéder aux soins hospitaliers alors qu’ils savent que le risque est qu’ils pourraient en fait être forcés d’aller dans une maison dans laquelle ils n’ont jamais, jamais voulu se retrouver”, a déclaré Sinha, qui est également directeur de la gériatrie à Mount Sinai et du University Health Network à Toronto.

Sinha dit que les foyers de SLD à but non lucratif et municipaux ont généralement de meilleurs antécédents et ont donc des listes d’attente plus longues, même s’ils ne représentent qu’environ un tiers de tous les foyers en Ontario. Les maisons qui ont des logements vacants sont généralement des établissements à but lucratif ou plus anciens, dit-il, qui ont du mal à remplir leurs lits ou à atteindre leurs objectifs d’occupation pour obtenir des fonds de la province.

“C’est en quelque sorte un moyen pratique pour les maisons d’atteindre leurs objectifs d’occupation parce qu’elles ont des lits, et maintenant nous avons un mécanisme pour remplir cela, que les gens veuillent y aller ou non”, a déclaré Sinha.

Le gériatre, le Dr Samir Sinha, qualifie d'”horrible” la législation récemment proposée pour modifier les SLD, car elle prive fondamentalement les droits humains des personnes “de faire un choix sur l’endroit où elles veulent vivre”. (Tiffany Foxcroft/CBC)

Sinha dit que cette législation affecte principalement une population vulnérable, plus susceptible de vivre avec la démence et qui ne peut pas se défendre.

Au lieu de cela, il dit que la province pourrait augmenter le nombre de foyers de SLD préférés que les patients hospitalisés pourraient choisir de un à cinq, et faire de la collaboration une priorité entre les hôpitaux et d’autres organisations pour que les patients reçoivent plutôt des soins au sein de leurs propres communautés.

“Si nous retirons ces droits dans ces situations, c’est une pente glissante vers tout un tas d’autres choses que nous pourrions également commencer à faire aux gens”, a déclaré Sinha.

L’opposition vise

S’adressant à CBC Pouvoir et politiqueCalandra a déclaré qu’il espère que la législation sera adoptée au plus tard le 1er septembre, avec des réglementations guidées par un “principe primordial” pour placer les patients à proximité de leur foyer de SLD préféré et de leurs proches à suivre environ une semaine après.

D’ici là, il dit qu’il consultera le secteur des soins de longue durée.

Wayne Gates, le porte-parole du NPD de l’Ontario pour les soins de longue durée, les soins à domicile et les maisons de retraite, dit que la loi est terrifiante pour les familles.

“Le consentement n’est pas requis. Les familles n’ont aucune idée de la distance à laquelle leur être cher pourrait être déplacé dans les dernières années de leur vie”, a déclaré Gates dans un communiqué.

Le parti dit qu’il conteste le fait de permettre aux personnes âgées d’être déplacées sans leur consentement et l’absence de limites sur la distance à laquelle les personnes âgées peuvent être éloignées de leurs proches dans la législation.

Un porte-parole du ministère a déclaré vendredi que le gouvernement ne déplacerait pas les gens loin de leurs communautés.

“Le gouvernement s’assure que les patients dont les médecins ont déclaré qu’ils n’avaient plus besoin de soins hospitaliers reçoivent les bons soins au bon endroit, tout en veillant à ce qu’ils continuent de rester proches de leur famille et de leurs amis”, a déclaré Mark Nesbitt.

Mais le NPD affirme également que la législation brosse un « tableau sombre » du déplacement des personnes âgées sans leur consentement alors que le gouvernement doit exclure spécifiquement la possibilité de lier physiquement une personne âgée lors de l’exécution des actions du projet de loi ou du transfert d’un patient.

“Les règlements ne sont pas encore écrits et peuvent être écrits et réécrits d’un trait de plume du premier ministre à huis clos”, a déclaré Gates.