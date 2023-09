Les défenseurs du patrimoine espèrent sauver les peintures murales autochtones de l’ancien centre correctionnel de Guelph

Freddy Taylor affirme que sa peine à l’ancien Centre correctionnel de Guelph a commencé comme une période très sombre de sa vie, mais s’est terminée par un regain de passion pour la vie et l’art.

Taylor, 78 ans, a été enlevé de son domicile de Curve Lake alors qu’il était enfant et forcé d’aller au pensionnat Mohawk de Brantford, en Ontario. Après avoir quitté l’école, dit-il, il s’est tourné vers l’alcool puis s’est impliqué dans des activités criminelles.

Taylor a déclaré qu’il ne se souvient pas bien des dates, mais il peut confirmer qu’il a été en prison entre le milieu des années 1970 et les années 1980. Pendant cette période, il a contribué à la création de Native Sons, un groupe d’hommes autochtones qui l’ont aidé, ainsi que d’autres personnes du centre, à surmonter les traumatismes de leur vie.

« Nous étions heureux parce que [in] Dans le groupe Native Sons, nous avons parlé de tout : de l’alcool, de la drogue, de ce que nous ressentions lorsque nous étions enfermés et emmenés dans des pensionnats. Tout », a déclaré Taylor.

Il a déclaré que de nombreux hommes créeraient des œuvres d’art et que le groupe avait été autorisé à peindre trois peintures murales dans la salle qu’ils utilisaient pour les réunions dans un bâtiment appelé salle de réunion inférieure.

« Nous avons planifié ce que nous devions mettre là-bas et le responsable de la maison de redressement de Guelph qui s’en occupait nous a laissé le faire après presque un an. Et nous nous sommes battus pour cela », a déclaré Taylor lors d’un entretien téléphonique depuis le Whetung Ojibwa Centre à Curve Lake. , au nord de Peterborough, où il continue de travailler son art.

« Nous avons éliminé notre douleur et notre colère et les avons affichées sur le mur. »

Freddy Taylor affirme que la peinture lui permet de guérir du traumatisme qu’il a vécu lorsqu’il était enfant lorsqu’il a été forcé d’aller à l’ancien pensionnat du Mohawk Institute à Brantford, en Ontario. Taylor dit qu’il se souvient d’avoir peint des peintures murales à l’intérieur de l’ancien centre correctionnel de Guelph, où il a passé du temps en tant que détenu. (CBC)

Un défenseur veut sauver les peintures murales

Brian Skerrett, défenseur du patrimoine à Guelph, souhaite que ces peintures murales soient sauvegardées.

Skerrett est l’ancien président du comité du patrimoine de Guelph de la ville et continue de faire des recherches sur l’histoire de la maison de correction. Il a souligné que certains des bâtiments situés sur l’ancien terrain de la prison sont destinés à la préservation du patrimoine, mais pas tous. Cela inclut le bâtiment où les Native Sons se réunissaient dans la salle de réunion inférieure.

Il a dit qu’il trouve cela « étrange à cause de toute l’histoire des Native Sons. Je veux dire, le fait que ces peintures murales existent est important. La raison pour laquelle elles existent est que cette salle était dédiée à la spiritualité autochtone et permettait aux Native Sons d’explorer leur propre héritage. »

« C’est pourquoi il est vraiment important de reconnaître. Nous ne célébrons pas, mais nous commémorons. Je pense que c’est important. »

Brian Skerrett, un défenseur du patrimoine à Guelph, tient un tableau de l’artiste Richard Bedwash, qui était détenu au Centre correctionnel de Guelph. On pense que Bedwash a contribué à la peinture de peintures murales dans une partie de la maison de correction. Skerrett aimerait voir les peintures murales protégées. (Kate Bueckert/CBC)

Le programme Native Sons de l’ancien centre correctionnel a été lancé en 1977 et a servi de modèle pour des programmes similaires dans d’autres établissements de l’Ontario.

Un rapport de 1993 intitulé «L’état du système judiciaire pour les peuples autochtones de l’Ontario» qui a été créé pour le Conseil autochtone de l’Ontario pour la justice a souligné le programme de Guelph et a déclaré que des programmes similaires avaient été mis en place dans six autres établissements.

Taylor a déclaré qu’il faisait du bénévolat dans le cadre d’un programme Native Sons au Centre correctionnel du Centre-Est de Lindsay.

Une vidéo montre que les peintures murales existent toujours

L’ancien centre correctionnel a fermé ses portes en 2001, en partie parce que l’entretien de la propriété et des bâtiments était trop coûteux. Cette terre est désormais considérée comme excédentaire par la province, qui en est propriétaire. Les bâtiments sont actuellement sous la garde d’Infrastructure Ontario.

Une demande de CBC News visant à se rendre dans la salle de réunion inférieure pour voir les peintures murales a été refusée en raison de problèmes de santé et de sécurité.

Au fil des années, a déclaré Skerrett, des rumeurs ont circulé selon lesquelles les œuvres d’art sur les murs de l’ancien établissement correctionnel avaient été repeintes par des équipes de tournage qui ont utilisé le site.

Mais en 2021, un groupe d’explorateurs urbains appelé Edge of our Youth a publié une vidéo sur YouTube montrant les peintures murales à l’intérieur de la salle de réunion inférieure. (Il convient de noter que pénétrer dans les bâtiments de l’ancien centre correctionnel sans autorisation est considéré comme une intrusion.)

Skerrett a déclaré que la vidéo lui avait donné de l’espoir car elle montrait que les peintures murales existaient toujours et offrait un aperçu de leur état.

Cette image a été tirée d’une vidéo YouTube de 2021 à l’intérieur de la salle de réunion inférieure de l’ancien centre correctionnel de Guelph. Cela montre que l’une des peintures murales s’écaille. (À la limite de notre jeunesse/YouTube)

La plus grande fresque murale semblait s’être décollée sur les bords, mais les deux autres étaient en grande partie intactes.

« Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, il est toujours là. C’est fantastique' », a déclaré Skerrett. « C’était le premier moment ‘a-ha’ reliant les points en disant : ‘Oui, ces peintures murales existent.' »

Les peintures murales ne peuvent pas être déplacées : Infrastructure Ontario

Catherine Tardik, porte-parole d’Infrastructure Ontario, a déclaré qu’une évaluation avait été effectuée des œuvres d’art dans la salle de réunion inférieure et qu’il avait été jugé qu’elles « ne justifiaient pas leur inclusion dans le catalogue d’art de l’Ontario ».

Le rapport note que le style des peintures murales « est typique des œuvres autochtones ou d’inspiration autochtone des années 1970 ou 1980 et que les artistes sont inconnus », a déclaré Tardik dans un courriel.

« L’art est peint directement sur les murs structurels et porteurs. En tant que tel, il n’est pas possible de l’enlever ou de le déplacer, car toute tentative d’enlever ces pièces entraînerait un risque d’endommagement supplémentaire des peintures murales, du bâtiment ou potentiellement du ouvriers. »

Des peintures murales « qui valent la peine d’être préservées »

Bien que la province affirme que les artistes sont inconnus, Taylor a déclaré qu’il faisait partie des personnes qui ont aidé à les planifier et à les peindre.

Un autre artiste soupçonné d’avoir été impliqué est Richard Bedwash, né à Hillsport près de Thunder Bay en 1936 ou 1937 — différentes galeries énumèrent différentes années de naissance pour Bedwash — et qui était détenu à la prison de Guelph. Il est décédé en 2007.

Judith Nasby, ancienne conservatrice de la Galerie d’art de Guelph, se souvient être allée voir Bedwash et lui avoir même apporté du matériel d’art. Ses œuvres sont décrites comme de l’art de l’esprit de la forêt et sont colorées, et Nasby a déclaré qu’au moins une des peintures murales, voire deux, rappellent son travail.

«J’ai été émerveillée par la qualité du travail, le soin avec lequel il a réalisé ses dessins… des dessins au trait noir avec des couleurs vives entre les deux, dans le style de Norval Morrisseau», a-t-elle déclaré. L’Art Canada Institute a déclaré que Morrisseau est considéré comme le Mishomis, ou grand-père, de l’art autochtone contemporain au Canada et qu’il était connu pour utiliser des couleurs vives dans ses œuvres sur des histoires traditionnelles et des thèmes spirituels.

Nasby a déclaré qu’elle avait chargé Bedwash de réaliser 19 peintures de légendes pour la collection de l’Université de Guelph, et que ces pièces avaient été exposées à l’université et étaient également en tournée dans le cadre d’une exposition itinérante.

Nasby a déclaré qu’à son avis, les peintures murales à l’intérieur de l’ancienne maison de correction sont importantes et devraient être préservées.

« Ils sont l’exemple d’une personne incarcérée qui, à notre avis, a aidé d’autres hommes incarcérés à exprimer sa spiritualité de cette manière », a-t-elle déclaré.

« La raison pour laquelle ils l’ont fait est parce qu’ils ont dit qu’il y avait une chapelle chrétienne sur le terrain mais qu’il n’y avait aucun endroit pour partager leur culture, leur spiritualité et vraiment socialiser de cette manière importante. Donc je pense simplement, à titre d’exemple. au Canada de ce genre d’énergie, et le désir et l’importance qu’ils avaient de créer cet espace, cela vaut la peine d’être préservé.

« Ils devraient être documentés »

Skerrett espère qu’en attirant l’attention du public sur les peintures murales, quelque chose sera fait pour les préserver.

À tout le moins, dit-il, « ils devraient être documentés, ils pourraient être reproduits ».

Taylor a déclaré qu’il « adorerait les voir préservés d’une manière ou d’une autre, mais je ne sais pas comment vous pouvez les préserver ».

En fin de compte, pour Taylor, l’héritage le plus important réside dans les Native Sons et dans la manière dont le groupe s’est répandu.

« Dans le [United] Aux États-Unis et au Canada, vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle prison et demander s’il existe un groupe Native Sons et ils vous y dirigeront », a déclaré Taylor. « C’est à quel point notre création est devenue puissante. »