Les défenseurs du GOP de Trump au Congrès passent à l’action après des mois de préparation

L’acte d’accusation de l’ancien président Donald Trump pour mauvaise gestion de documents classifiés devrait se dérouler devant un tribunal fédéral de Floride. Mais à des centaines de kilomètres de là, une partie de la défense de Trump est bien engagée dans un lieu différent – ​​les couloirs du Congrès, où les républicains se préparent depuis des mois à mener une contre-offensive agressive contre le ministère de la Justice.

L’acte d’accusation fédéral contre Trump, non scellé vendredi, comprend 37 chefs d’accusation, y compris des allégations selon lesquelles l’ancien président aurait intentionnellement possédé des documents classifiés, les aurait montrés à des visiteurs, aurait délibérément défié les demandes du ministère de la Justice de les restituer et aurait fait de fausses déclarations aux autorités fédérales à leur sujet. Les preuves détaillent les propres paroles et actions de Trump telles que racontées par des avocats, des collaborateurs proches et d’autres témoins.

La campagne républicaine pour discréditer les procureurs fédéraux effleure la substance de ces accusations, qui ont été portées par un grand jury en Floride. Les législateurs du GOP travaillent plutôt, comme ils le font depuis plusieurs années, pour favoriser un argument plus large selon lequel les forces de l’ordre – et le président Joe Biden – conspirent contre l’ancien président et possible candidat républicain à la présidence en 2024.

« Aujourd’hui est en effet un jour sombre pour les États-Unis d’Amérique », a tweeté le président de la Chambre, Kevin McCarthy, peu de temps après que Trump a déclaré sur sa plateforme de médias sociaux jeudi soir qu’un acte d’accusation était imminent. McCarthy a blâmé Biden, qui a refusé de commenter l’affaire et a déclaré qu’il n’était pas du tout impliqué dans les décisions du ministère de la Justice.

McCarthy a qualifié cela de « grave injustice » et a déclaré que les républicains de la Chambre « tiendront pour responsable cette militarisation effrontée du pouvoir ».

Les législateurs républicains de la Chambre ont déjà jeté les bases de l’effort de défense de Trump depuis qu’il a pris la majorité en janvier. Une série d’audiences quasi constantes mettant en vedette d’anciens agents du FBI, des dirigeants de Twitter et des fonctionnaires fédéraux ont cherché à peindre le récit d’un gouvernement corrompu utilisant ses pouvoirs contre Trump et la droite. Un sous-comité de la Chambre dirigé par le GOP sur la « militarisation » du gouvernement enquête sur le ministère de la Justice et d’autres agences gouvernementales, tandis que dans le même temps, les républicains enquêtent sur le fils de Biden, Hunter Biden.

« C’est un triste jour pour l’Amérique », a déclaré jeudi soir le président de la commission judiciaire du Sénat, Jim Jordan de l’Ohio, l’un des principaux défenseurs de Trump et allié à la Chambre. « Que Dieu bénisse le président Trump. »

Le représentant de l’Arizona Andy Biggs était plus strident. « Nous avons maintenant atteint une phase de guerre », a-t-il tweeté. « Œil pour œil. »

Les démocrates disent que les républicains font le trafic de théories du complot, avec des conséquences potentiellement dangereuses. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et le chef de la minorité à la Chambre, Hakeem Jeffries, tous deux démocrates de New York, ont publié vendredi une déclaration conjointe appelant au calme autour de l’affaire Trump, affirmant que tout le monde devrait « laisser cette affaire se dérouler pacifiquement devant les tribunaux ».

La rhétorique récente des républicains « non seulement sape le ministère de la Justice, mais trahit le principe essentiel de la justice selon lequel personne n’est au-dessus des ordres de la loi, pas même un ancien président ou un milliardaire autoproclamé », a déclaré le représentant Jamie Raskin, le plus grand démocrate. au comité de surveillance de la Chambre.

Les éléments clés de la stratégie du GOP consistent à discréditer les procureurs et à enquêter sur les enquêteurs – un livre de jeu que les républicains ont utilisé pendant la présidence de Trump alors que son propre ministère de la Justice sondait ses liens avec la Russie, et également utilisé en avril lorsque Trump a été inculpé dans une enquête sur l’argent secret en New York.

Dans les jours qui ont précédé l’inculpation de New York, les républicains de la Chambre ont lancé une campagne complète contre Alvin Bragg, le procureur démocrate de Manhattan qui a porté plainte contre l’ancien président.

Accusant que l’accusation était de « pure politique », Jordan a tenu une audience sur le terrain près des bureaux de Bragg à New York pour examiner ce qu’ils ont qualifié de politique « pro-criminalité et anti-victime ». Jordan est également le meilleur républicain du sous-comité de militarisation.

Alors que l’avocat spécial Jack Smith se préparait cette semaine à publier l’acte d’accusation, les alliés de Trump à Capitol Hill travaillaient des heures supplémentaires pour préparer la défense de l’ancien président. Jordan a envoyé une série de lettres au ministère de la Justice, exigeant des documents liés à son enquête sur le traitement par Trump des dossiers classifiés. Jordan a cité le récent rapport de l’avocat spécial John Durham qui a révélé que le FBI s’était précipité dans son enquête sur les liens entre la Russie et la campagne de Donald Trump en 2016 et avait systématiquement ignoré ou rationalisé les preuves qui sapaient ses prémisses.

Dans la lettre du 1er juin adressée au procureur général Merrick Garland, la Jordanie a demandé des informations sur l’enquête en cours afin de « s’assurer que les enquêtes en cours ne sont pas empoisonnées par cette même politisation ».

Juste au moment où l’acte d’accusation a été descellé vendredi, Jordan a envoyé une autre lettre à Garland, exposant cette fois le témoignage d’un ancien responsable du FBI qui a témoigné devant le comité au sujet du raid sur le domaine de Trump à Mar-a-Lago. Le républicain de l’Ohio a écrit que Steven D’Antuono, un ancien directeur adjoint du bureau extérieur du FBI à Washington, a déclaré au comité que le ministère de la Justice « ne suivait pas les mêmes principes » que les raids précédents.

Défendre Trump a également le potentiel d’apaiser les tensions entre les républicains de la Chambre alors qu’ils font face à leurs propres problèmes à Capitol Hill, après qu’une révolte menée par les conservateurs contre le récent accord sur le plafond de la dette a divisé le parti cette semaine et empêché la plupart des lois d’être adoptées.

Mais même si les républicains sont capables de façonner la perception publique des sondes, il y a une chose qu’ils ne peuvent pas faire : contrôler l’issue du procès de Trump. L’ancien président court un grand risque juridique, quoi que pense le public, sous deux actes d’accusation – et potentiellement plus alors que les procureurs de Géorgie et de Washington enquêtent sur ses actions qui ont conduit à l’insurrection du 6 janvier.

Pourtant, certains républicains soutiennent que les multiples inculpations pourraient aider Trump à améliorer sa position dans les sondages des électeurs républicains et à renforcer l’impression que le gouvernement conspire contre lui.

La représentante républicaine Nancy Mace de Caroline du Sud a déclaré à CNN qu’elle pensait que l’acte d’accusation « avait donné à Donald Trump la nomination » à la primaire du GOP de 2024.

Et alors que le panel de la Chambre a intensifié ses efforts pour défendre l’ancien président, le mot « militarisation » a pris racine parmi les alliés républicains de Trump. Presque tous les législateurs du GOP ont utilisé le terme – tout comme un membre de l’équipe juridique de Trump quelques heures avant que les accusations ne soient dévoilées au public.

« Cela met un cachet de réalité sur quelque chose qui est vraiment irréel en termes de militarisation du ministère de la Justice », a déclaré James Trusty, l’un des avocats de Trump, sur ABC vendredi matin. Trump a annoncé plus tard dans la journée que Trusty quittait son équipe.

Le sénateur républicain Ted Cruz du Texas a tweeté que « la militarisation de notre ministère de la Justice contre les ennemis de l’administration Biden. causera d’énormes dommages à l’État de droit et aura un impact durable.

Les collègues du GOP de Cruz au Sénat étaient plus discrets, le chef républicain Mitch McConnell et d’autres qui ont critiqué l’ancien président refusant de peser sur l’acte d’accusation.

Le sénateur républicain Mitt Romney de l’Utah, le seul sénateur du GOP à voter pour condamner Trump dans ses deux procès en destitution, était une voix rare de critique. Alors que Romney a souligné que Trump avait droit à la présomption d’innocence, il a déclaré qu’il pensait que les accusations étaient graves et que Trump les avait portées contre lui.

« Ces allégations sont graves et, si elles sont prouvées, seraient cohérentes avec ses autres actions offensantes pour l’intérêt national », a déclaré Romney.