Les défenseurs du droit à l’avortement dans le Dakota du Sud critiquent une vidéo de l’État sur les lois relatives à l’avortement

Une vidéo récemment publiée, produite par l’État et destinée à aider les médecins à se conformer à la loi stricte du Dakota du Sud sur l’avortement, n’est pas suffisamment précise pour garantir que les professionnels de la santé ne violent pas la réglementation et ne s’exposent pas à des poursuites, a déclaré vendredi un groupe de partisans du droit à l’avortement.

Mais les partisans de la vidéo, qui était mandaté par la législature et financé par les contribuables, a déclaré le document d’environ six minutes vidéo Publié mercredi sur YouTube, il s’agit exactement de ce que les législateurs ont demandé et donne des conseils clairs aux médecins.

Dakota du Sud hors-la-loi L’avortement est considéré comme un crime sauf s’il s’agit de sauver la vie de la mère. Mais une mesure de référendum vise à ajouter le droit à l’avortement à la constitution de l’État – l’un des neuf États qui voteront sur des mesures similaires en novembre. Le camp du droit à l’avortement a prévalu dans les sept États ayant adopté des mesures de vote liées à l’avortement depuis le chute de Roe v. Wade en 2022.

« Je pense qu’il serait imprudent pour un médecin d’utiliser cette vidéo comme guide pour naviguer dans les eaux de notre paysage médical après l’interdiction de l’avortement », a déclaré le Dr Marvin Buehner, un gynécologue-obstétricien de longue date récemment retraité. Il a déclaré que la vidéo n’offre aucune ligne directrice ni aucune clarté et n’aide pas les médecins à exercer la médecine dans le Dakota du Sud.

Dans la vidéo, la secrétaire du ministère de la Santé, Melissa Magstadt, parle de la loi et d’une « liste non exhaustive de conditions qui pourraient nécessiter l’interruption d’une grossesse avant la viabilité ».

« Pour qu’un médecin puisse s’assurer qu’il exerce dans les limites de la loi, la clé est de documenter son processus décisionnel et la manière dont il a conduit au traitement recommandé », a-t-elle déclaré.

La vidéo comprend une clause de non-responsabilité indiquant que la vidéo ne constitue pas un conseil juridique, que toute question juridique doit être adressée à un avocat et que la vidéo et son contenu ne sont pas juridiquement contraignants.

Les partisans de la mesure du Dakota du Sud affirment que la vidéo est une couverture politique pour la lutte contre l’avortement adversaires au mesure référendaire. Ils ont également déclaré que la vidéo énumérait des exceptions et des mots qui ne figurent pas dans la loi. Les déclarations vidéo de la secrétaire n’ont aucun sens, ont-ils déclaré, car elle n’a aucune autorité légale et en raison de la clause de non-responsabilité.

« Comment les médecins peuvent-ils compter sur cela s’ils sont poursuivis pour avoir fait quelque chose que la vidéo suggère qu’ils peuvent faire, et qu’ils ne peuvent pas utiliser la vidéo pour leur défense ? C’est une véritable blague », a déclaré Nancy Turbak Berry, avocate et ancienne législatrice démocrate qui soutient la mesure. Elle et Buehner ont tenu une conférence de presse vendredi au sujet de la vidéo.

Elle a déclaré qu’elle sentait que l’État était embarrassé ou préoccupé par les effets de la loi sur l’avortement parce que les déclarations du secrétaire, « essayant apparemment d’atténuer certaines aspérités de notre interdiction extrême de l’avortement », suggèrent des choses qu’aucun procureur ne reconnaîtrait comme étant légales.

La vidéo indique que parmi ses collaborateurs figuraient le ministère de la Santé, le bureau du procureur général de l’État, l’Association américaine des gynécologues-obstétriciens pro-vie et plusieurs gynécologues-obstétriciens exerçant dans le Dakota du Sud.

La représentante républicaine de l’État, Taylor Rehfeldt, principale marraine du projet de loi, a déclaré qu’elle pensait que la vidéo fournissait des orientations claires aux prestataires de soins de santé. Elle a qualifié la clause de non-responsabilité légale de « composant standard ».

« Le but de la vidéo n’est pas de servir de conseil juridique, mais de garantir que les prestataires disposent d’un processus clair, étape par étape, pour prendre des décisions médicales dans ces situations critiques », a-t-elle déclaré par SMS.

L’ACLU du Dakota du Sud s’est opposée à son projet de loi. La vidéo est tirée d’une « loi qui ne fait rien » qui n’aide personne et n’oblige même personne à la regarder, a déclaré Samantha Chapman, responsable du plaidoyer de l’ACLU du Dakota du Sud.

« Cela existe simplement sur un site Internet, et c’est la fin de l’histoire. Malheureusement, ce n’est pas la fin de l’histoire pour les personnes qui tentent de survivre à l’interdiction draconienne de l’avortement dans le Dakota du Sud », a-t-elle déclaré.

Lois sur l’avortement en autres états ont été critiqués pour leur manque de clarté. Plus tôt cette année, la Cour suprême du Texas soutenu la loi sur l’avortement de l’État et a statué contre adversaires qui a dit que la loi était trop vague sur ses exceptions médicales.

Dans le Dakota du Nord, l’ancienne seule clinique d’avortement de l’État et plusieurs médecins qui sont stimulant Les autorités de l’État affirment que la loi interdisant l’avortement est inconstitutionnellement vague quant à ses exceptions.

___

Dura a fait son reportage depuis Bismarck, dans le Dakota du Nord.