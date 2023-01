Les défenseurs du drag ont demandé d’apporter des pancartes, des drapeaux et de l’amour au rassemblement du centre-ville de Kelowna

Advocacy Canada et Kelowna Pride ont lancé un appel aux « défenseurs du drag » pour qu’ils assistent au rallye Open Hearts for Drag Story Time.

À l’heure du conte le 28 janvier à 11 h, la drag queen et interprète Freida Whales lira des histoires sur l’inclusivité et la diversité aux enfants.

L’Open Hearts Rally a été organisé après que l’annonce de l’heure du conte a commencé à susciter la controverse à Kelowna.

“Venez montrer votre amour pour Drag Story Time avec Freida Whales et montrez votre soutien à la communauté 2SLGBTQIA+ à la bibliothèque du centre-ville”, écrivent les organisateurs du rallye sur la page de l’événement Facebook.

Les organisateurs du rassemblement disent qu’ils seront présents pour s’opposer à la “haine anti-trans et anti-2SLGBTQIA+”.

“Apportez votre amour, vos drapeaux, vos pancartes et votre soutien pour étouffer la haine.”

Une pétition en ligne appelant au définancement du Drag Story Time a accumulé des milliers de signatures. Les baleines ont fait l’objet de haine et de menaces en ligne depuis l’annonce de l’événement.

“L’heure du conte Drag est conçue comme un programme amusant où un personnage coloré (moi-même) vient déguisé pour lire des histoires aux enfants et aux familles. Il s’agit d’inclusivité et de compréhension, et les histoires que je prévois de lire sont basées sur le fait d’être soi-même et l’acceptation autour de cela », a déclaré Whales.

Kelowna Pride s’attend à ce que des manifestants anti-Drag Story Time soient présents à l’événement et demande à tous ceux qui envisagent d’y assister de ne pas s’engager et de maintenir un rassemblement pacifique.

Les manifestants ont assisté au dernier événement Drag Story Time, qui a eu lieu en 2019.

En décembre 2022, des manifestants se sont affrontés avec des participants à un spectacle de dragsters pour tous les âges à DunnEnzies à Kelowna.

Plus d’informations sur l’Open Hearts Rally sont disponibles sur la page Facebook de l’événement Open Hearts Rally for Drag Story Time.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

City of KelownaGay-Straight AllianceLGBTQmanifestation