Les défenseurs des travailleurs agricoles migrants de l’Okanagan ne sont pas satisfaits des arrêts de la tournée de Trudeau – Kelowna Capital News

Le premier ministre a atterri en Colombie-Britannique le lundi 18 juillet pour entamer une tournée de la province en commençant par l’Okanagan avec une visite d’un camp de jour pour enfants, d’une usine de transformation des aliments et d’une ferme familiale.

Alors que Justin Trudeau n’était pas dans la région pour répondre aux questions, il était disponible pour des séances de photos et pour rencontrer et saluer les travailleurs locaux.

Cependant, bien que le Premier ministre ait eu une conversation avec un propriétaire de ferme de Summerland au sujet des rendements des cultures affectés par les conditions météorologiques, d’autres acteurs du secteur agricole n’étaient pas satisfaits du choix d’étapes de la tournée de Trudeau.

Radical Action with Migrants in Agriculture (RAMA) a écrit une lettre ouverte au Premier ministre le lendemain de sa tournée dans l’Okanagan pour exprimer son mécontentement que Trudeau n’ait rencontré aucun travailleur agricole migrant.

« Des milliers de personnes viennent dans l’Okanagan chaque année pour travailler dans l’industrie des fruits et du vin, fournissant la majorité de la main-d’œuvre dans la récolte et la transformation des fruits et du vin que nous apprécions tous. Les travailleurs agricoles endurent de mauvaises conditions de vie et de travail, ont du mal à accéder aux services et sont confrontés à la précarité et aux difficultés en raison de leur statut temporaire. Ces travailleurs sont essentiels à l’agriculture et apportent une contribution importante à nos communautés », indique la lettre.

RAMA espérait que Trudeau rencontrerait les travailleurs agricoles et comprendrait les problèmes et les défis auxquels ils sont confrontés lorsqu’ils travaillent et vivent au Canada.

« Ces questions doivent être au premier plan des discussions sur le secteur agricole dans l’Okanagan et partout au Canada », a déclaré RAMA.

RAMA envisage les changements suivants à mettre en œuvre, ce qui aiderait à améliorer certains des problèmes, notamment :

1. Une norme nationale pour le logement des travailleurs agricoles fondée sur les besoins des travailleurs agricoles.

2. Soutien aux travailleurs qui demandent un permis de travail ouvert pour les personnes vulnérables.

3. Permis de travail ouverts pour permettre la mobilité professionnelle des travailleurs comme les autres travailleurs canadiens.

4. Statut permanent à l’arrivée pour tous les travailleurs migrants au Canada.

Trudeau s’est rendu sur la côte mardi où il a fait une annonce sur la protection des océans et a répondu aux questions des journalistes sur l’île Bowen.

