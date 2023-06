Les défenseurs des syndicats ne creusent pas l’état du travail à la demande en Colombie-Britannique

Les experts en droit du travail affirment que le gouvernement de la Colombie-Britannique doit faire un meilleur travail pour protéger les travailleurs à la demande qui travaillent pour des plateformes.

Iglika Ivanova, économiste principale au bureau de la Colombie-Britannique du Centre canadien de politiques alternatives, a déclaré que de nombreuses plateformes gagnent leur avantage concurrentiel non pas grâce à une productivité ou une efficacité accrue, mais en exploitant des failles pour éviter les responsabilités et les dépenses des employeurs traditionnels.

« Les travailleurs de chantier sont souvent classés à tort comme des entrepreneurs indépendants, se voyant ainsi refuser les protections et avantages statutaires de base », a-t-elle déclaré.

Ivanova fait partie des 60 experts dans les domaines du droit du travail, de la politique et de l’économie, qui ont rédigé une lettre ouverte appelant le gouvernement néo-démocrate à respecter une promesse électorale de protéger les travailleurs à la demande, dont la présence s’est étendue du covoiturage à d’autres industries.

David Green, professeur d’économie à l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que la Colombie-Britannique avait une occasion unique d’établir des normes élevées pour un travail de plateforme durable et responsable.

« Ce gouvernement a démontré son engagement envers des normes de travail solides », a déclaré Green. « Il y a un réel besoin d’étendre ces protections aux travailleurs des concerts de manière cohérente. »

La lettre ouverte formule plusieurs demandes. Cela comprend : la mise en place d’un test clair pour déterminer si les travailleurs de la plateforme sont des entreprises indépendantes ou des employés ; la couverture complète du salaire minimum, la sécurité du travail et les normes d’emploi pour les travailleurs, le test confirme qu’il ne s’agit pas d’entreprises indépendantes ; pleine responsabilité juridique des plateformes protégeant la santé et la sécurité des travailleurs ; une application équitable de tous les programmes provinciaux fondés sur la paie aux entreprises et aux travailleurs des plateformes ; et la confirmation des pleins droits des travailleurs des plateformes à organiser des syndicats, à négocier collectivement et à mener des actions collectives.

« Pour de nombreux travailleurs de la plateforme, le travail à la demande n’est pas un travail secondaire et nombre de ces travailleurs sont de nouveaux immigrants et des personnes de couleur », a déclaré Pamela Charron, directrice exécutive par intérim du Worker Solidarity Network. « Ils méritent d’avoir accès aux avantages et aux protections accordés aux autres travailleurs de notre province.

Sans ces mesures, les normes de l’économie des concerts se répandraient dans davantage d’industries, avertissent les experts. Les effets potentiels incluent les moyens de subsistance menacés ; des charges plus lourdes pour les soins de santé publics et la sécurité du revenu; et un désavantage concurrentiel pour les entreprises qui assument les coûts et les responsabilités standard de l’emploi.

La lettre ouverte apparaît peu de temps après qu’Uber a étendu ses activités dans la capitale provinciale de Victoria, ainsi qu’à Kelowna, l’une des régions à la croissance la plus rapide du Canada. Les deux communautés partagent un secteur technologique en pleine croissance, l’un des principaux utilisateurs des modèles commerciaux basés sur des plateformes.

Soulignant diverses complexités, le ministère provincial du Travail a déclaré qu’il travaillait avec les entreprises de plate-forme, les travailleurs et d’autres sur des protections appropriées pour les travailleurs de la grêle et de la livraison de nourriture basés sur des applications depuis l’automne 2022.

Un résumé de cet engagement jusqu’à présent est paru en avril 2023. Il a révélé que les travailleurs apprécient la flexibilité tout en luttant contre le manque de protections. Les autres préoccupations incluent les salaires bas et imprévisibles, la transparence sur les lieux de voyage et la sécurité.

Le ministre du Travail, Harry Bains, a déclaré plus tôt ce printemps que son gouvernement se penchait sur la question plus large des travailleurs des industries basées sur les applications après la publication du rapport d’engagement, mais ne s’était pas engagé publiquement à légiférer à l’automne.

« Nous cherchons des moyens – comment protéger ces travailleurs, leur santé et leur sécurité, et deuxièmement, s’ils sont blessés et tombent malades sur les lieux de travail, quel type de protection (et) de soutien est à leur disposition », a déclaré Bains.

Il a dit que plus d’informations seront communiquées à l’avenir. Il a également signalé que le gouvernement n’hésiterait pas à s’attaquer à des entreprises comme Uber.

« Peu importe qui est l’employeur, nous mettons toujours l’accent sur les travailleurs. »

