Les défenseurs des New-Yorkais souffrant de troubles mentaux demandent au tribunal d’arrêter le plan de retrait

Les New-Yorkais en crise de santé mentale traversent fréquemment les hôpitaux, les prisons et les rues. M. Adams a déclaré qu’il ferait pression pour que les hôpitaux gardent les patients jusqu’à ce qu’ils soient stables et qu’un plan de soins à long terme soit en place. Mais les critiques notent que les pénuries de lits d’hôpitaux, de logements appropriés et de soins ambulatoires rendront difficile la fin de ce cycle.

Le bureau du maire et le département juridique de New York n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La nouvelle requête est intervenue dans une affaire déposée l’année dernière par le cabinet d’avocats Beldock Levine & Hoffman au nom de plusieurs individus et organisations de défense. Cela remet en question la façon dont le service de police traite ce qu’il appelle une «personne émotionnellement perturbée». La ville a décidé de rejeter cette poursuite en septembre, mais le juge fédéral chargé de l’affaire, Paul A. Crotty, n’a pas encore statué sur la demande de la ville.

La motion de jeudi soutient que la nouvelle politique viole la loi sur les Américains handicapés et la loi sur les droits de l’homme de la ville de New York, ainsi que les droits constitutionnels. En vertu de la nouvelle politique, un policier pourrait expulser quelqu’un involontairement en se basant sur la perception d’une maladie mentale et «rien de plus», selon la motion. La politique crée un “risque concret” que des personnes soient détenues “pour avoir simplement vécu avec leur maladie dans un lieu public”, indique la motion.

La requête comprend une déclaration d’un plaignant dans la poursuite qui souffre de trouble de stress post-traumatique et a déclaré qu’il avait été violemment détenu et emmené involontairement à l’hôpital en 2020 après que quelqu’un a faussement signalé au 911 qu’il était suicidaire. L’homme, Steven Greene, 27 ans, a déclaré que depuis l’annonce du maire, il avait peur de quitter son appartement de peur d’être hospitalisé de force “simplement parce qu’il est un individu souffrant d’un handicap mental”.