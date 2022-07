Les défenseurs des foyers de soins de la Colombie-Britannique appellent à l’action dans le cadre des recommandations – Kelowna Capital News

Selon un rapport de chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique et de la BC Care Providers Association, la province doit améliorer les lignes directrices sur la dotation en personnel sécuritaire des soins de longue durée et la participation des familles aux décisions en matière de stratégie en cas de pandémie.

Selon le rapport, environ 85% des décès dus au COVID-19 au Canada sont survenus dans des foyers de soins de longue durée pendant la première vague de la pandémie.

Les co-responsables de l’étude ont déclaré donner la priorité aux recommandations du rapport concernant l’examen des niveaux de dotation en personnel sûrs et des plans de dotation en personnel d’urgence en temps de crise. Bien que la province n’enregistre pas le même nombre de décès et de nouvelles infections qu’auparavant, le rapport a été rédigé pour résoudre les problèmes de soins de longue durée afin de se préparer à des événements imprévus à court et à long terme.

Actuellement, une infirmière pourrait être responsable d’une gamme de 20 à 40 résidents, et ce problème de longue date a été aggravé par l’augmentation des charges de travail pandémiques, a déclaré Farinaz Havaei, professeur à l’école d’infirmières de l’UBC et responsable de l’étude, à Black Press Media.

«Une des recommandations qui est probablement essentielle, il y a un besoin relativement urgent de réévaluer les besoins en personnel – les heures de soins par résident par jour – pour le secteur à la lumière de certains de ces changements dans le contexte de la pandémie .”

Actuellement, les lignes directrices provinciales indiquent que chaque résident de longue durée devrait bénéficier de 3,36 heures de soins directs par jour.

Le co-responsable de l’étude et PDG de la maison de soins, David Keselman, a déclaré qu’une réévaluation de la dotation en personnel sûre était attendue depuis longtemps. Les soins de longue durée étaient un lieu de travail indésirable lorsqu’il est devenu infirmier il y a près de 30 ans, car les infirmières avaient trop de résidents à soigner en même temps.

Les besoins des résidents sont devenus plus complexes au cours de la dernière décennie et pendant la pandémie – mais les niveaux de dotation ne se sont jamais adaptés aux nouvelles réalités des soins, a-t-il déclaré, ajoutant que les professionnels des soins de longue durée savaient que le système n’était pas prêt pour la crise avant et pendant la pandémie.

« Pourquoi sommes-nous tous surpris que ce qui s’est passé pendant la pandémie se soit réellement produit ? Nous n’étions pas préparés. Et nous ne sommes toujours pas préparés », a déclaré Keselman.

“Maintenant, soit il va falloir s’engager à le réparer, soit certains pourraient dire : ‘nous ne pouvons rien y faire, cela coûte trop cher’. Alors ne soyez pas surpris lorsque la prochaine pandémie frappera et que vous aurez à nouveau des résultats terribles. »

Bien que Keselman n’était pas optimiste quant à une augmentation rapide des effectifs, il espère que les lignes directrices et les normes de dotation vont changer maintenant que plus de gens comprennent pourquoi il est important de les revoir.

Les recommandations décrites dans le rapport sont réalisables et certaines maisons de soins testent déjà des solutions.

“Nous sommes un groupe à travailler là-dessus… Ce ne sont pas des recommandations qui vont simplement être perdues”, a déclaré Havaei.

L’agence de santé publique du Canada a déployé des stratégies de gestion de la pandémie pour les soins de longue durée au cours des deux dernières années et demie. Ces stratégies ont fait du bon travail pour prévenir les décès dus au COVID-19, mais ont eu des conséquences imprévues, selon le rapport.

Pour les résidents et leurs familles, le plus gros problème était de ne pas être consultés sur la stratégie de gestion de la pandémie, y compris les politiques de visite, selon l’étude.

Des consultations accrues avec les conseils des résidents et des familles pourraient améliorer la situation, et le ministère de la Santé pourrait créer une association provinciale des conseils pour donner des conseils sur les politiques en cas de pandémie à l’avenir, a déclaré Havaei. Les conseils de résidents et de familles sont des groupes de travail de résidents et de proches de résidents, qui communiquent principalement sur les préoccupations et travaillent sur des projets visant à améliorer la vie des résidents.

Keselman a déclaré que les autres observations et priorités du rapport correspondent également à ce qu’il observe quotidiennement.

Recommandations d’experts, de défenseurs

Le rapport formule des recommandations sur six sujets, notamment la dotation en personnel, le soutien en milieu de travail, la communication, les visites, le contrôle des infections, le dépistage et l’infrastructure.

Certains peuvent prendre plus de temps à se déployer que d’autres, a déclaré Havaei, comme les modifications des installations, qui peuvent être coûteuses. Cependant, davantage de ressources en santé mentale pour les infirmières et les gestionnaires des soins de longue durée pourraient être créées assez rapidement, ont-ils ajouté.

Le rapport recommande également d’augmenter le nombre d’interventions en santé mentale disponibles pour le personnel des soins de longue durée, tout en améliorant les conditions de travail – dans lesquelles le plus grand obstacle à la mise en œuvre de chacune des solutions est la limitation des ressources, a déclaré Havaei.

Pour l’étude, l’équipe de Havaei a mis sur pied un groupe consultatif composé de représentants du ministère de la Santé, de la BC Care Providers Association, d’établissements de soins de longue durée ainsi que de résidents et de leurs familles.

L’étude a transmis des informations provenant d’un sondage auprès des prestataires de soins de longue durée à des forums de discussion avec des représentants des autorités de santé, qui ont été révisées lors d’une réunion virtuelle avec le groupe consultatif et les prestataires de soins de santé.

Dans une déclaration envoyée par courriel à Black Press Media, le ministère de la Santé a déclaré qu’il avait augmenté les investissements dans la formation, le recrutement et la rétention des travailleurs de la santé depuis que la province a annoncé une initiative de recrutement en septembre 2020. Cette initiative a pourvu 7 000 postes de professionnels de la santé dans le secteur des seniors. , avec plus de 1 500 de ces emplois favorisant les visites en toute sécurité.

Le ministère de la Santé a également déclaré que le budget de cette année prévoyait 25 millions de dollars pour former des assistants de soins de longue durée, après un investissement de 75 millions de dollars dans ces programmes l’année dernière. L’année dernière, la province a également alloué 585 millions de dollars sur une période de trois ans au Programme d’accès aux carrières en santé, qui offre un emploi rémunéré et une formation d’assistant en soins de santé aux personnes sans formation en santé.

Le rapport complet se trouve sur le site Web de la BC Care Association.

