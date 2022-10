Les défenseurs des droits des chevaux sauvages disent que 14 chevaux ont été tués en Arizona

SPRINGERVILLE, Arizona (AP) – Les défenseurs des droits des chevaux sauvages appellent les autorités à poursuivre quiconque est responsable du meurtre signalé de plus d’une douzaine de chevaux sauvages dans le nord-est de l’Arizona.

Les responsables du US Forest Service ont annoncé vendredi qu’ils enquêtaient sur la mort des chevaux, mais n’ont donné aucun détail.

La chaîne de télévision de Phoenix, KTVK, a rapporté samedi que des témoins leur avaient dit que 14 chevaux avaient été retrouvés dans la forêt nationale d’Apache-Sitgreaves avec des blessures mortelles par balle à l’abdomen, au visage et entre les yeux.

“La ou les personnes responsables de cet acte de cruauté préméditée et vicieuse envers les animaux représentent un danger très réel pour les personnes et les animaux”, a déclaré Scott Beckstead, directeur des campagnes et spécialiste du bien-être équin pour le Center for a Humane Economy basé à Washington, DC. KTVK. “Nous espérons voir une action rapide et agressive de la part des forces de l’ordre fédérales, étatiques et locales.”

Simone Netherlands du groupe Salt River Wild Horse Management en Arizona a déclaré que les chevaux “ne sont pas protégés par le gouvernement fédéral, pas protégés par les lois de l’État, il est donc écoeurant que quelqu’un puisse simplement venir ici et les tuer”.

Les chevaux morts ont été retrouvés près de la route forestière 25 dans les districts d’Alpine et de Springerville Ranger, selon le service forestier, qui a déclaré dans un communiqué qu’ils “se coordonnent avec les autorités compétentes pour soutenir l’enquête”.

Pendant ce temps, une récompense de 20 000 $ continue d’être offerte pour les informations menant à l’arrestation et à la condamnation de celui qui a tué cinq chevaux sauvages dans l’est du Nevada à la fin de l’année dernière.

Le Bureau of Land Management a annoncé la semaine dernière que la National Mustang Association s’était engagée à doubler la récompense précédente de 10 000 $ dans cette affaire.

On ne sait pas si les cas du Nevada et de l’Arizona sont liés.

Les autorités ont déclaré que cinq chevaux mortellement blessés avaient été découverts le 16 novembre dans la vallée de Jakes, à environ 48 kilomètres à l’ouest d’Ely.

Ils ont dit que les chevaux étaient tous situés à moins de 600 mètres les uns des autres à environ 2 miles (3 kilomètres) au sud de l’US Highway 50, et un fœtus avorté était attaché à l’un des animaux morts.

Le BLM enquête et poursuit les meurtres dans le cadre de l’application de la loi Wild Horses and Burro Act de 1971.

The Associated Press