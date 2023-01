Les défenseurs des droits des armes à feu déposent des contestations judiciaires contre la nouvelle interdiction des armes de l’Illinois – Shaw Local

SPRINGFIELD – Un trio de propriétaires d’armes à feu et un détaillant d’armes à feu du sud-est de l’Illinois ont déposé les deux premières poursuites dans ce qui devrait être une vague de litiges contre la nouvelle loi de l’État interdisant la vente et la fabrication d’armes semi-automatiques de grande puissance dans l’Illinois.

Les dirigeants démocrates qui ont poussé à l’interdiction s’attendaient à des contestations judiciaires. Le président du Sénat, Don Harmon, qui a parrainé le projet de loi lors de la session de «canard boiteux» des législateurs la semaine dernière, a même clôturé ses arguments lors du débat au sol avec un lapidaire «à bientôt au tribunal».

Avant même que le gouverneur JB Pritzker n’ait signé le projet de loi, l’Illinois State Rifle Association a répondu dans un communiqué en disant: “défi accepté”.

Mardi après-midi – près d’une semaine après la signature de Pritzker sur la législation – le groupe n’avait toujours pas déposé de plainte, mais le directeur exécutif de l’ISRA, Richard Pearson, a déclaré qu’il “déposerait une plainte fédérale sous peu”.

Pendant ce temps, l’avocat de Wood River, Thomas Maag, a intenté une action vendredi après-midi dans le comté de Crawford au nom de trois propriétaires d’armes à feu. Malgré des chances de succès plus longues devant un tribunal non fédéral, Maag a qualifié mardi son procès de 16 pages d’idéalisme démocratique.

“Le tribunal d’État est le tribunal le plus proche du peuple”, a déclaré Maag. “Les personnes concernées par cette (loi) sont des habitants de l’État de l’Illinois. Nous pensons que le tribunal d’État peut nettoyer le gâchis créé par le gouverneur et la législature de l’État de l’Illinois.

L’interdiction des armes, qui interdira effectivement aux Illinois d’acheter de nouvelles armes semi-automatiques de grande puissance dans l’État, obligera ceux qui possèdent déjà de telles armes à feu à compter du 1er janvier 2024 à les enregistrer auprès de la police de l’État.

L’Illinois est le neuvième État à promulguer une forme d’interdiction de ces armes de grande puissance, qui ont toutes survécu à des contestations judiciaires jusqu’à présent. Mais les défenseurs des droits des armes à feu comptent sur la décision de la Cour suprême des États-Unis l’année dernière annulant la loi sur les licences d’armes de poing de l’État de New York pour inaugurer une interprétation plus permissive du deuxième amendement et une nouvelle ère de litiges réexaminant les lois étatiques et locales sur les armes à feu.

[ Here are the weapons banned under Illinois’ new gun law ]

Les poursuites contestant la nouvelle loi de l’Illinois s’appuient sur cette interprétation mise à jour, que la majorité conservatrice du tribunal a définie comme un droit général pour les Américains de porter une arme de poing à l’extérieur de la maison pour se défendre. L’auteur de l’avis, Clarence Thomas, a écrit qu’à l’avenir, les tribunaux ne devraient faire respecter les lois restreignant les armes à feu que “si une réglementation sur les armes à feu est conforme à la tradition historique de cette nation”.

De plus, la poursuite de Maag affirme que l’exigence d’enregistrement de la loi est inconstitutionnelle car cet enregistrement pourrait être utilisé contre quelqu’un devant un tribunal pénal – une forme d’auto-incrimination protégée contre le cinquième amendement.

Mais la partie la plus charnue de la poursuite de Maag attaque l’interdiction de l’Illinois sur les magazines à grande capacité comme étant irréalisable.

Maag a fourni des dizaines d’exemples d’armes spécifiques et de leurs capacités de chargeur standard, illustrant comment l’interdiction par la loi des chargeurs de plus de 10 cartouches pour les armes d’épaule et de 15 cartouches pour les armes de poing est en contradiction avec ce qui est réellement sur le marché.

La carabine américaine M1, par exemple, que Maag a qualifiée de “l’une des armes à feu les plus populaires” aux États-Unis et dans le monde, a une capacité standard de 30 cartouches depuis 1944.

“Parmi les armes à feu conçues et vendues pour l’autodéfense, celles avec des capacités de chargeur de 10 cartouches ou moins sont rares et inhabituelles, et ces pistolets avec 15 cartouches ou moins sont généralement des versions compactes d’armes à feu normales, ou historiques et obsolètes”, a écrit Maag dans son procès. .

[ 5 things to know about Illinois’ new gun ban ]

[ Sheriffs across northern Illinois say they won’t enforce gun registration under new ban ]

La poursuite a également affirmé que l’interdiction des magazines à grande capacité était “inconstitutionnellement vague”.

“Il est objectivement impossible de déterminer une capacité de munitions donnée sans savoir quelles munitions y seront introduites”, a écrit Maag dans son procès. “En tant que tel, aucune personne objectivement intelligente ne peut déterminer si un chargeur de munitions donné est légal, il suffit d’être [sic] en le regardant, et probablement même avec des conseils d’experts.

Parallèlement au procès de Maag, le candidat du procureur général républicain Tom DeVore a intenté une action contre l’interdiction des armes d’assaut dans le comté d’Effingham et a annoncé mardi une audience préliminaire dans l’affaire attendue mercredi. DeVore, qui s’est fait un nom en intentant des poursuites contre les restrictions COVID-19 de Pritzker en 2020 et 2021, a intenté une action au nom du détaillant d’armes à feu basé à Effingham et du champ de tir Accuracy Firearms LLC.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État. Il est distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État, ainsi qu’à des centaines de stations de radio et de télévision. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.