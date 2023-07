Les défenseurs des droits de l’homme s’alarment de la persécution des chrétiens indiens lors de la visite de Modi aux États-Unis

Les défenseurs des droits de l’homme profitent de la récente visite aux États-Unis du Premier ministre indien Narendra Modi pour tirer la sonnette d’alarme sur le pic de persécution signalé contre les chrétiens en Inde.

« Ce que nous voyons en Inde est une crise de la liberté religieuse », a déclaré Sean Nelson, conseiller juridique pour la liberté religieuse mondiale pour ADF International, dans un communiqué.

« Les chrétiens et les autres minorités religieuses sont systématiquement ciblés en Inde par des foules nationalistes hindoues radicales, qui commettent une violence et un harcèlement généralisés en toute impunité », a déclaré Nelson. « Personne ne devrait être persécuté, harcelé ou tué pour avoir simplement vécu sa foi. »

« Le gouvernement indien devrait s’efforcer de mettre fin à la violence et de réformer toutes les lois qui restreignent la liberté de religion et encouragent implicitement une telle violence. Le président Biden et d’autres dirigeants mondiaux devraient parler clairement de la détérioration des conditions de liberté religieuse en Inde et encourager l’Indien gouvernement à travailler pour inverser cette tendance », a ajouté Nelson.

LES REVENDICATIONS MONTANTES DE LA PERSÉCUTION CHRÉTIENNE EN INDE SE MONTENT À LA COUR SUPRÊME DU PAYS

Les rapports de persécution chrétienne en Inde se sont intensifiés ces dernières années et ont atteint la Cour suprême du pays l’automne dernier, qui a ordonné à huit États indiens de vérifier les revendications des groupes chrétiens qui ont déposé une demande de protection.

La pétition, qui a été déposée par l’archevêque Peter Machad, le National Solidarity Forum et l’Evangelical Fellowship of India, fait état d’environ 500 attaques signalées contre des chrétiens en 2021 et d’environ 200 attaques au cours des cinq premiers mois de 2022.

Les groupes chrétiens ont plaidé à la fois pour une enquête gouvernementale et pour que la police protège les églises.

Le gouvernement indien a rejeté ces affirmations comme étant fondées sur « des faits à moitié cuits et égoïstes et des articles et rapports égoïstes… basés sur de simples conjectures », et a spéculé sur « un programme oblique caché » conduisant les pétitionnaires, selon le Temps de l’Hindoustan .

UN ÉVÊQUE INDIEN DÉNONCE LA « SAISON OUVERTE » CONTRE LES CHRÉTIENS ALORS QUE LES ÉTATS PASSENT DES LOIS « ANTI-CONVERSION »

La pétition des chrétiens indiens est intervenue au milieu des attaques croissantes contre eux de la part de groupes hindous d’extrême droite, alors que plusieurs États indiens ont adopté des lois dites « anti-conversion ». Ces lois visent apparemment à empêcher la conversion forcée d’une religion à une autre, mais les critiques affirment qu’elles sont utilisées pour violer la liberté de religion garantie par la Constitution indienne.

Une cinquantaine de chrétiens, dont 10 pasteurs, ont été attaqués dans un village indien de l’État de Chhattisgarh en mai, suite à des accusations de conversion par l’organisation nationaliste hindoue radicale Bajrang Dal, selon Vatican News.

Les tensions entre chrétiens et hindous ont éclaté le mois dernier lorsque des violences religieuses à grande échelle ont affligé l’État indien de Manipur et laissé des dizaines de milliers de personnes déplacées, selon le Commission américaine sur la liberté religieuse internationale.

LE FORUM CHRÉTIEN DEMANDE AUX ÉVÊQUES D’INDE DE PRENDRE POSITION CONTRE LA CROISSANCE DE LA VIOLENCE ANTI-CHRÉTIENNE

« Dans de nombreux cas, la foule a brûlé une église ou une maison appartenant à un chrétien Meitei mais n’a pas endommagé la porte de son voisin s’il n’est pas chrétien », a déclaré un avocat des droits de l’homme associé à ADF International sous couvert d’anonymat. « Les chrétiens sont confrontés à l’hostilité des Meiteis au motif qu’ils sont chrétiens. »

« Les gens sont profondément choqués. Par notre travail, nous voulons aider à mettre fin à la violence à Manipur, protéger les institutions religieuses, permettre aux chrétiens de pratiquer librement leur foi et faciliter l’indemnisation des survivants », a déclaré l’avocat.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’ancien ambassadeur itinérant pour la liberté religieuse internationale, Sam Brownback, a récemment écrit un article pour le Christian Post fustigeant « la persécution sans fin des chrétiens en Inde ».