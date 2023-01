Les défenseurs des drogues de la Colombie-Britannique sont prudemment optimistes quant à la dépénalisation

David Dukhart prend son petit-déjeuner au centre-ville de Nelson par une froide matinée. Il a passé une nuit difficile à dormir à l’extérieur, les températures ont chuté à -16 °C, et en ce moment, son objectif est de rester au chaud et de remplir son ventre.

L’homme de 58 ans, qui est sans abri, consomme de la drogue depuis qu’il n’a que 16 ans. Il a commencé avec de la cocaïne, et au fil des années et des problèmes de santé, il dépend maintenant principalement de la méthadone et du Ritalin, les médicaments sont utilisés pour traiter l’attention. trouble d’hyperactivité avec déficit.

Dukhart prend également du fentanyl, la drogue qui est en grande partie responsable de plus de 10 000 décès en Colombie-Britannique depuis le début de la crise provinciale des drogues toxiques en 2016.

À compter du 31 janvier, la Colombie-Britannique décriminalisera la possession personnelle d’un maximum de 2,5 grammes d’opioïdes illicites, de crack et de cocaïne en poudre, de méthamphétamine et de MDMA.

Dukhart hausse les épaules à l’évocation de la dépénalisation. Il ne sait pas ce que, le cas échéant, cela signifiera pour lui. Mais la crise, dit-il, ne peut pas être bien pire.

« Tout est mieux que ce qu’il était. Ça va mieux, ça change. »

La ministre fédérale des toxicomanies, Carolyn Bennett, et son homologue de la Colombie-Britannique, Jennifer Whiteside, ont décrit le programme pilote de trois ans lors d’une conférence de presse lundi 30 janvier comme une étape historique dans la résolution de la crise.

Bien que les défenseurs de la réduction des méfaits soient prudemment optimistes sur le fait que la dépénalisation résoudra la stigmatisation à laquelle sont confrontés les toxicomanes, ils ont exprimé des inquiétudes quant à la manière dont la police appliquera les nouvelles règles.

Les responsables provinciaux ont déclaré que la formation lancée pour la police de la Colombie-Britannique en décembre comprenait un webinaire axé sur la façon d’identifier 2,5 grammes de diverses substances. La GRC a rendu cette formation obligatoire, mais ce ne sont pas toutes les 13 forces municipales de la Colombie-Britannique qui ont emboîté le pas.

Un porte-parole du ministère des Dépendances a déclaré que les deux tiers des agents de la Colombie-Britannique avaient suivi la formation, qui repose sur la police pour juger de la quantité de drogue qu’une personne possède en se basant sur l’observation. La police fournira également des brochures contenant des informations sur les services locaux de réduction des méfaits et, plus tard ce printemps, suivra une formation supplémentaire qui mettra l’accent sur la façon dont elle interagit avec les utilisateurs.

Le ministère des Dépendances a refusé une demande de Black Press Media de rendre public le matériel de formation de la police en raison de « problèmes de sécurité et de confidentialité ».

Garth Mullins, organisateur du Vancouver Area Network of Drug Users et animateur du podcast The Crackdown, ne croit pas que la décriminalisation conduira à la confiance entre les toxicomanes et les forces de l’ordre. Moins il y a d’interaction, mieux c’est, dit-il.

«La dépénalisation pour les toxicomanes, c’est la fin des flics, des prisons et des tribunaux. Plus besoin de vous faire virer pour votre travail parce que vous avez une charge sur vous, plus besoin de faire prendre vos enfants par l’État parce que vous avez une charge sur vous. Il s’agit de s’affranchir des sanctions pénales.

Stigmatisation et approvisionnement sûr

Tiffany Parton, directrice générale de l’Association des chefs de police de la Colombie-Britannique, a reconnu que la stigmatisation des forces de l’ordre est un obstacle et qu’il existe un désir de changement.

Les frais de possession, a-t-elle ajouté, ont déjà baissé chaque année. Selon Statistique Canada, 876 Britanno-Colombiens ont été accusés de possession en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en 2021, contre 1 647 en 2020.

Parton pense que les forces de l’ordre sont prêtes à respecter les nouvelles règles, mais n’est pas sûr que la province dispose de suffisamment de services de santé adéquats, tels que des sites de prévention des surdoses, pour s’associer à la dépénalisation.

« Le gros problème demeure un problème de santé et il y a encore des ressources qui sont nécessaires du côté de la santé mentale et des soins complexes. Bien que nous croyions être prêts, nous sommes également quelque peu préoccupés par le fait qu’il y a des éléments de l’autre côté qui ne le sont pas. Il va donc falloir naviguer au fur et à mesure.

Sarah Blyth, directrice générale de la Overdose Prevention Society de Vancouver, a déclaré qu’elle espérait que la décriminalisation conduirait également à un approvisionnement sûr comprenant des drogues comme l’héroïne qui a été testée pour le fentanyl.

Le programme d’approvisionnement sécuritaire de la Colombie-Britannique propose des médicaments thérapeutiques agonistes des opioïdes ou des alternatives pharmaceutiques comme la méthadone et le suboxone, qui sont destinés à être utilisés avec un programme de traitement. Mais les défenseurs ont critiqué le service pour ne pas répondre aux besoins des utilisateurs.

“Nous continuons d’être dans une situation d’urgence”, a déclaré Blyth. « Nous continuons à perdre des gens chaque jour. C’est continuellement la chose la plus triste que je puisse imaginer arriver et j’ai l’impression que ce genre de choses ne devrait pas arriver dans le monde.

La conférence de presse dirigée par Bennett et Whiteside n’a inclus aucun orateur de groupes d’utilisateurs de drogue ou de défenseurs de première ligne, ce que Mullins a critiqué comme sourd.

« La dépénalisation est notre domaine. Nous nous sommes battus pour cela pendant 25 ans, c’est notre revendication. Mais ils ne nous ont pas invités à la conférence de presse. Ils ne nous ont pas dit de quoi il s’agissait ou quoi que ce soit. Ils ont invité les flics. Nous étions donc spectateurs de ce pour quoi nous nous sommes battus pendant une génération.

Il y a peu de précédents à ce que la Colombie-Britannique tente.

Le Portugal, qui a décriminalisé la possession et l’usage de drogues illicites en 2001, a été cité par Bennett et Whiteside comme un exemple où cela a été efficace. Aux États-Unis, l’Oregon a décriminalisé de petites quantités de toutes les drogues en 2020.

Mais il est trop tôt pour dire comment la décriminalisation en Colombie-Britannique sera considérée comme un succès ou un échec par Santé Canada dans trois ans.

Les porte-parole du ministère de la toxicomanie de la Colombie-Britannique ont déclaré que les données sur les résultats pour la santé, les entrevues avec les utilisateurs et les commentaires sur la perception du public seront fournies au gouvernement fédéral. Bennett et Whiteside ont déclaré plus tard qu’il était prévu de créer un site Web public qui fournirait de nouvelles données tous les trois mois.

Si le gouvernement fédéral mesure le succès de la dépénalisation en fonction du nombre de toxicomanes qui meurent ou reçoivent un traitement, a déclaré Mullins, le projet pilote sera probablement considéré comme un échec.

“À moins que nous ne fassions quelque chose de réel sur un approvisionnement sûr, les gens continueront de prendre des drogues toxiques, de faire une overdose et de mourir.”

@tyler_harper | tyler.harper@nelsonstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.



Décès liés aux droguesopioïdes