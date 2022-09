NOUVELLE-ORLÉANS (AP) – Une cour d’appel fédérale a été informée mardi qu’il n’y avait aucun fondement dans la loi fédérale pour une interdiction de l’administration Trump sur les stocks de bosse – des dispositifs qui permettent à un tireur de tirer plusieurs coups d’armes semi-automatiques avec une seule pression sur la gâchette.

L’interdiction a été instituée après qu’un tireur d’élite utilisant des armes équipées d’armes à feu a massacré des dizaines de personnes à Las Vegas en 2017. Les défenseurs des droits des armes à feu la contestent devant plusieurs tribunaux fédéraux.

La question n’est pas le deuxième amendement, mais la question de savoir si les stocks de bosse sont qualifiés de «mitrailleuses» illégales en vertu de la loi fédérale. La règle interdisant les appareils émise par le Bureau américain de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs a déclaré qu’ils – un renversement, ont déclaré les avocats, d’une position occupée avant les meurtres de Las Vegas.

Les opposants à l’interdiction disent que la règle de l’ATF n’est pas conforme à la loi fédérale et qu’il faudrait une loi du Congrès pour interdire les stocks de bosse à l’échelle nationale.

Jusqu’à présent, l’interdiction, désormais défendue par l’administration Biden, a survécu aux contestations de la 6e US Circuit Court of Appeals basée à Cincinnati et du 10e Circuit basé à Denver. Les décisions sur la question de savoir si la Cour suprême entendra les appels dans ces affaires sont en attente. Il a également survécu à une contestation devant le tribunal fédéral de Washington.

Un panel de trois juges du 5e circuit de la Nouvelle-Orléans a également rendu une décision en faveur de l’interdiction, mais l’ensemble du tribunal basé à la Nouvelle-Orléans, actuellement composé de 16 membres actifs, a choisi d’entendre de nouveaux arguments. On ne sait pas à quelle vitesse le tribunal plénier rendra une décision. Certains juges ont évoqué la possibilité dans les questions qu’ils pourraient attendre l’action de la Cour suprême dans les autres affaires.

Selon l’ATF, les stocks de bosse exploitent l’énergie de recul d’une arme à feu semi-automatique afin qu’un déclencheur “se réinitialise et continue de tirer sans manipulation physique supplémentaire du déclencheur par le tireur”. Le tireur doit maintenir une pression constante vers l’avant sur l’arme avec la main qui ne tire pas, et une pression constante sur la gâchette avec le doigt sur la gâchette, selon les arguments de mardi.

Mais, les opposants à la règle ATF soutiennent que la gâchette elle-même fonctionne plusieurs fois lorsqu’un stock de bosse est utilisé, donc les armes à stock de bosse ne sont pas considérées comme des mitrailleuses en vertu de la loi fédérale. Ils placent dans la loi un langage qui définit une mitrailleuse comme une mitrailleuse qui tire plusieurs fois avec une « fonction unique de la gâchette ».

“Le déclencheur va fonctionner plusieurs fois”, a déclaré aux juges Richard Samp, plaidant pour un propriétaire d’armes à feu du Texas.

L’avocat du ministère américain de la Justice, Mark Stern, a déclaré que la clé était l’action du tireur.

“Vous n’avez qu’une seule chose à faire”, a déclaré Stern aux juges. “Votre doigt sur la gâchette ne fait rien d’autre que de rester immobile.”

Kevin Mcgill, Associated Press