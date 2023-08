Les défenseurs des animaux demandent l’interdiction des enclos de chasse aux chiens en Ontario

Un groupe de défense des animaux demande que les enclos de chasse aux chiens soient interdits en Ontario, arguant qu’une enquête, qui comprend des séquences vidéo de caméras cachées, a révélé que des chasseurs auraient participé à des pratiques « cruelles » qui ont blessé leurs proies et leurs prédateurs.

En juin, le gouvernement de Doug Ford a adopté un projet de loi omnibus qui permettrait, entre autres choses, de créer davantage de zones clôturées pour les trains et les essais dans la province.

L’octroi de permis a été interrompu par le gouvernement progressiste-conservateur de Mike Harris il y a environ vingt ans. cependant, 24 enclos restent en vigueur en Ontario.

Les enclos permettent aux chiens de chasse de suivre la faune comme les coyotes, les renards ou les lapins dans des espaces relativement grands et clôturés.

« La vérité est que les coyotes sont terrifiés par ces poursuites, à l’idée d’être poursuivis par des chiens assoiffés de sang », a déclaré Camille Labchuk, directrice exécutive d’Animal Justice, à CTV News Toronto.

Animal Justice, une organisation à but non lucratif qui milite en faveur de lois plus strictes sur la protection des animaux, a lancé sa propre enquête sur ces enclos au printemps. L’un de leurs membres s’est rendu sous couverture dans l’une des zones d’entraînement et d’essai de l’est de l’Ontario et a été témoin d’un événement compétitif au cours duquel plusieurs chiens de chasse ont été lâchés sur des coyotes dans l’espoir de gagner des prix.

Les visages des chasseurs étaient flous dans la vidéo et aucun nom n’était utilisé. Ils n’ont pas non plus révélé le nom de la zone de chasse autorisée.

Dans la vidéo graphique de 10 minutes, on voit des groupes de chiens courir à travers les zones boisées de l’enceinte pour traquer les coyotes. Des juges sont placés dans l’enclos pour compter combien de fois les chiens participent activement à la poursuite.

« Les chiens les attrapent tout au long de l’année », a déclaré un participant à l’événement dans la vidéo. « Une fois qu’ils les ont poursuivis, ils leur fument le cul. »

Ce même participant peut être entendu devant la caméra dire que de nombreux coyotes sont tués chaque semaine et qu’encore plus d’animaux sauvages de la région sont blessés.

Dans une partie de la vidéo, Animal Justice partage des vidéos et des photographies de groupes Facebook privés montrant des coyotes mutilés par des chiens dans ces zones parquées. Dans une image, on voit un propriétaire encourageant deux chiens à « l’attraper » tandis qu’un coyote ensanglanté et déjà blessé repose impuissant sur le sol.

Des chiens de chasse poursuivent le coyote lors d’une chasse en enclos en Ontario. Photo de l’enquêteur de Animal Justice

Il y avait aussi des photographies de chiens blessés lors de la poursuite de coyotes.

« Ces enclos de chasse ne sont pas seulement cruels envers les coyotes capturés, ils aspirent également les animaux sauvages de la biodiversité de cette province et les placent dans des enclos où ils ne peuvent pas interagir normalement avec le reste de la population. » » dit Labchuck.

« Et puis ils sont terrorisés à mort. »

Dans une lettre adressée cette semaine au ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Animal Justice réclame l’interdiction de ces installations.

« Je pense que ce qui ressort très clairement des images et des dénonciateurs, et de tout ce que nous savons sur la chasse aux chiens d’enclos, c’est qu’il n’y a aucun moyen de le faire de manière humaine », a ajouté Labchuck.

La lettre indique que même s’ils recommandent normalement des alternatives, telles qu’une autorisation et une surveillance plus strictes, cela ne résoudrait pas les dommages psychologiques causés à la faune ou au transport des animaux vers l’enclos.

Un porte-parole du ministère a déclaré que les agents de protection de la nature inspecteraient les installations de train et d’essai pour s’assurer qu’elles répondent à des exigences strictes et n’hésiteraient pas à infliger des amendes.

« Le ministère ne peut pas vérifier l’origine du contenu médiatique qui a été partagé, y compris s’il provient d’une installation de train et d’essai agréée en Ontario », a écrit Melissa Candelaria dans un communiqué.

« Nous encourageons toute personne ayant des informations à les signaler à la ligne téléphonique du ministère des Richesses naturelles et des Forêts ou à leur bureau de district local. »

Cependant, deux anciens agents de protection de la nature de l’Ontario ont déclaré à la Presse Canadienne en mai que toute législation régissant ces installations de formation est en grande partie inapplicable. Ils ont signalé que des chasseurs attrapaient quotidiennement des coyotes et que beaucoup d’entre eux étaient tués.

Ces deux individus ont également appelé à l’interdiction des zones de train et d’essai.

En vertu de la nouvelle législation, les progressistes-conservateurs lèveront le gel des nouvelles licences et fixeront une fenêtre unique de 90 jours pendant laquelle les nouveaux candidats pourront soumettre leurs demandes. Les opérateurs auront également la possibilité de transférer des licences à d’autres, ce qui n’était pas autorisé auparavant.

Dans une déclaration à CTV News Toronto, Kirsten Snoek, biologiste de la faune à la Fédération des pêcheurs et chasseurs de l’Ontario (OFAH), a déclaré que les actions et les paroles des personnes interviewées dans la vidéo Animal Justice « nécessitent une enquête plus approfondie de la part des forces de l’ordre ».

« Cela ne fait pas partie de la chasse de manquer de respect envers le gibier, et ce n’est pas non plus une partie acceptable de la chasse de maltraiter physiquement ou de mettre fin prématurément à la vie de votre chien de chasse. Ces types de comportements sont des exceptions à la règle et devraient être imputés à l’individu et non à l’activité », a-t-elle déclaré.

« Toute infraction doit être poursuivie. »

Snoek a déclaré que même si l’OFAH soutient la décision du gouvernement d’étendre les licences pour ces enclos, il réclame également depuis longtemps davantage d’agents de conservation et un investissement dans une meilleure application des zones de train et d’essai.

« Une utilisation appropriée des TTA est une manière responsable d’entraîner les chiens à poursuivre de manière éthique un gibier légal dans des environnements de chasse équitables », ont-ils déclaré. « Une véritable représentation d’un chasseur est quelqu’un qui fait preuve de respect envers toutes les formes de vie et se conforme aux réglementations régissant ses activités. »

L’Ontario Sporting Dog Association (OSDA), quant à elle, s’est dite « profondément déçue de voir la vidéo hautement éditée publiée par Animal Justice ».

Le président John Bell a déclaré dans un communiqué que la vidéo dénature le sport et son engagement en faveur du bien-être animal.

« Les enclos d’essai et de dressage sont conçus spécifiquement pour les races de chiens de sport. Ce sont des environnements sûrs et contrôlés permettant aux chiens d’apprendre à suivre les odeurs pour chasser sur le terrain », a-t-il déclaré.

« L’OSDA travaille en collaboration avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts pour renforcer les normes déjà élevées de soins et d’exploitation de ces installations.

Les défenseurs des animaux ont fait valoir que les chiens peuvent être entraînés à chasser à l’aide de traînées odorantes, ce qui éliminerait le besoin d’animaux sauvages dans l’enceinte. Le ministère n’a pas dit s’il envisagerait d’interdire les installations ou l’utilisation d’alternatives à la faune sauvage à l’intérieur de celles-ci.

Avec des fichiers de La Presse Canadienne.