Les défenseurs de l’usine sidérurgique et l’allié de Poutine échangés lors d’un échange de prisonniers

KYIV, Ukraine (AP) – L’Ukraine a annoncé tôt jeudi un échange de prisonniers très médiatisé qui a abouti à des mois d’efforts pour libérer de nombreux combattants ukrainiens qui ont défendu une aciérie à Marioupol pendant un long siège russe. En échange, l’Ukraine a renoncé à un allié du président russe Vladimir Poutine.

Le président Volodymr Zelenskky a déclaré que son gouvernement avait obtenu la libération de la détention russe pour 215 citoyens ukrainiens et étrangers. Il a dit que beaucoup étaient des soldats et des officiers qui avaient été condamnés à la peine de mort dans le territoire occupé par la Russie.

Les responsables russes n’ont pas immédiatement confirmé ni commenté l’échange.

Sur ce total, 200 Ukrainiens ont été échangés contre un seul homme, le chef de l’opposition pro-russe Viktor Medvedtchouk, qui est Ukrainien. L’oligarque de 68 ans s’est échappé de l’assignation à résidence en Ukraine quelques jours avant l’invasion russe le 24 février, mais a été repris en avril. Il a été condamné à la prison à vie pour trahison et complicité avec une organisation terroriste pour avoir négocié des achats de charbon pour la république séparatiste de Donetsk, soutenue par la Russie, dans l’est de l’Ukraine.

On pense que Poutine est le parrain de la plus jeune fille de Medvedchuk. Sa détention a déclenché un échange houleux entre les responsables de Moscou et de Kyiv. Medvedchuk est le chef du conseil politique du parti pro-russe d’opposition Platform-For Life, le plus grand groupe d’opposition au parlement ukrainien. Le gouvernement a suspendu l’activité du parti.

“Ce n’est pas dommage d’abandonner Medvedchuk pour de vrais guerriers”, a déclaré Zelenskyy dans un message sur son site Internet. « Il a réussi toutes les actions d’enquête prévues par la loi. L’Ukraine a reçu de lui tout ce qui était nécessaire pour établir la vérité dans le cadre d’une procédure pénale.

Dans un autre échange, l’Ukraine a obtenu la libération de cinq autres citoyens en échange de 55 prisonniers russes qu’elle détenait, a déclaré Zelenskyy.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a salué les échanges, les qualifiant de “pas un mince exploit”, mais ajoutant que “il reste encore beaucoup à faire pour atténuer les souffrances causées par la guerre en Ukraine”, a déclaré son porte-parole. Le chef de l’ONU réitère la nécessité de respecter le droit international sur le traitement des prisonniers et continuera à soutenir de nouveaux échanges de prisonniers, a déclaré le porte-parole Stéphane Dujarric.

Selon Zelenskyy, bon nombre des personnes libérées appartenaient au régiment ukrainien Azov, qu’il appelait des héros. Plus de 2 000 défenseurs, dont beaucoup dans l’unité d’Azov, sont sortis de l’épave tordue de l’aciérie d’Azovstal en captivité russe à la mi-mai, mettant fin à un siège de près de trois mois de la ville portuaire de Marioupol. Cinq des commandants Azov libérés vivent maintenant en Turquie, selon un article sur le site Web de Zelenskyy.

The Associated Press