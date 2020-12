Vue aérienne de la déforestation illégale dans le parc national naturel de La Macarena, département du Meta, Colombie, le 3 septembre 2020. | Raul Arboleda / AFP via Getty Images

La protection des ressources naturelles fait des dirigeants une cible du crime organisé.

En Colombie, travailler pour protéger l’environnement peut vous mettre une cible sur le dos – et même vous coûter la vie.

Le 3 décembre, Javier Francisco Parra Cubillos, un responsable environnemental de 47 ans représentant la région de Meta dans le centre de la Colombie, a été mortellement abattu à plusieurs reprises par deux assaillants à moto alors qu’il traversait une municipalité locale.

Parra Cubillos, ou «Pacho» comme on l’appelait, avait passé plus de 20 ans à travailler pour Cormacarena, une agence axée sur le développement durable de La Macarena, une petite ville à 275 kilomètres au sud de la capitale colombienne, Bogotá.

Pendant des décennies, la guerre du gouvernement colombien avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) – un groupe de guérilla marxiste qui a mené une insurrection armée dans le pays pendant plus de 50 ans, alimentée en grande partie par les revenus du trafic de drogue – a fait de La Macarena un endroit périlleux à visiter. Mais l’accord de paix conclu en 2016 entre le gouvernement et les FARC a ouvert la région à un flot de visiteurs. Pacho avait consacré sa vie à la protection des ressources naturelles de la région.

Mais ce travail l’a mis en conflit direct avec ceux qui veulent utiliser la terre à d’autres fins, comme la culture de la drogue et l’extraction des ressources. Et il n’est pas seul: dans un rapport de juillet 2020, le groupe international de surveillance des droits humains Global Witness a confirmé que 64 défenseurs des terres et de l’environnement ont été tués en Colombie en 2019, ce qui en fait le pays le plus meurtrier à être un leader environnemental cette année-là.

Le procureur général de la Colombie, Fernando Carrillo Flórez, a appelé à la poursuite des meurtriers de Pacho, attribuant la violence envers les dirigeants environnementaux aux gangs organisés.

«La défense de l’environnement et la richesse des forêts et des jungles ont fait de nos responsables environnementaux la cible des mafias criminelles», at-il tweeté le 3 décembre. «Nous condamnons le meurtre de Javier Parra, coordinateur de Cormacarena, Meta. Ses meurtriers doivent être poursuivis.

Mais le problème ne se limite pas à la Colombie. Partout dans le monde, du Brésil à l’Inde en passant par le Burkina Faso, les responsables et militants environnementaux sont régulièrement menacés d’être assassinés, faussement accusés d’avoir commis des crimes ou harcelés pour avoir défendu l’environnement. Selon Global Witness, 212 leaders environnementaux ont été tués dans le monde en 2019 – l’année la plus meurtrière jamais enregistrée.



Témoin global



Mais plus de la moitié de ces décès sont survenus dans deux pays seulement: la Colombie et les Philippines, la Colombie dépassant de loin tous les autres.

Le problème est encore plus prononcé pour les défenseurs de l’environnement et des terres autochtones. Bien qu’il ne représente que 5% de la population mondiale, Global Witness a constaté que 40% des défenseurs assassinés en 2019 provenaient de communautés autochtones.

Une tendance similaire existe en Colombie, où les peuples autochtones et autres minorités raciales ont souffert de siècles de discrimination et d’un manque d’attention de la part du gouvernement central. «En termes de victimisation, les populations autochtones et afro-colombiennes souffrent de manière disproportionnée par rapport à leur pourcentage de la population», m’a dit Cynthia Arnson, directrice du programme latino-américain au Wilson Center.

Comment est-ce devenu si mauvais en Colombie?

Les conflits fonciers ont été un facteur majeur de la guerre civile qui a duré cinq décennies en Colombie.

Comme l’expliquait Amanda Taub pour Vox en 2014, «Au début des années 1960, les FARC et d’autres groupes de guérilla de gauche se sont formés comme une insurrection rurale qui prétendait représenter les intérêts des pauvres de Colombie contre l’élite foncière. La réforme agraire pour lutter contre les inégalités sociales et économiques était l’une des principales revendications des FARC.

Mais, comme l’a noté Taub, «l’élite a réagi en organisant des organisations privées d’auto-défense pour s’opposer aux rebelles» – et pour défendre les riches propriétaires terriens – «qui se sont rapidement transformés en groupes paramilitaires de droite. Cela est devenu la guerre civile qui a duré depuis, quoique sous des formes parfois très différentes.

Au cours des 20 dernières années, de nouveaux conflits fonciers sont également apparus en raison du trafic de drogue et des industries dépendant des matières premières comme les mines. Les leaders environnementaux et les défenseurs des terres sont souvent en première ligne pour protéger les zones riches en ressources de l’exploitation, ce qui les expose au danger.

En 2016, le gouvernement colombien et les FARC ont signé un accord de paix pour mettre fin à ce conflit de 52 ans, remportant le prix Nobel de la paix au président de l’époque, Juan Manuel Santos. Mais l’accord n’a pas été exactement le succès retentissant que beaucoup espéraient qu’il serait, et il y a eu une augmentation de la violence dans de nombreuses régions du pays.

Daniel Cano Insuasty est un Coordinateur des relations politiques basé en Colombie pour l’Initiative du Baromètre de la Colombie de l’Institut Kroc de Notre-Dame, qui surveille l’accord de paix de 2016. Il m’a dit que l’accord de paix «n’était pas assez complet pour inclure tous les différents groupes armés illégaux en Colombie». Ainsi, a-t-il expliqué, l’augmentation de la violence à travers le pays «est quelque chose à prévoir».

Les intérêts de ces groupes armés, a déclaré Insuasty, se concentrent sur les drogues illégales – ce qui est directement en conflit avec les intérêts des défenseurs des terres comme Pacho, qui prônent la durabilité et la protection des forêts.

L’accord de paix a également vu une augmentation du leadership social sur les questions environnementales, ce qui a conduit à une visibilité accrue. «Pacho était une personnalité très publique», a déclaré Insuasty, ce qui a fait de lui une cible pour les groupes armés.

Le gouvernement colombien blâme les forces paramilitaires, y compris l’Armée de libération nationale (ELN), les anciens membres des FARC qui ne soutiennent pas l’accord de paix et les gangs criminels pour la violence. Ces groupes se battent pour le contrôle des zones de trafic de drogue et d’exploitation minière illégale. Ces zones chevauchent souvent des zones riches en ressources naturelles, que les défenseurs des terres et de l’environnement ont été tués en essayant de protéger.

Mais les experts disent que l’absence du gouvernement des zones qu’il a sécurisées des FARC est également à blâmer. «Ce vide de pouvoir est devenu le point central d’une lutte pour le contrôle du territoire entre divers groupes criminels, y compris l’ELN», m’a dit Arnson du Wilson Center. «Les meurtres reflètent l’absence de présence de l’État.»

Alors pourquoi le gouvernement colombien n’envoie-t-il pas simplement plus de policiers ou de troupes pour protéger les défenseurs de la terre? C’est compliqué.

Un problème, a noté Arnson, est que les forces armées colombiennes sont divisées sur ce qu’il faut faire pour sécuriser davantage les zones confrontées à la violence. Un autre est que le terrain accidenté de la Colombie est très difficile à protéger, ce qui, selon Arnson, est «l’une des raisons pour lesquelles, historiquement, l’État a eu un contrôle aussi faible».

La pandémie de coronavirus aggrave le problème et expose les défenseurs de l’environnement à un risque encore plus grand, m’a dit Chris Madden, un haut responsable de la campagne chez Global Witness. Il a déclaré que de nombreux défenseurs et organisateurs ont déclaré à l’organisation que pendant la pandémie, le gouvernement a renoncé à ses responsabilités de sécuriser la région tout en permettant simultanément l’extraction des ressources naturelles.

De plus, «le verrouillage du coronavirus semble avoir aggravé la situation. Nous avons reçu des rapports où des personnes ont été attaquées parce qu’elles étaient connues pour se trouver dans un endroit à cause du verrouillage », a déclaré Madden.

Il y a une voie à suivre

Les experts disent que le gouvernement doit faire plus pour punir les auteurs et s’attaquer aux causes profondes de cette violence.

Lorsque des défenseurs de l’environnement sont tués en Colombie, les tribunaux rendent rarement justice. Selon un rapport spécial du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, près de 90 pour cent des meurtres de militants des droits de l’homme dans le pays ne conduisent pas à une condamnation.

«Il y a aussi la question de l’impunité, donc ces meurtres doivent faire l’objet d’une enquête. Et lorsque des personnes sont reconnues coupables dans le système judiciaire, elles devraient être poursuivies sur cette base », a déclaré Madden de Global Witness.

Mais ce n’est pas aussi simple que de renforcer la sécurité et de mettre en place des tribunaux pour poursuivre les crimes contre les défenseurs. Arnson a déclaré que la protection des zones rurales nécessitait «des services de base, des soins de santé, une éducation et une présence judiciaire également, et pas seulement une présence de sécurité – qui prend beaucoup de temps à se développer.

«De nombreux spécialistes et analystes internationaux conviennent que l’accord de paix colombien est le plus complet au monde», a déclaré Insuasty. «90 pour cent de l’accord se concentre sur des programmes de développement social, ce qui est différent des autres dans le monde qui mettent l’accent sur le désarmement ou la démobilisation.»

La voie à suivre, a-t-il dit, est d’avoir un gouvernement doté de l’engagement politique et des ressources nécessaires pour réaliser réellement l’ambitieux programme de transformation rurale de la Colombie.

Mais, comme Arnson l’a noté, «Même si cela allait être difficile avant Covid, c’est encore plus difficile [now] face à la forte baisse économique [and] la montée du chômage. »