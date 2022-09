Les défenseurs de l’environnement du comté de McHenry recherchent un nouveau directeur général alors que le chef actuel démissionne – Shaw Local

Les défenseurs de l’environnement du comté de McHenry cherchent activement à pourvoir un poste de direction après le départ de la directrice générale Cynthia Kanner à la fin du mois d’août.

Kanner, qui restera bénévole et conseillère pour le groupe, a décrit son temps avec l’organisation comme “incroyable”, mais a déclaré qu’elle cherchait à poursuivre davantage d’opportunités à l’échelle de l’État et espérait se concentrer sur les politiques et les problèmes liés aux systèmes d’eau et de rivière.

Kanner est membre des Defenders depuis 21 ans. Elle a dit qu’elle était fière de guider l’organisation à travers la pandémie et d’élargir la portée de l’organisation malgré les défis supplémentaires au cours de cette période.

“Il n’y a rien de plus honorable que de diriger une organisation qui a apporté des changements durables à l’environnement local”, a déclaré Kanner. “Ce fut un honneur d’avoir été directeur exécutif au cours des quatre dernières années et demie.”

Kanner a également plaisanté en disant qu’elle avait appris au cours des dernières années qu’elle “aime (s) écrire des subventions” et a déclaré qu’elle avait fait beaucoup de travail pour planifier la célébration du 50e anniversaire du groupe en 2020. Elle a également aidé à mettre en place le “50 ans de défense” vidéo documentaire l’année dernière.

“Cynthia a une grande personnalité et elle a été vraiment formidable avec la communauté”, a déclaré Destiny Seaton, spécialiste des communications du groupe. “Rédiger des subventions, proposer de nouvelles idées, j’ai vraiment apprécié travailler avec elle.”

Le rôle le plus important du directeur exécutif auprès des Defenders est d’aider à obtenir des subventions et de collaborer et de favoriser des partenariats avec d’autres organisations environnementales, a déclaré Seaton.

Le groupe a déjà reçu quelques candidatures et a fixé une date limite souple au 15 septembre pour le début des prochaines étapes, bien que la priorité soit de “trouver la bonne personne”, a déclaré Seaton.

Pour plus d’informations sur le poste, rendez-vous sur https://www.linkedin.com/jobs/view/3204952042/ ou pouvez contacter directement les défenseurs de l’environnement du comté de McHenry au 815-338-0393.