Les défenseurs de l’environnement divisés sur la législation visant à lever l’interdiction nucléaire – Shaw Local

L’énergie nucléaire génère la majorité de l’électricité de l’Illinois, et certains représentants de l’État espèrent qu’elle en représentera encore plus à l’avenir.

La législation qui lèverait un moratoire de 30 ans sur la construction de nouveaux sites nucléaires est en attente d’action à l’Illinois House. Bien qu’il soit fortement soutenu par certains défenseurs du climat, d’autres disent que les risques de l’énergie nucléaire l’emportent sur ses émissions sans carbone.

L’Illinois obtient beaucoup pourcentage plus élevé de son électricité d’origine nucléaire que d’autres États, et par conséquent, il compte davantage sur elle pour atteindre ses objectifs climatiques, à savoir atteindre 100 % d’énergie propre d’ici 2050. Dans le cadre de l’énorme paquet législatif sur le climat que les législateurs ont adopté en 2021, l’État a accepté à payer jusqu’à 694 millions de dollars sur cinq ans pour maintenir ouvertes une poignée de centrales nucléaires. L’État compte actuellement six usines.

Alors que l’énergie nucléaire n’est pas une source que tout le monde soutient comme une solution climatique à long terme en raison des déchets et d’autres préoccupations, les partisans disent que c’est la meilleure option en termes de coût et de fiabilité.

« Le vent tourne au nucléaire », a déclaré Madison Hilly, directrice exécutive du groupe de défense Campagne pour un accord sur le nucléaire vert. « Il y a de nouvelles entreprises nucléaires dont les États essaient d’obtenir des investissements parce qu’ils veulent ces projets et ces emplois dans leurs communautés. À l’heure actuelle, l’Illinois est négligé, à la fois par le ministère de l’Énergie et par ces nouvelles entreprises, car il y a une interdiction.

Actuellement, 12 États ont des restrictions sur la construction de nouvelles centrales nucléaires, contre 16 après que plusieurs États ont abrogé des interdictions de longue date au cours des dernières années, notamment le Wisconsin, l’Indiana et le Kentucky.

Le projet de loi de l’Illinois pour lever le moratoire, SB76, a été adopté par le Sénat lors d’un vote bipartisan 39-13 en mars. La Chambre a maintenant jusqu’au 12 mai pour appeler le projet de loi pour sa troisième lecture obligatoire et jusqu’au 19 mai pour le transmettre au gouverneur pour examen.

Alan Medsker, le directeur de l’Illinois pour la campagne pour un accord nucléaire vert, a ajouté que le projet de loi ne garantirait pas une nouvelle énergie nucléaire dans l’Illinois. Cela ouvrirait simplement la porte à ces discussions.

Le représentant Mark Walker, un démocrate d’Arlington Heights qui est l’un des principaux sponsors de la législation, a déclaré que le projet de loi était « tout au sujet de l’environnement ».

« Je suis vraiment déterminé à essayer de sauver la terre d’un climat changeant, et je suis vraiment déterminé à l’énergie sans dioxyde de carbone », a-t-il déclaré. « Personnellement, je suis très méfiant que nous puissions atteindre nos objectifs d’air pur et nos objectifs de réchauffement climatique sans une base de référence d’énergie nucléaire. »

Walker a déclaré que la principale préoccupation qu’il a entendue de la part de ses collègues législateurs et électeurs concerne les déchets nucléaires: que faire avec eux, combien de temps ils resteront et quels dangers potentiels ils représentent.

En effet, les partisans et les opposants semblent s’accorder sur le fait qu’au cœur de la discussion nucléaire de l’Illinois se trouve la question de savoir quoi faire des déchets. Alors que les défenseurs disent il y a des options pour le stockage sûr et même le recyclage des déchets nucléaires, d’autres avertissent que les qualités toxiques et la longue durée de vie du combustible usé présentent des défis uniques – et les États-Unis n’y sont pas entièrement préparés.

C’est une préoccupation que Jen Walling, directrice exécutive de l’Illinois Environmental Council, partage. L’organisation s’oppose à la législation aux côtés d’autres groupes de défense de l’environnement, notamment le Sierra Club Illinois Chapter, le Environmental Law and Policy Center et les Environmental Defenders of McHenry County.

« Nous pensons que l’énergie nucléaire n’est pas une énergie propre ou renouvelable. Il en résulte des déchets très polluants », a déclaré Walling. « Bien sûr, l’énergie nucléaire est sans carbone, et elle présente certains avantages lorsque nous parlons de la crise climatique, mais ce n’est pas une énergie que nous aimerions voir. »

Aujourd’hui, le combustible nucléaire américain usé est généralement stocké au-dessus du sol dans des faisceaux de barres de pastilles de dioxyde d’uranium, qui sont ensuite placées dans de grands conteneurs cylindriques en acier et en béton et conservées sur place. Dans la centrale nucléaire d’Exelon, fermée depuis longtemps à Sion, par exemple, les conteneurs continuent d’être stockés dans une zone à peine plus grande qu’un demi-terrain de football.

En raison de batailles politiques de plusieurs décennies sur un potentiel dépôt de déchets nucléaires à grande échelle – le plus récemment proposé dans Montagne Yucca au Nevada – le pays est actuellement dépourvu de site d’entreposage de longue durée des combustibles usés des réacteurs.

Les partisans du nucléaire soutiennent qu’il existe des options pour traiter les déchets. Pour Medsker et d’autres, la crise climatique prime.

« La centrale nucléaire la plus dangereuse que nous ayons est celle que nous ne construisons pas, et c’est parce que lorsque cela se produit, nous brûlons beaucoup de choses pour remplacer ce qu’elle pourrait nous donner », a déclaré Medsker. « Nous ne pouvons pas compter sur le soleil et le vent pour prendre le relais si nous coupons cette énorme quantité d’énergie fiable que nous avons sur notre réseau – et elle est fiable. Les centrales au charbon fonctionnent bien, les centrales au gaz fonctionnent bien, et nous parlons de toutes les fermer. C’est au nord de 40 % de notre réseau.

Pour remplacer l’utilisation actuelle du charbon et du gaz naturel par l’État, les défenseurs du climat conviennent généralement que des progrès dans la technologie des batteries seront nécessaires avant que les énergies renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne puissent combler les lacunes de manière fiable.

Alors que les partisans du nucléaire affirment que l’énergie nucléaire est l’alternative la plus propre et la plus fiable, des opposants tels que Walling affirment que les progrès nécessaires dans la technologie des batteries sont en cours – et qu’une nouvelle énergie nucléaire à grande échelle ne serait probablement pas mise en ligne de sitôt, de toute façon.

C’est parce que le nucléaire prend plus de temps et d’argent à construire que les énergies renouvelables, a déclaré Walling, citant la centrale géorgienne de Vogtle. Les deux nouvelles unités de l’usine – les premières à être construites aux États-Unis au cours des trois dernières décennies – sont des années de retard et des milliards de dépassement de budget.

« Ils n’arrivent pas dans deux ou trois ans. Il s’agit d’un calendrier de 10 à 15 ans pour l’État de l’Illinois », a-t-elle déclaré. « Lorsque les promoteurs parlent de résoudre les problèmes de capacité, cela ne résoudra pas nos problèmes de capacité. »

Walling a ajouté qu’elle pense que le moratoire de l’État sera finalement abrogé – mais elle aimerait voir davantage de réglementation de l’État mise en place avant que cela ne se produise pour assurer la sécurité de l’environnement et de la communauté.

« Je pense que la levée de cette interdiction est trop hâtive et nous n’avons pas examiné toutes les répercussions », a-t-elle déclaré. «Nous devrions faire un examen complet des lacunes réglementaires qui existent pour les grandes usines, car elles sont réglementées au niveau fédéral, mais nous avons également des lois d’État qui les examinent. Ces lois de l’État sont-elles à jour ? Sont-ce les meilleures choses que nous puissions offrir pour la santé et la sécurité des Illinoisiens ? »

• Jenny Whidden est rédactrice sur le changement climatique et l’environnement et travaille avec le Daily Herald dans le cadre d’un partenariat avec Report For America soutenu par La conservation de la nature. Pour aider à soutenir son travail avec un don déductible d’impôt, voir dailyherald.com/rfa.

https://www.dailyherald.com/news/20230506/illinois-power-struggle-environmental-advocates-split-on-legislation-to-lift-nuclear-ban