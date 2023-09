Les défenseurs de l’environnement californiens s’attaquent aux burros sauvages

Le jour des poubelles, ils pillent les poubelles des habitations avec la nonchalance des croisiéristes autour d’un buffet.

Le long des étangs et des ruisseaux écologiquement sensibles, ils rongent la végétation jusqu’à ses racines et empilent le fumier le long du rivage.

Et la nuit, ils errent sur des autoroutes sombres, sans prêter attention à la circulation venant en sens inverse.

Pour les défenseurs de l’environnement des montagnes de San Bernardino, les signes ne sont que trop clairs : Big Bear Valley a un problème.

« Nous avons trop de burros – plus que nous ne pouvons en gérer », a déclaré Julie Donnell, biologiste régionale de la faune au US Forest Service.

Julie Donnell, biologiste du Service forestier des États-Unis, lâche un filet pour capturer des épinoches à trois épines non blindées, une espèce en voie de disparition, dans un petit étang alpin des montagnes de San Bernardino. (Irfan Khan/Los Angeles Times)

Les burros sauvages, ou ânes, parcourent les champs d’armoises et les forêts de pins de cette communauté de villégiature depuis des générations et descendent directement des ânes domestiques que les chercheurs d’or ont laissés derrière eux il y a plus d’un siècle.

Alors que les propriétaires et les gestionnaires de locations de vacances en sont venus à adorer les équidés à fourrure en tant que symboles vivants du patrimoine montagnard rustique de Big Bear Valley – ainsi qu’en tant qu’attraction pour les écotouristes qui récompensent leurs équidés avec des carottes – certains biologistes craignent que leur nombre ait atteint une masse critique. .

Avec plus d’une centaine de burros parcourant la région, les défenseurs de l’environnement affirment que ces animaux commencent à submerger les espèces indigènes en difficulté et à créer une menace pour la sécurité publique des humains.

Le moment est venu, disent-ils, de réduire considérablement la population de burros avec une rafle qui sera certainement controversée.

« Je pense que les autorités devraient les rassembler et castrer les garçons », a déclaré Julie Moreau, fondatrice du sanctuaire animalier Grateful Heart, dans l’est de la vallée de Big Bear.

« Ils ne devraient pas attendre qu’il y ait autant de burros que des véhicules les percutent », a-t-elle déclaré.

L’image du burro en tant que bête de somme fidèle aux mineurs contraste fortement avec la réalité écologique, disent les experts. Les animaux se reproduisent de manière prolifique, dévorent toutes sortes de plantes, distribuent de grandes quantités d’excréments autour des cours d’eau et associent les personnes et les voitures à la nourriture.

Une vue aérienne de l’est de la vallée de Big Bear, où les burros constituent une menace pour les plantes et les poissons. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Dans la vallée de Big Bear, les burros constituent la plus grande menace pour des espèces rares et en voie de disparition, telles que les fleurs en damier de Big Bear, les plants de moutarde aux pétales minces et l’épinoche à trois épines sans armure. Bien qu’elles ne soient pas vraiment charismatiques – ni même bien connues en dehors d’une communauté de biologistes – les espèces ne se trouvent que dans la région de Big Bear Valley ou dans d’autres parties des montagnes de San Bernardino.

Des rafles de burros ont eu lieu ici dans le passé, plus récemment en 1997 et 2007, mais elles ont toujours laissé quelques traînards qui ont continué à se multiplier. Les campagnes de contrôle des burros ont également suscité la colère et le ressentiment parmi les habitants, qui considèrent les animaux comme faisant partie de l’histoire locale et non comme une menace invasive.

Pour cette raison, outre le manque de ressources, les partisans d’une nouvelle rafle des burros sont pessimistes.

« Nous manquons de financement nécessaire pour faire face à l’explosion de la population de burros », a déclaré Donnell. « Y aura-t-il bientôt un remède ? Absolument pas. »

Pour le visiteur occasionnel, il y a peu de signes d’un problème. Cependant, les rapports anecdotiques de burros rongeant la peinture au latex sur les boiseries des maisons, se promenant dans les quartiers les jours de ramassage des ordures pour goûter à l’assortiment de déchets urbains et errant sur les autoroutes locales pour se battre pour le territoire et les harems se sont multipliés ces derniers mois.

Les burros mesurent environ 4 pieds de haut au niveau des épaules et pèsent environ 450 livres. Malgré leur ventre rond, ils courent vite. Ils arrivent à maturité vers 4 ans environ et ont une espérance de vie de plus de 25 ans.

Ils courent en bandes allant jusqu’à 30 personnes, dirigées par un mâle. Dans les combats pour les femelles, les mâles se mordent les oreilles, le cou et les pattes, puis font tourner leurs adversaires en cercle.

La State Route 38, l’une des trois routes principales menant à Big Bear Lake, est devenue un théâtre en plein air impromptu. Vendredi dernier, Kathy Bartlett, ancienne rédactrice en chef d’un hebdomadaire local, a déclaré qu’elle avait dû freiner brusquement pour éviter d’entrer en collision avec « deux ânes mâles qui se battaient au milieu de la route ».

« Ils se dressaient sur leurs pattes arrière », se souvient-elle, « tandis qu’une demi-douzaine de femelles les regardaient calmement depuis le bord de l’eau. »

Pendant des années, les sociétés de location de vacances ont conseillé à leurs clients que les burros sont des animaux sauvages et qu’il valait mieux les admirer de loin.

Michael Dolan, un agent immobilier local, a rappelé un incident survenu en 2006 au cours duquel un ami conduisant une Lexus toute neuve s’est blessé au cou après être entré en collision avec un burro sur la State Route 38 à la tombée de la nuit. Une semaine plus tard, alors qu’elle conduisait une Lexus de remplacement fournie par sa compagnie d’assurance, elle est entrée en collision avec un autre âne sur le même tronçon de route.

« Elle allait bien, mais l’âne a dû être abattu », a-t-il déclaré.

Moreau, du sanctuaire animalier, a déclaré que ce sont des histoires comme celle-ci qui lui font sentir qu’il faut agir, même si elle a une grande empathie pour les animaux. « Je suis passionné par les burros ; ce sont mes animaux spirituels », a-t-elle déclaré.

Même si elle n’a pas de permis d’État pour accueillir des animaux sauvages, y compris des ânes, elle a déclaré qu’elle laissait toujours de l’eau et du foin à l’extérieur pour un trio qu’elle a décrit comme « un guerrier battu et sa petite bande de mavens – dont l’un, Je te parie qu’elle va bientôt tomber enceinte.

Les impacts environnementaux de la population croissante de burros sont plus évidents à proximité des étangs et des ruisseaux alimentés par des sources dans le bassin versant du lac Baldwin, qui abrite l’épinoche et des espèces de plantes que l’on ne trouve nulle part ailleurs.

Les scientifiques affirment que les burros se vautrent, broutent et piétinent le complexe de 12 plaines de galets sensibles du nord du lac Baldwin : des étendues plates de galets de quartzite créées par le retrait des glaciers qui abritent des papillons rares et 17 espèces de plantes protégées, la plupart d’entre elles de taille miniature.

Le sandwort de Bear Valley, le pinceau indien gris cendré et le sarrasin sauvage des montagnes du sud, en voie de disparition au niveau fédéral, ne sont pas à la hauteur des impacts en cascade des perturbations du sol causées par les burros en déplacement.

Les scientifiques affirment que leurs activités modifient la composition du sol et augmentent l’érosion, ce qui permet aux mauvaises herbes de coloniser et de se multiplier, privant ainsi d’eau et de soleil les espèces des plaines de galets basses.

Baldwin Lake est également une région qui contient certains des seuls terrains non aménagés abordables qui restent dans la région de Big Bear Lake, dont la moitié ouest est une communauté de villégiature encombrée desservant les 10 millions de personnes qui vivent à moins de deux heures de route.

En réponse, les défenseurs de l’environnement ont acheté des propriétés et, dans certains cas, bloqué le développement dans le but de préserver ce qui reste d’un écosystème né du retrait des glaciers de la vallée Big Bear, longue de 20 milles, il y a plus de 15 000 ans.

Tim Krantz, directeur de la conservation de Wildland Conservancy, photographie des fleurs sauvages dans l’est de la vallée de Big Bear. (Irfan Khan/Los Angeles Times)

Une récente visite d’un étang dans les prairies de Shay Creek « a révélé d’importants dégâts causés par les burros », a déclaré Tim Krantz, professeur de biologie à la retraite et ancien commissaire à la planification du comté de San Bernardino.

« Au moins 35 d’entre eux avaient rasé la végétation des prairies autrefois verdoyantes et réduite en poussière. Des tas de crottes de burro entouraient le rivage, favorisant la croissance d’une épaisse couche d’algues », a-t-il déclaré.

Selon lui, toute la zone puait comme une fosse septique.

Comme condition d’obtention d’un permis d’utilisation spéciale pour collecter l’eau à des fins municipales, le district des services communautaires de Big Bear City est tenu par contrat d’entretenir des clôtures en fil de fer barbelé et des cours d’eau à Shay Creek, où les épinoches ont été découvertes en 1981. Ils n’ont pas fait grand-chose pour dissuader des burros, cependant.

Dans de telles circonstances, Krantz et d’autres ont estimé que si les burros ne peuvent pas être enlevés, les épinoches doivent être déplacées pour leur propre sécurité.

Julie Donnell, biologiste fédérale de la faune, à l’avant, et Karen Castaneda détiennent des pièges utilisés pour capturer des épinoches à trois épines non blindées, une espèce en voie de disparition. (Irfan Khan/Los Angeles Times)

Plus tôt ce mois-ci, Krantz a visité un effort de translocation d’épinoches qu’il a aidé à organiser.

Une équipe de biologistes d’État et fédéraux vêtus de échassiers et armés de filets à long manche et de pièges à poissons appâtés avec du fromage bleu a déplacé les épinoches d’un étang alpin vers le lac Bluff «sans burro», qui appartient à The Wildlands Conservancy, environ 10 ans. à des miles.

Les 200 épinoches transportées à Bluff Lake ont rejoint 74 grenouilles à pattes jaunes du sud de la Californie, une espèce en voie de disparition, élevées en captivité et relâchées là-bas en juin dans le cadre d’un effort visant à « redonner la nature » à des lieux historiques où l’espèce n’a pas été vue – ou entendue – depuis plus de sept décennies.

« Ce projet a mis du temps à venir », a déclaré Krantz avec un sourire. « Dans un an, ces épinoches et grenouilles à pattes jaunes réintroduites seront les rois des bêtes à Bluff Lake. »