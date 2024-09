Les défenseurs de l’enseignement supérieur aux États-Unis saluent le soutien fédéral aux institutions au service des Hispaniques

Les défenseurs de l’enseignement supérieur dans les communautés latinos se disent optimistes quant à un nouvel effort fédéral visant à soutenir des centaines de collèges et d’universités locaux.

Les établissements d’enseignement supérieur au service des Hispaniques (IES), qui sont des écoles à but non lucratif dont les effectifs d’étudiants de premier cycle équivalents à temps plein sont au moins pour un quart hispanique, sont essentiels aux objectifs d’égalité des chances en matière d’éducation et d’économie, selon la Maison Blanche. C’est la raison pour laquelle le président Joe Biden a récemment promulgué un décret établissant une initiative visant à accroître le financement des IES et à créer un conseil consultatif sur les IES.

Les Hispaniques représentant près des trois quarts de la augmentation de la population du paysSelon les estimations de population du Bureau du recensement des États-Unis de 2022 à 2023, les dirigeants de l’enseignement supérieur exhortent le président à faire connaître la nouvelle initiative, étant donné son potentiel à aider les étudiants hispaniques à rattraper leurs pairs d’autres horizons.

« Il est très important pour le pays d’avoir ce type de nouveau développement au niveau national », a déclaré Antonio R. Flores, président et directeur général de l’Association hispanique des collèges et universités, un groupe de défense à but non lucratif.

« Nous savons que les implications de cela sont également énormes pour la nation », car les Latinos sont un groupe démographique en croissance rapide, « et cela se reflète dans les inscriptions dans l’enseignement supérieur », a déclaré Flores, dont le groupe espère que la Maison Blanche organisera une cérémonie officielle en septembre pour promouvoir l’initiative HSI.

L’ordonnance de Biden vise à renforcer la capacité des établissements d’enseignement supérieur à fournir une éducation de haute qualité, à bénéficier des programmes fédéraux existants et à accroître la mobilité éducative et économique de leurs étudiants.

Selon les données fédérales, les plus de 500 HSI aux États-Unis et à Porto Rico accueillent plus de 4,7 millions d’étudiants chaque année. De nombreux étudiants sont issus de familles à faibles revenus et près d’un tiers d’entre eux sont éligibles aux bourses Pell, qui sont des bourses fédérales destinées aux étudiants dans le besoin.

Contrairement aux universités et collèges tribaux historiquement noirs ou amérindiens, qui reçoivent leur désignation en fonction de leurs missions, tout collège peut recevoir le label HSI et l’argent fédéral associé si son effectif latino atteint au moins 25 % du corps étudiant.

Parmi les HSI les plus connus figurent l’Université de Californie à Riverside, qui possède cette désignation depuis 2008, l’Université d’État de Californie à San Bernardino, qui la possède depuis 1994, et l’Université du Texas à Austin, qui a obtenu sa désignation en 2020. Parmi les anciens élèves notables du HSI figurent l’actrice et militante Eva Longoria, l’organisatrice syndicale et militante Dolores Huerta et Arturo Moreno, propriétaire des Los Angeles Angels.

Un rapport du Government Accountability Office américain de cette année a révélé que les HSI ont des besoins importants en matière d’installations et d’infrastructures numériques et qu’ils ont du mal à répondre à ces besoins en raison du financement insuffisant de l’État et de l’augmentation des coûts de construction.

Lizette Galaviz, étudiante en sciences politiques à l’Université du Texas Rio Grande Valley, a déclaré que l’école fait du bon travail pour répondre aux besoins d’aide financière des étudiants hispaniques. Depuis 2022, l’école couvre les frais de scolarité et les frais obligatoires des étudiants issus de familles dont le revenu est de 125 000 $ ou moins.

Galaviz a déclaré que grâce à l’aide financière qu’elle reçoit de l’école, elle et beaucoup de ses camarades obtiendront leur diplôme avec peu ou pas de dette. Mais malgré cette aide généreuse, l’école a encore beaucoup de marge de progression, notamment en ce qui concerne ses capacités de recherche, a-t-elle déclaré.

« J’aimerais voir l’amélioration des infrastructures et des ressources dont nous disposons », a déclaré Galaviz. « Je pense que l’équité en matière d’éducation est très importante. Ce n’est un secret pour personne que la vallée du Rio Grande est l’une des régions les plus pauvres. »

Selon les responsables de la Maison Blanche, ces institutions sont essentielles pour élargir le bassin de Latinos qui se dirigent vers les domaines STEM.

Les HSI « jouent un rôle essentiel pour garantir aux Latinos l’accès à la classe moyenne et la possibilité de réaliser leurs aspirations », a déclaré Neera Tanden, conseillère en politique intérieure de la Maison Blanche, dans un communiqué à l’Associated Press. « Le décret présidentiel renforcera ces institutions essentielles et renforcera leur capacité à assurer la mobilité économique de tous leurs étudiants. »

Les Hispaniques, qui peuvent être de n’importe quelle race, constituent le deuxième groupe démographique le plus important du pays. Leur population a augmenté l’an dernier d’environ 1,2 million, pour atteindre 65,2 millions, ce qui signifie que les Hispaniques représentent près d’un cinquième de la population totale, selon les estimations du recensement.

Anne-Marie Núñez, directrice exécutive du Natalicio Institute for Hispanic Student Success de l’Université du Texas à El Paso, a déclaré que le décret exécutif n’est qu’une étape vers un meilleur service aux étudiants des HSI qui, comme les HBCU et les collèges tribaux, sont sous-financés et manquant d’infrastructures.

Núñez et Flores ont tous deux déclaré que le comité consultatif de 21 membres devrait inclure des dirigeants hispaniques de divers secteurs. Núñez a déclaré qu’il était important que les universités rurales et la communauté portoricaine, souvent négligées au niveau fédéral, ne soient pas oubliées lors des sélections.

« C’est une évolution positive, non seulement pour les HSI, mais pour la nation », a déclaré Núñez. « Si cette ordonnance est bien mise en œuvre, elle devrait élargir les possibilités pour les étudiants et les professeurs des HSI de créer des parcours professionnels et de faire progresser le bien-être économique et sociétal. »

Melissa Camacho, qui étudie l’administration des affaires au City College de San Francisco, estime que les ressources manquent pour les étudiants hispaniques qui ne sont pas anglophones. Même au Mission Center, un campus satellite de son université où la plupart des étudiants sont hispanophones et hispanophones, certaines informations sur les programmes de soutien sont imprimées ou proposées uniquement en anglais, a-t-elle déclaré.

« En réalité, la majorité des étudiants ne savent pas quelles sont les opportunités qui existent », a déclaré Camacho. « Le soutien est là, mais ils ne nous le disent pas. »

Camacho a trouvé un programme qui aide les étudiants à naviguer dans le processus de transfert vers une université de quatre ans, ainsi qu’un club géré par des étudiants qui aide les hispanophones natifs à naviguer dans l’inscription aux cours, l’aide financière et les changements de politique gouvernementale pertinents.

« Il y a beaucoup d’étudiants comme moi qui veulent poursuivre leurs études, mais nous n’avons pas les informations nécessaires et nous nous décourageons », a déclaré Camacho, qui ne savait pas grand-chose de la nouvelle initiative présidentielle HSI. « Si davantage de personnes nous disaient qu’il existe des bourses d’études, nous pourrions montrer que nous voulons poursuivre nos études ».

