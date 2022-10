Les défenseurs de l’aviation demandent à la FCC de limiter de manière permanente la 5G autour des aéroports

Un certain nombre de groupes de l’industrie aéronautique demandent à la Federal Communications Commission des États-Unis de restreindre de manière permanente certains signaux 5G autour des aéroports.

Actuellement, Verizon et AT&T ne diffusent pas la 5G en bande C dans les zones autour des aéroports américains avant juillet 2023 dans le cadre d’un accord avec la FCC. L’accord temporaire vise à donner aux compagnies aériennes le temps de s’assurer que les signaux 5G n’interféreront pas avec l’équipement de l’avion – en particulier une partie appelée altimètre radar – lors des atterrissages par mauvais temps. Mais des groupes de défense de l’aviation, dont l’Aerospace Industries Association et Airlines for America, ont rencontré la FCC pour discuter de la permanence de certaines restrictions, comme Lecture légère rapporté plus tôt.

Les restrictions, décrites dans un pétition officielle, renverrait une partie de la responsabilité aux télécommunications en empêchant, par exemple, les antennes 5G de pointer à 90 degrés au-dessus de l’horizon. Ils rendraient également permanente l’interdiction actuelle de certaines émissions de signaux en bande C (en particulier dans la gamme de fréquences de 4 200 MHz à 4 400 MHz).

Les solutions proposées “sembleraient ne pas compromettre les cas d’utilisation réels des opérateurs sans fil tout en garantissant davantage la sécurité de l’aviation et en fournissant un environnement RF viable dans lequel les futurs radioaltimètres peuvent être conçus et construits”, a déclaré le pétition se lit.

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, Verizon n’a pas abordé les propositions 5G dans la pétition.

“Nous continuons d’avoir des discussions positives avec le [Federal Aviation Administration] et FAC, et des progrès sont réalisés. Nous sommes encouragés de voir les compagnies aériennes progresser également sur ces problèmes”, lit-on dans un communiqué envoyé par Verizon à CNET.

AT&T n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La FCC a refusé de commenter.

On ne sait pas à quel point la FCC peut prendre ces suggestions au sérieux, ou si elles influenceront les accords actuels entre la FAA et les télécoms autour de la bande C 5G. La FCC a pris le pas sur les disputes entre la FAA et les télécommunications qui ont duré jusqu’à la fin de 2021 et le début de 2022 sur la question de savoir si les transporteurs pouvaient lancer en toute sécurité le service 5G en bande C sans interférer avec les atterrissages d’avions.

Une trêve a été négocié en janvier qui ont permis à AT&T et Verizon d’activer le service dans la gamme de la bande C pour améliorer la couverture 5G pour les abonnés, à condition qu’ils restreignent la bande C autour de certains aéroports. Ces zones d’interdiction ont été conçues pour donner aux compagnies aériennes le temps d’inspecter leurs flottes d’avions jusqu’en juillet 2022, une date limite qui était prolongé jusqu’en juillet 2023. AT&T et Verizon ont dépensé ensemble près de 70 milliards de dollars à acquérir Licences de spectre en bande C lors d’une vente aux enchères de la FCC qui s’est déroulée en décembre 2020 et janvier 2021.

Les transporteurs affinent également leur technologie aéroportuaire. AT&T a déclaré vers juin qu’il avait “développé une approche plus adaptée pour contrôler la force du signal autour des pistes, ce qui nous permet d’activer plus de tours et d’augmenter la force du signal”.