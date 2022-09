Les défenseurs de la réforme de l’éthique saisiront de nouvelles allégations de corruption – Shaw Local

Le sénateur d’État Emil Jones III, D-Chicago, fait face à des accusations criminelles devant un tribunal fédéral l’accusant d’avoir accepté des pots-de-vin en échange d’une législation favorable à un vendeur d’appareils photo aux feux rouges.

En 2019, selon Capitol News Illinois, Jones a présenté un projet de loi pour ouvrir une étude à l’échelle de l’État sur les caméras. Il a ensuite accepté de limiter la portée à Chicago. Le ministère américain de la Justice allègue que Jones a demandé et accepté un paiement de 5 000 $ pour ses efforts, ainsi que de l’argent et un emploi pour un associé. Les fédéraux disent également que Jones leur a menti pendant leur enquête. Le projet de loi n’a jamais été présenté à l’ensemble du Sénat.

Le président du Sénat, Don Harmon, d’Oak Park, a exigé et accepté la démission de Jones de son poste de chef adjoint de la majorité et de président de la commission des activités autorisées, ce qui réduit le salaire législatif de Jones. Son statut pour les élections de novembre reste incertain.

Scott T.Holland

Les républicains se sont évidemment emparés de la nouvelle.

“Les démocrates ont refusé pendant des années de permettre à nos propositions anti-corruption d’aller de l’avant”, a déclaré Le chef de la minorité au Sénat, Dan McConchie, de Hawthorn Woods. “Si les démocrates ne nous permettent pas de faire ce qu’il faut, il est temps que les électeurs interviennent et apportent le changement en novembre.”

Son collègue de la Chambre, Jim Durkin, Western Springs, a fait moins de coups :

“Le Parti démocrate de l’Illinois est devenu une famille du crime organisé dont le seul but est de secouer les contribuables de l’Illinois. L’acte d’accusation d’aujourd’hui montre une fois de plus aux habitants de l’Illinois pourquoi les démocrates refusent d’adopter une véritable réforme de l’éthique ; ils sont trop corrompus.

Si Jones a accepté les pots-de-vin, il ne peut pas prétendre l’ignorer. Il est l’un des trop nombreux législateurs à avoir légué un siège à un parent qui prend sa retraite, un processus que j’appelle depuis longtemps à éliminer, mais l’arrêt des nominations n’empêche pas intrinsèquement la corruption.

Les déclarations initiales du GOP manquent de contexte expliquant comment l’approche du parti aurait pu donner un résultat différent. Après tout, Jones est accusé d’avoir commis des crimes fédéraux, les garde-corps étaient déjà en place.

En mai 2021, McConchie et d’autres républicains du Sénat avait une conférence de presse promouvoir leur législation (Amendement 1 au projet de loi du Sénat 1350), dont une partie donnerait essentiellement au procureur général de l’État un pouvoir d’enquête semblable à celui du FBI et élargirait l’utilisation d’un grand jury à l’échelle de l’État pour enquêter sur la corruption publique. Ils voulaient également donner aux procureurs de l’État le pouvoir d’utiliser la technologie d’écoute électronique tout en enquêtant sur les élus, un pouvoir que le GOP affirme n’avoir que pour les crimes liés aux armes à feu, aux gangs et à la drogue.

Ce sont assurément de bonnes idées. Le FBI a un bilan louable dans la poursuite des crimes politiques de l’Illinois, mais il n’y a aucun argument solide pour menotter les autorités locales.

Jones aurait pris très peu et n’aurait rien livré de précieux en retour. Cette fin probablement triste d’une jeune carrière donne aux réformateurs un exemple classique pour faire valoir la valeur de leurs idées.

• Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au sholland@shawmedia.com.