Les défenseurs de la recherche de sites d’enfouissement manifestent aux World Police Fire Games à Winnipeg

Des manifestants ont brièvement poussé et bousculé avec la sécurité à l’entrée d’un site des Jeux mondiaux de la police et des pompiers à Winnipeg dimanche soir à la suite d’un rassemblement où des dirigeants autochtones et des membres de la famille en deuil ont continué de faire pression sur le gouvernement pour qu’il recherche dans les décharges les restes des victimes d’homicide.

Environ 200 personnes ont marché du Oodena Circle – un espace de rassemblement autochtone à La Fourche dans le centre-ville de la ville – jusqu’au village des athlètes des Jeux. Ils scandaient « ramenez-les à la maison » et « fouillez la décharge » alors qu’ils se déplaçaient dans le lieu historique national.

Une fois sur le site des jeux, un petit groupe de manifestants s’est pressé contre les grilles d’entrée principales, qui étaient maintenues en place par neuf gardes de sécurité. Après quelques instants de tension, les manifestants ont reculé.

Pas moins d’une douzaine de policiers en uniforme de Winnipeg sont arrivés peu après, mais on ne les a pas vus prendre des mesures contre les manifestants.

Le rassemblement et la marche autrement pacifiques ont été organisés par l’Assemblée des chefs du Manitoba (AMC), qui représente la majorité des Premières Nations de la province.

L’organisation de défense des droits a convoqué le rassemblement pour continuer à faire pression sur les gouvernements du Manitoba et du gouvernement fédéral pour qu’ils poursuivent les recherches dans les sites d’enfouissement.

Les restes de Morgan Harris, 39 ans, ainsi que ceux de Marcedes Myran, 26 ans, se trouveraient dans la décharge privée de Prairie Green, juste au nord de Winnipeg, après que les femmes auraient été tuées par le même homme l’année dernière.

La police de Winnipeg dit qu’elle croit qu’il n’est pas possible de les rechercher. L’AMC a déclaré qu’une étude de faisabilité récente montre qu’une recherche pourrait en fait être menée en toute sécurité.

Le gouvernement du Manitoba a déjà déclaré qu’il n’aiderait pas à financer une recherche en invoquant des problèmes de sécurité qui, selon lui, pourraient résulter du passage au crible de matières toxiques.

Le financement des jeux – mais pas des recherches – critiqué

La grande chef Cathy Merrick a déclaré aux participants au rassemblement que la province avait aidé à financer les jeux de la police et des pompiers à hauteur de millions de dollars.

La compétition de style olympique mettant en vedette des premiers intervenants actifs et retraités devrait rassembler plus de 8 500 participants, y compris des amis et la famille des concurrents, de plus de 70 pays.

Merrick a exhorté la première ministre Heather Stefanson à ne pas ignorer les appels à changer la position de son gouvernement.

Environ 200 personnes ont pris part à la marche du cercle Oodena à La Fourche jusqu’au village des athlètes à proximité pour les Jeux mondiaux des pompiers de la police. (James Turner/CBC) « Comme vous avez amené le monde à Winnipeg, nous allons démontrer au monde … ce n’est pas un Manitoba amical », a déclaré Merrick, faisant référence au slogan de longue date de la plaque d’immatriculation provinciale.

« Au-delà d’être premier ministre, vous êtes un être humain … faites ce qu’il faut et agissez en collaboration », a déclaré Merrick.

Merrick a été rejoint par d’autres dirigeants provinciaux des Premières Nations ainsi que des parents des femmes tuées. La cousine de Harris, Melissa Robinson, a qualifié Stefanson de « sans cœur », tandis que Cambria Harris, la fille de Morgan, a décrit la décision du gouvernement provincial comme « une chose effrayante à faire ».

« Qu’est-ce qui a rendu ces événements (les jeux de la police et des pompiers) possibles mais pas la recherche? » demanda Harris. « C’est parce qu’ils n’accordent aucune valeur à nos vies », a-t-elle déclaré aux personnes rassemblées.

Pour certains, la question de l’adéquation des recherches de sites d’enfouissement remonte à plus d’une décennie. La nièce de Sue Caribou, Tanya Nepinak, fait partie des femmes disparues et assassinées au Manitoba.

La police a fouillé la décharge de Brady Road exploitée par la ville de Winnipeg à la recherche de sa dépouille en 2012, pensant qu’elle avait été tuée par un homme reconnu coupable par la suite du meurtre de deux autres femmes autochtones.

L’accusation de meurtre au deuxième degré de Shawn Lamb liée à la mort de Nepinak a été suspendue par les procureurs en 2013 faute de preuves.

Sue Caribou, à gauche, a déclaré aux participants au rassemblement qu’elle pensait que la police avait renoncé à chercher sa nièce, Tanya Nepinak, à la décharge de Brady Road en 2012. (James Turner/CBC) La police a fouillé Brady Road pendant six jours mais n’a rien trouvé. « Ils ont abandonné ma nièce », a-t-elle dit, tenant une grande photo d’elle pendant qu’elle parlait.

« Je n’abandonne pas », a déclaré Nepinak. « Nous sommes tous des êtres humains et personne n’appartient à aucun dépotoir. »

J’espère que le nouveau ministre fédéral agira

Merrick a déclaré qu’elle espérait entendre bientôt le nouveau ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, qui a récemment remplacé Marc Miller à la suite d’un remaniement ministériel.

Miller avait critiqué le refus de la province de fouiller, la qualifiant de «sans cœur».

Pour sa part, Anandasangaree s’est engagé la semaine dernière à trouver une solution « juste et appropriée » pour les familles des victimes.

« J’attends avec impatience votre appel pour commencer à effectuer ce travail important pour nos femmes », a déclaré Merrick.

Dans une interview avec CBC juste avant le rassemblement, Cambria Harris a déclaré que Miller avait soutenu les efforts de recherche « tout au long du chemin » et espérait qu’Anandasangaree suivrait.

« S’ils prétendent ainsi se soucier de la réconciliation, alors ils fouilleront la décharge », a déclaré Harris.