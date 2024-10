Les défenseurs de la préservation des jeux vidéo ont perdu leur combat juridique pour étudier les jeux à distance

Jeux vidéo sous forme de programmes informatiques incorporés dans des formats physiques ou téléchargés qui ont été légalement acquis en tant que jeux complets, qui ne nécessitent pas d’accès à un serveur informatique externe pour le jeu et qui ne sont plus raisonnablement disponibles sur le marché commercial, uniquement à des fins commerciales. le but de préserver le jeu sous une forme jouable par une bibliothèque, des archives ou un musée éligibles, lorsque ces activités sont exercées sans aucun objectif d’avantage commercial direct ou indirect.

Toute distribution, exposition ou représentation électronique effectuée en dehors des locaux physiques d’une bibliothèque, d’archives ou d’un musée éligibles d’œuvres conservées en vertu du présent paragraphe ne peut être effectuée que pour une durée limitée et après que l’institution éligible ait pris des mesures pour garantir que les utilisateurs recherchant une offre. l’accès aux œuvres dans les locaux se fait principalement à des fins d’études privées, d’érudition, d’enseignement ou de recherche en : 1) déterminant spécifiquement que l’intérêt de l’utilisateur est l’étude privée, l’érudition, l’enseignement ou la recherche, 2) en instituant des restrictions d’accès appropriées au la nature de l’utilisation et du matériel, et 3) informer les utilisateurs qu’ils ont accès au matériel protégé par le droit d’auteur sous réserve du respect des lois applicables.