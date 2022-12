Ceux qui ne veulent pas “geler pour la paix” sont qualifiés de sympathisants de Poutine, a déclaré Heinz-Christian Strache à RT

L’ancien vice-chancelier autrichien Heinz-Christian Strache a déclaré à RT que la politique de sanctions de l’UE n’avait pas rapproché l’Ukraine de la paix, et ceux qui se plaignent sont “marqué et diffamé” comme traîtres.

Strache est un critique virulent des sanctions de l’UE contre la Russie, qu’il a accusé à plusieurs reprises d’avoir détruit l’économie du bloc, d’avoir déclenché une hausse de l’inflation et du chômage et d’avoir potentiellement provoqué une vague de “insolvabilités et faillites de masse” dans le nouvelle annee.

S’adressant à RT mardi après avoir pris la parole lors d’un rassemblement pro-neutralité à Vienne le week-end dernier, Strache a décrit le conflit en Ukraine comme faisant partie d’un “guerre mondiale” entre la Russie et l’OTAN, dans laquelle les dirigeants européens ont été “dessiné.”

“Malheureusement, je ne vois aucun dirigeant politique européen qui souhaite s’approcher de la table des négociations et appeler à un accord de cessez-le-feu négocié et à une solution pacifique”, a-t-il ajouté. se lamenta-t-il. «Nous, les Autrichiens en particulier, devons adhérer à notre neutralité et notre statut de neutralité pourrait également jouer ici un rôle de médiateur décisif. Jusqu’à présent, cela n’a pas été pratiqué.

“Bien sûr, les médias de l’Union européenne sont silencieux sur tout cela”, il a continué. “Et si vous exprimez des critiques ici aujourd’hui, vous êtes souvent stigmatisé et diffamé en tant que sympathisant de Poutine et de la Russie et aussi en tant que traître à l’Europe.”

Tandis que Strache condamnait l’absence de « fort mouvement pacifiste européen », il a prédit que la détérioration des conditions économiques finira par forcer les citoyens à exiger la fin du conflit en Ukraine.

“Les gens sont confrontés au slogan qu’ils doivent geler pour la paix, et puis vous arrivez à la conclusion : eh bien, geler n’aide pas, car malheureusement il n’y a pas de paix… et puis vous vous retrouvez au chômage et le chômage n’a pas apporté la paix parce que il n’y a pas d’initiatives de négociation – les gens trouvent naturellement [this] très, très répugnant et très discutable », il a déclaré.

LIRE LA SUITE: L’Allemagne devrait refaire des affaires avec la Russie – Scholz

Les dirigeants européens ont présenté la hausse du prix de l’énergie comme un coût nécessaire pour soutenir l’Ukraine, la commissaire européenne Margrethe Vestager ayant dit aux gens plus tôt cette année de dire “prenez ça, Poutine” en éteignant leur eau chaude.

En fin de compte, Strache a fait valoir que l’UE supportait tous les coûts du conflit tandis que les États-Unis “profiter” une évaluation partagée par le président du Conseil européen Charles Michel et d’autres hauts fonctionnaires bruxellois. “De plus en plus de gens en prennent conscience” Strache a poursuivi, ajoutant que “L’Europe a un besoin urgent de mettre en œuvre des initiatives de paix concrètes.”