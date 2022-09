Des armes à feu sont vues au Bobâs Little Sport Gun Shop dans la ville de Glassboro, New Jersey, États-Unis, le 26 mai 2022.

Les défenseurs de la loi sur les armes à feu louent la décision d’adopter un nouveau code de vente pour les transactions dans les magasins d’armes, une décision qu’ils avaient exhortée à signaler les achats suspects.

La semaine dernière, l’Organisation internationale de normalisation (ISO), qui établit des normes pour les transactions de paiement, a approuvé le code marchand spécial pour les transactions par carte de crédit et de débit dans les magasins d’armes américains. Puis, au cours du week-end, Visa, MasterCard et American Express ont annoncé qu’ils commenceraient à utiliser le nouveau code.

John Feinblatt, président d’Everytown for Gun Safety, a déclaré que cette décision était une première étape essentielle pour donner aux banques et aux sociétés de cartes de crédit les outils dont elles ont besoin pour reconnaître les tendances d’achat d’armes à feu dangereuses – comme un extrémiste domestique constituant un arsenal – et les signaler à forces de l’ordre.

Un code de catégorie de commerçant indique les types de services ou de biens vendus aux consommateurs. Auparavant, les ventes des magasins d’armes étaient classées dans la catégorie “marchandises générales”.

Les procureurs généraux de New York et de Californie et du Massachusetts Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., Et Ed Markey, D-Mass., figuraient parmi les autres personnalités notables qui ont soutenu l’effort. À New York, des dizaines de législateurs avaient envoyé des lettres aux dirigeants des principales sociétés de cartes de crédit, les exhortant à adopter le code.

“Lorsque vous achetez un billet d’avion ou payez vos courses, votre compagnie de carte de crédit a un code spécial pour ces détaillants. C’est juste du bon sens que nous ayons les mêmes politiques en place pour les magasins d’armes et de munitions”, a déclaré le maire de New York, Eric Adams. dit à l’Associated Press pendant le weekend.

Dans un communiqué, la National Rifle Association a déclaré que cette décision “n’est rien de plus qu’une capitulation devant les politiciens et les militants anti-armes déterminés à éroder les droits des Américains respectueux des lois, une transaction à la fois”.

“Il ne s’agit pas de suivi ou de prévention ou de motivation vertueuse – il s’agit de créer un registre national des propriétaires d’armes à feu”, indique le communiqué.

Mastercard a déclaré qu’elle s’efforcerait de protéger “tout le commerce légal” et “la vie privée et les décisions des titulaires de carte individuels” sur ses réseaux. American Express et Visa, le plus grand processeur de paiement au monde, se sont également engagés à mettre en œuvre le nouveau code.

“Suite à la décision de l’ISO d’établir un nouveau code de catégorie de commerçant, Visa passera aux étapes suivantes, tout en veillant à protéger tout le commerce légal sur le réseau Visa conformément à nos règles de longue date”, a déclaré Visa dans un communiqué.