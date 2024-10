Les défenseurs de la justice pour mineurs critiquent les propositions du procureur du comté de Bernalillo sur les crimes chez les adolescents

13 octobre — Il n’existe pas de solution simple au taux croissant de crimes commis avec des armes à feu par les adolescents, en particulier dans le comté le plus peuplé du Nouveau-Mexique.

Selon le bureau du procureur du deuxième district judiciaire, 21 mineurs sont actuellement inculpés de décès impliquant des armes à feu dans le comté de Bernalillo, et un total de 121 enfants font face à des accusations liées aux armes à feu.

Cette question a incité le procureur de district Sam Bregman à proposer des modifications et des ajouts à la loi de l’État qui créeraient des sanctions plus strictes pour les jeunes, propositions qu’il a présentées au comité législatif des tribunaux, des services correctionnels et de la justice cet été.

Ses propositions ont toutefois suscité de vives critiques de la part des défenseurs de la justice pour mineurs, qui estiment que de telles mesures seraient excessivement punitives et perpétueraient les problèmes qui poussent les jeunes à se tourner vers les armes à feu et la criminalité.

« Ces politiques ne s’attaquent pas aux causes profondes de la violence, et nous savons par expérience que de telles approches sont non seulement inefficaces mais aussi incroyablement préjudiciables aux jeunes et à leurs communautés », a déclaré Denali Wilson, avocat à l’American Civil Liberties Union of New York. Mexique, a écrit dans un e-mail.

« Les jeunes ne prennent pas les armes parce qu’ils sont intrinsèquement violents et ont besoin d’être punis ; ils le font parce qu’ils naviguent dans un monde incroyablement douloureux où ils recherchent l’amour et l’appartenance. [in] aux mauvais endroits », a-t-elle ajouté.

Parmi les idées de Bregman : élargir la définition de « jeune délinquant grave » pour inclure une foule de nouveaux crimes pour lesquels les mineurs pourraient être condamnés comme des adultes ; limiter la capacité des jeunes à porter des carabines et des fusils de chasse ; et transférer les mineurs à la prison du comté dès qu’ils atteignent l’âge de 18 ans.

« Je ne suis pas quelqu’un qui croit que nous devrions jeter tous les jeunes en prison et jeter la clé », a déclaré Bregman dans une interview accordée au New Mexican en août. « Mais je crois que certaines infractions sont si brutales, si violentes, que nous devons adopter une position très ferme à ce sujet. »

De nombreux défenseurs de la justice pour mineurs se sont penchés sur la proposition de Bregman de transférer les jeunes de 18 ans nouvellement âgés vers la prison du comté, ce qui, selon lui, était dû au fait que « nous ne devrions pas combiner de jeunes adolescents, des mineurs, avec des adultes ».

« Le jour de ton 18e anniversaire, [if] vous sortez et tuez quelqu’un, vous êtes incarcéré au centre de détention métropolitain. Si vous avez 17 ans et qu’à un jour de votre 18e anniversaire, vous commettez un meurtre, vous allez au foyer D », a-t-il déclaré. « … Je pense que c’est assez simple que le jour de votre 18e anniversaire, si vous avez êtes toujours détenu en raison d’un crime que vous avez commis, que vous devriez vous conduire au centre de détention métropolitain.

Mais les défenseurs ont fait valoir qu’il y a très peu de choses, sur le plan du développement, qui séparent un jeune de 18 ans des autres mineurs.

« Votre cerveau n’atteint pas un autre niveau d’intelligence émotionnelle le jour de votre anniversaire », a déclaré George Luján, directeur exécutif du Southwest Organizing Project à Albuquerque, une organisation à but non lucratif qui vise à transformer le système de justice pour mineurs.

Tom Swisstack, président du Comité consultatif de la justice pour mineurs de l’État, a déclaré que la meilleure opportunité de réorienter la vie des gens est lorsqu’ils sont jeunes.

« Je ne peux pas imaginer… commencer arbitrairement à déplacer tous les jeunes de 18 ans une fois qu’ils ont atteint cet âge à cause de l’infraction et les mettre dans une situation où il sera extrêmement difficile de minimiser la vue et l’ouïe, où vous êtes des hommes adultes qui sont impliqués dans le système depuis longtemps », a déclaré Swisstack, qui est également l’ancien maire de Rio Rancho et a dirigé le centre de détention pour mineurs du comté de Bernalillo il y a des années.

« [I’m] je ne dis pas que nous ne tenons pas les enfants responsables. C’est la façon dont nous procédons – c’est la chose importante qui les empêchera d’avancer davantage dans un système », a-t-il ajouté.

Bregman souhaite également restreindre l’accès des jeunes aux armes à feu, en élargissant l’interdiction faite aux personnes de moins de 19 ans de porter des armes de poing pour inclure toutes les armes à feu. Dans l’état actuel des choses, a soutenu Bregman, il n’est pas interdit à ces jeunes de posséder des armes à feu dont la longueur du canon dépasse 12 pouces, y compris les carabines et les fusils de chasse.

« Je suis pour le moins perplexe quant à la façon dont nous avons une politique qui dit que toute personne de moins de 19 ans ne peut pas avoir d’arme de poing… mais qu’elle peut pourtant avoir un fusil d’assaut », a-t-il déclaré.

Miranda Viscoli, co-présidente de l’association à but non lucratif New Mexicans to Prevent Gun Violence, a déclaré qu’elle était d’accord avec Bregman sur cette question, à condition qu’il soit clair que les enfants chasseurs sont toujours autorisés à porter des fusils.

« S’ils chassent ou pratiquent spécifiquement des sports de tir, cela devrait être une exemption », a-t-elle déclaré.

Les défenseurs ont également divergé de Bregman sur une autre de ses idées : élargir la définition de « jeune délinquant grave », ou d’un adolescent qui peut être condamné comme un adulte.

Selon la proposition de Bregman, un jeune délinquant grave serait non seulement un adolescent accusé de meurtre au premier degré, mais également des mineurs accusés de meurtre au deuxième degré, de maltraitance d’enfants ayant entraîné la mort et de pénétration sexuelle criminelle.

La proposition désignerait automatiquement les adolescents accusés de tels crimes comme des jeunes délinquants graves, plutôt que d’attendre qu’ils soient inculpés par un grand jury ou que leur cas soit soumis à un procès devant le tribunal de district de l’État.

« Ce sont des crimes d’une nature si grave, et ils sont si graves pour la sécurité de la communauté, que nous devons être en mesure de nous assurer de les mettre en prison pendant un certain temps », a déclaré Bregman.

Mais Swisstack et Luján ont souligné la pression qui serait exercée sur le système de justice pour mineurs de l’État si la définition de jeune délinquant grave était élargie.

« Toute politique qui augmenterait le nombre de personnes qui y sont soumises et le niveau de punition qu’elles reçoivent n’est vraiment pas réalisable pour notre État. Cela ne fonctionnera pas vraiment », a déclaré Luján.

Esteban Candelaria est membre du corps de Report for America, un programme de service national qui place les journalistes dans les salles de rédaction locales. Il s’occupe de la protection de l’enfance et du département national de l’enfance, de la jeunesse et des familles. Apprenez-en davantage sur Report for America sur reportforamerica.org.