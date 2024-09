Les défenseurs de la démence s’inquiètent des attitudes du public qui empêchent le diagnostic

Quatre-vingt pour cent du public pense que la démence est une partie normale du vieillissement, ce qui signifie que le besoin d’un diagnostic et de soins corrects pour les personnes atteintes de cette maladie est peut-être négligé, selon une enquête menée par le groupe international de défense des droits Alzheimer’s Disease International (ADI).

L’enquête, publiée à l’approche de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, samedi, a également montré que 65 % des professionnels de la santé et des soins partageaient le même avis. Elle a recueilli les réponses de 40 000 personnes dans 116 pays, dont le Japon.

« Nous avons besoin que nos professionnels de la santé comprennent plus facilement que la démence est un état médical causé par un ensemble de maladies, la maladie d’Alzheimer étant la plus répandue, afin qu’un diagnostic correct puisse être posé, ouvrant la porte à une combinaison de traitements, de soins et de soutien qui peuvent permettre aux gens de vivre bien plus longtemps, de rester au travail, à la maison et dans la communauté », a déclaré Paola Barbarino, PDG d’ADI, dans un communiqué.