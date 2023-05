Les défenseurs critiquent la directive des écoles catholiques de Saskatoon pour empêcher les enfants de Rainbow Tent au festival des enfants

Un courriel que le surintendant de l’éducation des écoles catholiques du Grand Saskatoon (GSCS) a envoyé à ses directeurs d’école élémentaire a suscité l’indignation.

Tom Hickey a demandé aux directeurs d’école d’éloigner les élèves de la tente arc-en-ciel lors du Nutrien Children’s Festival of Saskatchewan de cette année. Les partisans disent que la directive envoie un message régressif.

La tente arc-en-ciel proposera une programmation « de Drag Queen Storytime à des performances d’habillage inclusives remplies de couleurs et de plaisir », selon le site Web du festival.

Hickey a écrit aux directeurs que « l’engagement et la participation de nos étudiants à cette offre particulière ne seraient pas pris en charge » en raison de la description sur le site Web du festival.

« Soyez assuré que les écoles GSCS sont toujours les bienvenues pour assister au Festival des enfants », a écrit Hickey. « Cependant, nous vous demandons de parler avec les enseignants qui pourraient emmener des élèves et de les informer que la tente arc-en-ciel ne devrait pas faire partie de leur visite. »

Hickey a ajouté que les accompagnateurs devraient également être au courant de la directive.

Une capture d’écran du courriel que Tom Hickey, surintendant de l’éducation pour les écoles catholiques du Grand Saskatoon, a envoyé aux directeurs d’écoles élémentaires. (Soumis par Logan Roberts)

L’interprète dit que la tente est une question d’inclusion

Skylar Forsberg, l’une des interprètes de Rainbow Tent, dit qu’elle était furieuse à propos de l’e-mail.

« La tente arc-en-ciel est une question d’inclusion. Il s’agit de montrer aux gens que nous sommes dans le même bateau et que nous n’allons pas reculer simplement parce que certaines personnes ont une petite crise de colère à propos de certaines drag queens voulant se produire dans le parc, « , a déclaré Forsberg.

« Il s’agit de divertissement et de venir et de s’amuser. »

Forsberg a déclaré que les enfants LGBTQ fréquentant les écoles catholiques avaient besoin du type de soutien offert dans des endroits comme la Rainbow Tent – ​​quelque chose qui, selon elle, manquait pendant qu’elle fréquentait l’école secondaire Bishop Murray à Saskatoon, où une alliance gay-hétéro n’était pas autorisée.

« Beaucoup de gens dans le système scolaire catholique sont cachés et ils ne devraient pas l’être », a déclaré Forsberg.

« Ils devraient avoir ces soutiens dans ces groupes, et je ne peux tout simplement pas croire que les supérieurs aient décidé de ne pas laisser ces enfants vivre cela. »

Skylar Forsberg, à droite, est l’un des interprètes de Rainbow Tent. Fran Forsberg, à gauche, est la coordonnatrice familiale du Saskatoon Pride Festival. (Soumis par Fran Forsberg)

Pas dans la mauvaise direction : défenseurs

La mère de Skylar, Fran Forsberg, coordinatrice familiale du Pride Festival de Saskatoon, a déclaré que le GSCS devait être amélioré.

« C’est une organisation qui est censée être une question d’amour et d’acceptation, et c’est de la bigoterie et de l’hypocrisie », a déclaré Forsberg.

OUTSaskatoon, un groupe de défense des LGBTQ à Saskatoon, a déclaré jeudi dans un communiqué que la directive du GSCS était « profondément regrettable ».

« Que les enfants, les jeunes, les familles et le personnel du GSCS choisissent de rester enfermés ou éventuellement de laisser leur lumière briller, une grande partie de ce qui façonne leur sentiment d’appartenance et de bien-être se produit au sein du système scolaire », lit-on dans un post Instagram d’OUTSaskatoon.

« Nous encourageons GSCS à ne pas être un obstacle, mais plutôt à contribuer à la santé et à l’inclusion dans cette province. »

La division publie une déclaration par courrier électronique

Vendredi, après que l’e-mail a attiré l’attention des médias, GSCS a publié une déclaration aux membres du personnel, aux familles et aux médias qui, selon lui, était destinée à « apporter de la clarté et du contexte ».

François Rivard, directeur de l’éducation pour GSCS, a déclaré dans le communiqué que la division scolaire estime que les parents et les soignants sont les principaux éducateurs de leurs enfants. Les parents qui envoient leurs enfants dans des écoles catholiques s’attendent raisonnablement à ce que l’éducation de leurs enfants soit « conforme aux enseignements catholiques et adaptée à leur âge », a déclaré Rivard.

En conséquence, a-t-il déclaré, les parents et les tuteurs sont les mieux placés pour décider de la participation de leurs enfants à la programmation du festival.

« Nous reconnaissons que le courrier électronique interne a été considéré par certains comme un message de jugement, de haine et d’exclusion. Cela n’a jamais été l’intention, et ce point de vue ne représente pas non plus les convictions de notre division. Nous reconnaissons la profonde blessure et pour cela, nous nous excusons », a déclaré Rivard. a dit.

Rivard a déclaré que le GSCS continue d’accueillir les membres de la communauté LGBTQ et s’engage à dialoguer afin qu’il « puisse servir pastoralement chaque famille en fonction de ses besoins uniques ».

Première année de Rainbow Tent

Darcie Young, directrice générale du Nutrien’s Children Festival de la Saskatchewan, a déclaré que ce sera la première année que le festival mettra en vedette la tente arc-en-ciel.

« C’est une tentative de célébrer l’inclusion et la diversité », a déclaré Young à CBC Radio. Matin de Saskatoon hôte Leisha Grebinski.

« C’est une tente qui est sur place pour accueillir le plus d’enfants possible. »

ÉCOUTEZ | Un e-mail d’un surintendant du district scolaire catholique a suscité la controverse: Matin de Saskatoon6:15Un e-mail d’un surintendant du district scolaire catholique a suscité la controverse Le courriel interne a été envoyé aux directeurs par le surintendant Tom Hickey. Il a déclaré que, sur la base de la description du site Web du festival pour enfants Nutrien, l’engagement des étudiants sur le site « Rainbow Tent » ne serait pas pris en charge. L’animatrice Leisha Grebinski s’entretient avec la directrice générale du festival, Darcie Young, au sujet de la situation actuelle.

Young a noté que le festival avait des initiatives LGBTQ les années précédentes. Elle a déclaré que les organisateurs du festival avaient pris connaissance de l’e-mail plus tôt cette semaine.

« Si vous ne voulez pas participer, vous n’êtes pas obligé », a déclaré Young. « Mais nous croyons absolument que chaque enfant doit se sentir entendu, aimé et accepté. »

Le festival pour enfants se déroule du 1er au 4 juin au Kinsmen Park de Saskatoon.