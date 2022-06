Les défenseurs chinois de l’état de droit Xu Zhiyong et Ding Jiaxi jugés en secret

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Deux éminents défenseurs chinois des droits des citoyens et de l’État de droit en Chine ont été jugés cette semaine pour subversion dans le cadre de ce que des membres de la famille ont qualifié de procédure judiciaire opaque visant à dissimuler aux gens le sort des défenseurs des droits humains du pays. Xu Zhiyong, une figure fondatrice du “nouveau mouvement citoyen” qui a appelé au constitutionnalisme en Chine, et Ding Jiaxi, une autre figure de proue du mouvement, ont été jugés respectivement mercredi et vendredi dans le comté de Linshu, dans l’est de la Chine, selon des proches et des partisans. .

Les deux ont été accusés de diriger une organisation illégale avec l’intention de renverser le système politique actuel de la Chine. Actions citées en preuve dans un accusation à partir d’août 2021 comprenait le tournage d’un documentaire illégal, l’organisation de sessions de formation sur la non-violence et la tenue de “réunions secrètes” dans les villes de Yantai et Xiamen.

Luo Shengchun, l’épouse de Ding qui vit maintenant aux États-Unis, a décrit le processus comme s’étant déroulé dans “l’obscurité totale”. Les avocats de son mari ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas lui fournir d’informations supplémentaires sur l’affaire. Les partisans qui ont tenté d’assister au procès ont été expulsés de leur chambre d’hôtel au milieu de la nuit. Tout ce que Luo a reçu était un SMS l’informant que l’audience avait lieu.

“C’est de pire en pire”, a-t-elle déclaré dans une interview. « Le pouvoir des avocats de la défense a été réduit à zéro, et à chaque étape, ils doivent signer un accord de non-divulgation. Même qualifier cette affaire de secret d’État n’a aucune base légale, car ils n’ont fait qu’organiser deux rassemblements privés. Oui, ils ont parlé des droits de l’homme, mais cela devrait être autorisé dans le cadre de la liberté d’expression.

Ni le ministère chinois de la Justice ni le palais de justice où se sont déroulés les procès n’ont répondu aux demandes de commentaires.

Sous le mandat d’une décennie du président chinois Xi Jinping, l’intolérance à l’égard de la défense des droits de l’homme s’est développée au point que même des événements privés peuvent entraîner des sanctions sévères, et ces cas, souvent considérés comme touchant à la sécurité nationale, se déroulent de plus en plus presque entièrement derrière portes closes.

Le contrôle renouvelé du Parti communiste chinois sur le système judiciaire signifie également que les avocats qui espèrent défendre les militants doivent se battre pour des droits fondamentaux comme les rencontres avec leurs clients ou la possibilité d’examiner les dossiers.

Même en 2015, lorsque les forces de l’ordre chinoises ont lancé une campagne de répression à l’échelle nationale contre les défenseurs des droits de l’homme, les détenus ont pu divulguer certains détails de la procédure par l’intermédiaire de leurs avocats ou de leurs proches, mais un tel plaidoyer n’est plus possible, a déclaré Wang Yu, un avocat des droits de l’homme basé à Pékin. qui a été détenu lors de cette rafle.

“Il n’y a pas d’attention du public, leurs familles ne peuvent pas protester, [and] leurs avocats ne peuvent pas monter une bonne défense », a-t-elle déclaré. « Comment allez-vous rendre un verdict équitable sur cette affaire ? C’est tout simplement impossible.

Avant Xi, le mouvement dirigé par Xu semblait gagner une traction limitée mais significative. En 2003, Xu était l’un des rares candidats indépendants élus au Congrès du peuple du district de Haidian à Pékin. Au cours de la décennie suivante, son plaidoyer en faveur de l’égalité des droits à l’éducation et de la participation civile a attiré l’attention des médias chinois – et accru l’examen officiel.

En 2014, après une campagne appelant les responsables à divulguer leur richesse, Xu et Ding ont tous deux été emprisonnés pour avoir rassemblé une foule pour perturber l’ordre public. À l’époque, le procès de Xu a suscité une large attention, y compris dans les médias chinois.

En revanche, l’audience de mercredi s’est déroulée dans un silence presque total. Ses avocats, sous peine de radiation, n’ont pas pu parler à la presse. Appels de collègues avocats chinois des droits de l’homme pour que les pistes de Xu et Ding soient ouvertes au public ont été ignorées. Le palais de justice n’a publié aucune déclaration sur les audiences.

Après sa libération en 2017, Xu a fait profil bas. Pendant un an, il a écrit une histoire du « mouvement citoyen » et de ses idées, qui a été publiée sur son blog en 24 chapitres. Lentement et tranquillement, il a commencé à rencontrer d’autres militants. Avec Ding, il a organisé deux rassemblements informels, dont un dans la ville balnéaire du sud de Xiamen en décembre 2019.

Cette réunion a déclenché une chasse à l’échelle nationale pour Xu et ses collègues. Après des semaines de fuite, Xu a finalement été capturé en février 2020, dans la ville méridionale de Guangzhou où il se cachait chez un ami.

L’ajout probable à l’affaire contre Xu est un lettre il a adressé au président chinois Xi Jinping qu’il a publié alors qu’il était en fuite, dans lequel il a déclaré que Xi, le dirigeant le plus puissant de Chine depuis Mao Zedong, n’était « pas assez intelligent » pour gouverner et l’a appelé à démissionner.

“Bien sûr, il est facile pour quiconque s’entoure de sycophants de développer un sens exagéré d’eux-mêmes. Cela est aggravé par un système qui censure les points de vue discordants et ne laisse place qu’à une approbation flatteuse. Il n’y a pas de voix qui osent être en désaccord », a écrit Xu.

Alors que le mandat de Xi s’allonge, la répression contre les avocats et militants chinois des droits de l’homme n’a montré aucun signe de ralentissement. Des accusations plus sévères pour un plaidoyer similaire ont entraîné des peines plus sévères, laissant les membres de la famille de plus en plus préoccupés par la santé de leurs proches emprisonnés. Ces craintes sont souvent aggravées par le maintien du secret même après le prononcé des peines.

L’un de ces cas est celui du militant anti-discrimination Cheng Yuan, qui a été emprisonné en 2020 pour subversion. Shi Minglei, l’épouse de Cheng, a dit qu’elle craignait que son mari élancé ne soit incapable de supporter le travail physique courant dans les prisons chinoises.

“Depuis qu’il a été transféré dans une nouvelle prison, ses lettres ont cessé et il n’est pas autorisé à passer des appels téléphoniques”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique depuis son domicile aux États-Unis. Comme dans les cas de Xu et Ding, Shi s’est vu interdire de voir les documents judiciaires relatifs au procès de son mari, qui sont classés secrets d’État. “Nous demandons une explication mais on nous dit toujours ‘il n’y a aucune raison – vous ne pouvez tout simplement pas le voir.’ Tout le processus du procès s’est déroulé dans une boîte noire.