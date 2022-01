Les défenseurs brillent alors que les pirates de Patna battent les Thalaivas tamouls

Patna Pirates a battu Tamil Thalaivas 52-24 lors du match de la saison 8 de la Pro Kabaddi League au Sheraton Grand, Whitefield, ici vendredi. C’était une performance d’équipe complète des Pirates avec la contribution des trois raiders. La marge de 28 points dans la victoire les aidera également à consolider leur position dans la course aux places en séries éliminatoires.

Trois défenseurs des Pirates, Mohammadreza Shadloui (6 points de tacle), Neeraj Kumar (6 points de tacle) et Sunil (5 points de tacle), ont ramassé des High 5 dans un total fermé par les hommes en vert. Les hommes de l’entraîneur Ram Mehar Singh avaient 21 points de tacle dans la soirée – le meilleur des Pirates dans l’histoire de PKL – car ils n’ont donné aucune chance aux Tamil Thalaivas de riposter.

Les pirates, qui sont sur le tapis après une pause de neuf jours, avaient l’air frais avec le raider Monu Goyat et le coin droit Sunil de retour en action. Monu Goyat a impressionné par ses raids, changeant de camp sans effort et troublant les défenseurs de la couverture. Il a orchestré le premier all-out du match à la 13e minute.

La défense de Thalaivas n’avait pas l’air à son meilleur niveau habituel alors que le capitaine des Pirates de Patna, Prashanth Rai, a ramassé des points de raid. Les raiders de Tamil Thalaivas, Ajinkya Pawar et Manjeet, ont fait de leur mieux pour combler l’écart, mais la première mi-temps s’est terminée 21-12, les Pirates semblant avoir le contrôle total.

Les Patna Pirates ont maintenu la pression avec leur défenseur du coin gauche Mohammadreza Shadloui qui a également participé à l’acte. Il a bien combiné avec les défenseurs de couverture Sajin C et Neeraj Kumar pour aider les Pirates à décrocher un autre ALL OUT quatre minutes après la pause.

Thalaivas n’avait aucune réponse au jeu d’équipe de Patna et aurait été réduit à 2 hommes sur le tapis si Sagar n’avait pas réussi un Super Tackle sur Monu Goyat. Sagar a décroché son High 5 dans le processus, mais l’équipe n’a pas réussi à combler l’écart de points.

Les pirates ont infligé un autre all-out avec huit minutes au compteur alors que Mohammadreza Shadloui a complété son High 5. C’était la domination totale des triples champions, qui ont pris une avance de 24 points à cinq minutes de la fin. Neeraj Kumar et Sunil ont obtenu leur High 5 dans les dernières minutes alors que les Pirates ont remporté la victoire qui les a aidés à passer à la deuxième place du tableau des points.

