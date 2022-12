Les défenseurs argentins célèbrent la victoire de la Coupe du monde en jouant à un match de la FIFA à 6 heures du matin

Les footballeurs argentins ont éclaté dans une joyeuse célébration après que Gonzalo Montiel a converti avec succès le penalty contre la France pour remporter la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Les fans de football ont assisté à des scènes délirantes au stade Lusail au Qatar alors que Lionel Messi et Co ont participé à des célébrations exubérantes pour marquer le monde. Triomphe de la Coupe. Cependant, le style de Cristian Romero et Lisandro Martinez pour organiser la fête a peut-être surpris certains fans de football. Les deux défenseurs argentins ont disputé un match de la FIFA à 6 heures du matin, un jour seulement après avoir remporté le trophée le plus prestigieux du football international.

Le gardien argentin Emiliano Martinez a partagé les images des deux défenseurs sur Instagram. Les deux joueurs de Premier League peuvent être vus, dans la vidéo, assis sur des fauteuils inclinables et profitant du jeu vidéo. Plus tard, Lisandro a fait face à la caméra tout en affichant ses lunettes de soleil.

Lisandro et Romero partagent une grande complicité, à la fois sur et en dehors du terrain. Ils s’étaient rencontrés en 2016 lors d’un match des réserves du club argentin. Lisandro, qui joue actuellement pour Manchester United, avait représenté l’équipe Newell’s Old Boys Reserves, tandis que Romero jouait pour Belgrano Reserves. Le compte Twitter officiel des Old Boys de Newell a également partagé la photo de Lisandro et Romero.

Romero a disputé les sept matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Le défenseur de Tottenham Hotspur a joué six fois dans le onze de départ. Lisandro, quant à lui, a fait cinq apparitions à la Coupe du monde du Qatar mais n’a pas pris part à la rencontre finale contre la France.

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni a opté pour une ligne arrière à quatre lors de l’affrontement au sommet, mais la décision n’a pas fonctionné exactement comme prévu. L’Argentine a gaspillé son avance de deux buts et encaissé deux buts en fin de match. Le skipper Messi a marqué son deuxième but de la soirée dans le temps additionnel pour donner l’avantage à l’Albiceleste. Cependant, l’Argentine a concédé pour la troisième fois 10 minutes plus tard. L’Argentine a finalement réussi à dépasser la France lors de la fusillade pour soulever la Coupe du Monde de la FIFA pour la troisième fois.

Messi a marqué sept buts et réalisé trois passes décisives lors de la Coupe du monde du Qatar pour remporter le Ballon d’or. L’Argentin Emiliano Martinez a été nommé meilleur gardien de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici