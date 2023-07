Les défenseurs appellent le chef du système de refuges de Toronto à démissionner dans un contexte d’aggravation de la crise

Alors que des dizaines de réfugiés et de demandeurs d’asile continuent de camper à l’extérieur d’un refuge du centre-ville de Toronto, un groupe de plus de 20 défenseurs appelle le chef du système de refuges de la ville à démissionner pour des actions qui, selon eux, ont exacerbé la crise.

Dans un lettre ouverte Lundi, les avocats ont appelé à la démission Gord Tanner, le directeur général de Shelter Support and Housing Administration (SSHA), pour la « mauvaise gestion répétée » du système de refuges.

Ils disent que l’exclusion des demandeurs d’asile du système des refuges viole la politique de la ville sanctuaire de Toronto, alimente la xénophobie et utilise les réfugiés comme monnaie d’échange.

« La ville de Toronto refuse l’abri aux réfugiés », lit-on dans la lettre.

« [It] dit aussi aux réfugiés qui cherchent refuge d’appeler Service Canada dans une cruelle course-poursuite sauvage, sachant que cela ne peut mener nulle part. »

Les demandeurs d’asile font la queue tandis que les volontaires de la Black Coalition for AIDS Prevention distribuent de la nourriture, de l’eau et des fournitures. Le système de refuges à capacité de Toronto refuse les réfugiés et les demandeurs d’asile depuis le début du mois de juin et les oriente vers des programmes fédéraux, affirmant qu’il a besoin de plus de soutien financier du gouvernement fédéral. (Patrick Swadden/CBC)

Cela survient après que des groupes de défense ont appelé tous les niveaux de gouvernement à agir immédiatement pour aider les demandeurs d’asile d’Afrique qui dormaient à l’extérieur du bureau d’accueil des refuges de la ville dans les rues Peter et Richmond, exclu du système de refuge débordé de la ville.

« Ils forcent des êtres humains à dormir sur le trottoir parce qu’ils se battent pour l’argent… et c’est tout à fait répréhensible », a déclaré AJ Withers, un organisateur communautaire et l’un des signataires de la lettre.

« Les êtres humains ne devraient pas être utilisés comme des pions dans des batailles de financement juridictionnel. »

Le système de refuges à capacité de Toronto refuse les réfugiés et les demandeurs d’asile depuis le début du mois de juin et les oriente vers des programmes fédéraux, affirmant qu’il a besoin de plus de soutien financier du gouvernement fédéral. Cependant, de nombreux demandeurs d’asile ne peuvent pas obtenir d’aide fédérale si leurs demandes n’ont pas été entièrement accordées, laissant des dizaines d’entre eux coincés dans les limbes sans nulle part où dormir.

« Il a également une politique de normes d’hébergement et donc, quel que soit le responsable du financement, quel que soit le statut d’immigration, vous avez le droit d’accéder au système d’hébergement », a déclaré Withers.

La ville dit que les abris ont atteint le « niveau de crise »

La ville a déclaré en mai que le nombre de demandeurs d’asile dans le système de refuges de Toronto avait augmenté de 500% en 20 mois, passant d’un minimum de 530 par nuit en septembre 2021 à plus de 2 800 en mai.

« Bien que l’effondrement du système d’abris ne relève pas uniquement de la responsabilité du directeur général – il incombe au conseil municipal – vos décisions clés ont entraîné des dommages incommensurables et ont encore exacerbé la crise », indique la lettre.

Tanner n’a pas commenté les appels à sa démission.

Dans un communiqué publié lundi, le directeur municipal Paul Johnson a déclaré que la capacité d’hébergement de Toronto avait atteint un « niveau de crise ».

« Nos abris sont pleins. Cela est dû à de nombreuses raisons complexes, mais ce fait demeure », a déclaré Johnson, en réponse à la lettre.

« J’ai toute confiance en la personne mentionnée dans la lettre et en mon équipe qui travaille avec diligence et de façon continue, en partenariat avec de nombreux autres experts et dirigeants communautaires, dont certains sont signataires de la lettre. »

Johnson a déclaré que la ville ne disposait pas d’espace supplémentaire et n’avait actuellement aucun moyen d’étendre le système pour répondre à la demande croissante d’espaces d’hébergement.

Approche « Tous sur le pont » nécessaire: maire

En réponse à la lettre, la mairesse de Toronto, Olivia Chow, qui a pris ses fonctions la semaine dernière, a déclaré qu’elle se concentrait sur la collaboration avec les gouvernements fédéral et provincial pour « trouver une solution immédiate », afin de trouver un abri et un logement aux demandeurs d’asile.

« Nous avons besoin de tout le monde sur le pont en ce moment pour résoudre cette crise », a déclaré Chow dans un communiqué à CBC Toronto lundi.

« J’ai tendu la main à tous les maires des grandes villes de l’Ontario et ils sont tous confrontés aux mêmes défis. »

Chow n’a pas commenté les appels à la démission de Tanner, ni dit-elle si elle licencierait Tanner s’il ne démissionnait pas.

Elle a dit qu’elle s’attend à des « solutions tangibles » de la part des trois niveaux de gouvernement lors de la réunion des cadres supérieurs mardi.

Dans une déclaration lundi, la chef du NPD, Marit Stiles, a appelé le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, à fournir un financement d’urgence immédiat aux municipalités pour abriter et loger les réfugiés et les demandeurs d’asile.

« Ce sont des gens qui ont fui la guerre et la persécution dans leur pays d’origine, et sont venus ici à la recherche d’un peu de sécurité, pour être ensuite abandonnés sur les trottoirs », a déclaré Stiles.

« C’est le moment pour tous les niveaux de gouvernement, tous partis confondus, de se rassembler et de soutenir les réfugiés et les demandeurs d’asile. »

Stiles demande également au gouvernement provincial de fournir un financement supplémentaire du Programme d’établissement des nouveaux arrivants dans toute la province pour aider les gens à trouver un logement à long terme et des services culturellement appropriés.