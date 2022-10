Les défenses vacillent de façon « embarrassante » contre les Cowboys – Shaw Local

ARLINGTON, Texas – Lorsque deux capitaines d’équipe utilisent le mot « embarrassant », ce n’est jamais bon signe. Le secondeur des Bears Roquan Smith et la sécurité Eddie Jackson ont tous deux qualifié la défaite de dimanche contre les Cowboys de Dallas, 49-29, au stade AT&T au Texas « d’embarrassante » pour la défense des Bears.

Il est difficile de discuter avec eux.

Les Bears ont accordé 442 verges d’attaque totale et Dallas a récolté en moyenne 7,8 verges par jeu. L’attaque des Cowboys a été de 9 en 11 au troisième essai. Dallas s’est précipité pour 200 verges et a lancé pour 242. « Embarrassant » semble convenir.

“C’est embarrassant de laisser quelqu’un courir le ballon comme ça”, a déclaré Smith. « Vous devez juste vous améliorer, vous devez prendre celui-ci sous le menton. Chapeau à ces gars-là, mais nous devons nous améliorer, c’est embarrassant du côté défensif.

L’offensive des Bears a marqué quatre touchés et un panier, mais ce n’était toujours pas suffisant pour battre les Cowboys. Le quart-arrière de Dallas, Dak Prescott, a terminé l’après-midi 21 en 27 en passant pour 250 verges avec deux touchés et une interception. Prescott a également couru pour 34 verges et un touché.

Jouant sans commencer le porteur de ballon Ezekiel Elliott, le porteur de ballon Tony Pollard a totalisé 131 verges et trois touchés en 14 courses. Le touché de 54 verges de Pollard au quatrième quart a pratiquement cimenté la victoire des Cowboys.

Ce fut une performance exceptionnelle pour Pollard, qui a été en grande partie un acolyte d’Elliott.

“C’est un gars sournois, un gars rapide”, a déclaré Jackson. «Il va frapper des trous et tout ça, arriver au deuxième niveau. Aujourd’hui, il a en quelque sorte fait ça. On a vu ça au cinéma. Nous n’avons pas fait un excellent travail pour le garder sous contrôle. Nous savions que ce serait la chose, ils vont le faire venir ici et essayer de le faire avancer.

Jackson portait la lettre « C » du capitaine sur sa poitrine pour la première fois cette année. Les Bears disputaient leur premier match depuis l’échange de l’ailier défensif du Pro Bowl Robert Quinn plus tôt cette semaine. L’échange de Quinn a laissé un poste de capitaine ouvert et l’équipe a nommé Jackson capitaine.

Jackson a égalé son sommet en carrière avec 11 plaqués et a également réussi une interception dans le match. C’était sa quatrième interception de la saison.

Déclenchement offensif : Tout n’était pas mauvais. Dimanche a marqué la note de passeur la plus élevée de la carrière du quart Justin Fields à 120. Son précédent record en carrière était de 118,7 plus tôt cette saison contre le Minnesota.

Fields est allé 17 en 23 passes pour 151 verges et deux touchés. Il a également couru pour 60 verges et un score sur huit tentatives. Il n’a pas retourné le ballon. Les 29 points des Bears dimanche ont marqué le plus que la défense vantée de Dallas a permis toute la saison.

“Il suffit de regarder les choses positives, bien sûr”, a déclaré Fields. “Regardez le film et voyez où nous devons nous développer. Je pense que l’attaque d’aujourd’hui a bien joué. Il y a toujours de la place pour grandir.

Les Bears ont mieux utilisé les capacités de course de Fields au cours des dernières semaines. Cela semble avoir ouvert les choses pour l’infraction.

“Sa capacité à manquer de sa poche est vraiment spéciale et les courses QB conçues sont également un plus”, a déclaré l’ailier rapproché Cole Kmet. «Cela crée en quelque sorte ces opportunités dans le jeu de passes. Nous continuerons à nous appuyer là-dessus.

Fields s’est connecté avec Kmet pour un touché de 10 verges au quatrième quart. Il s’agissait du premier touché de Kmet depuis le 6 décembre 2020 et de son premier touché lancé par Fields. Il a mis fin à une longue période de sécheresse pour le choix de deuxième ronde de 2020.

Herbert avec un autre gros match : Le porteur de ballon Khalil Herbert a totalisé 99 verges au sol et un touché en 16 courses. Pour le deuxième match consécutif, les Bears ont utilisé Herbert et le porteur de ballon David Montgomery presque à égalité. Montgomery a totalisé 53 verges en 15 courses, ainsi que 22 verges en trois attrapés.

Les Bears ont totalisé 240 verges au sol en équipe. Il s’agissait du troisième match consécutif qu’ils couraient sur au moins 200 verges. Ils n’ont pas fait cela en trois matchs consécutifs depuis 1968, selon NFL Research.