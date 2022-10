Les défenses de DeKalb, Sycamore et Kaneland se réchauffent avant les séries éliminatoires – Shaw Local

DeKalb a cédé trois points au cours des deux dernières semaines. Kaneland a cédé 16 points au cours des trois dernières semaines.

Et Sycamore, eh bien, les Spartans ont produit deux blanchissages consécutifs et ont permis à leurs adversaires d’atteindre deux chiffres à deux reprises cette année – les deux fois après avoir atteint le chronomètre en plus de 40 points.

Les trois équipes font irruption dans les séries éliminatoires avec leurs défenses tournant à toute vitesse.

Étant donné à quel point la météo et d’autres facteurs peuvent devenir bizarres, l’entraîneur de deuxième année de DeKalb, Derek Schneeman, a déclaré qu’une défense solide est le meilleur égaliseur.

“Lorsque vous jouez dans l’état de l’Illinois, vous ne savez jamais quel temps vous allez avoir à l’automne”, a déclaré Schneeman. « Peu importe la qualité de votre attaque, votre défense doit être solide fin octobre et début novembre. Ils vont tester les limites de nos meilleures capacités, mais je pense que nous jouons notre meilleur ballon au bon moment, c’est ce que vous voulez voir.

Les Barbs (6-3) ouvrent le jeu d’après-saison 7A à 19 h vendredi à Moline, face à une offensive Wing-T lourde. Ils n’ont affronté un Wing-T qu’une seule fois cette année, celui que Sycamore a déployé lors d’une victoire 35-7 la semaine 1.

Les Barbs n’ont cédé plus de 30 points qu’une seule fois depuis et viennent de remporter une victoire de 28-3 la semaine 9 contre Waubonsie Valley. Contre Neuqua Valley lors de la semaine 8, les Barbs ont blanchi les Wildcats 14-0 pour leur troisième blanchissage de l’année.

Schneeman a déclaré que l’équipe avait limité les jeux de morceaux pendant leur séquence chaude.

“Nous devons continuer cela cette semaine”, a déclaré Schneeman. « C’est un gros défi ce qu’ils font offensivement. Ils sont bien entraînés, jouent avec un niveau de pad bas, jouent au sifflet et réalisent leurs feintes. Ce sera un vrai test pour nos gars de lire leurs clés et de suivre le plan de match.

DeKalb a roulé avec le jeu chaud du joueur de ligne Nathan Hoard, qui a repris des parties du jeu Neuqua. Ils ont également obtenu de grosses contributions de LaBrian Carrington (une interception contre Neuqua), Aiden Sisson (plaques multiples pour défaite ces dernières semaines) et Daniel Roman-Johnson (revirement forcé contre Waubonsie). Le demi de coin Ethan Tierney vient également de s’engager avec Austin Peay.

Kaneland (6-3) affrontera une équipe répartie, Riverside-Brookfield, dans un match d’ouverture 6A à 19 h vendredi. Le demi défensif Alex Panico vient de connaître un excellent match contre La Salle-Pérou, menant les Knights avec 16 plaqués. Il est le chef d’équipe des tacles cette année.

Josh Mauthe et Dawson Trebolo ont également réalisé des jeux clés pour la défensive des Knights tout au long de l’année et particulièrement au cours des trois dernières semaines. Les Knights ont battu Marengo 44-3, Woodstock North 45-6 et les Cavaliers 28-7 la semaine dernière. Depuis qu’il a concédé 30 points consécutifs au cours des semaines 2 et 3, Kaneland n’en a pas cédé plus de 28 – et cela s’est produit contre la puissante offensive Sycamore.

“Pour n’importe quelle équipe, lorsque la défensive joue bien, cela soulage la pression de l’attaque”, a déclaré l’entraîneur de Kaneland, Pat Ryan. “Il n’est pas nécessaire d’avoir cette mentalité” nous devons marquer à nouveau, nous devons marquer à nouveau “. Vous pouvez prendre votre temps et gérer le chrono différemment si la défense joue bien. Vous pouvez prendre plus de risques en équipe, comme aller de l’avant en quatrième place au milieu de terrain au lieu de le repousser et d’essayer de les repousser. Cela nous aide en tant qu’équipe entière.

Sycamore (9-0) affronte Westinghouse lors de son match d’ouverture 5A à 19 h vendredi et a cédé des points pour la dernière semaine lors d’une victoire de 48-14 à Woodstock North la semaine 7. Ottawa a également atteint le double dans une victoire de 54-20 contre Sycamore. À part cela, les Spartans ont accordé sept points ou moins à chaque match cette année, dont quatre blanchissages.

Les deux derniers blanchissages des deux dernières semaines ont été contre des équipes éliminatoires, 28-0 contre La Salle-Pérou et 28-0 contre Morris pour remporter le titre Kishwaukee River/Interstate 8 White.

L’entraîneur Joe Ryan a déclaré que les entraîneurs Rob Stover et Jake Countryman s’organisent très bien, font un excellent travail de préparation chaque semaine et que les joueurs réagissent bien.

Les Spartans sont chargés partout en défense, de Dawson Alexander et du secondaire peu testé au joueur de football de l’année en titre du Daily Chronicle Lincoln Cooley sur la ligne défensive. Le secondeur Kiefer Tarnoki et Joey Puleo ont tous deux forcé des revirements contre Morris la semaine dernière.

“C’est le moment de l’année où vous voulez certainement jouer une très bonne défense”, a déclaré Joe Ryan. “Si votre défense se porte bien, vous pouvez éloigner l’autre équipe du tableau de bord ou limiter le temps de possession, et cela vous donne plus de chances en attaque.”