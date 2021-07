Les défenses climatiques britanniques ont besoin d’un flot d’argent

Préparer. Acte. Survivre.

C’est-à-dire le Conseil de l’Agence pour l’environnement en matière de changement climatique. Mais le pays est-il préparé ?

La Grande-Bretagne a terriblement sous-financé les efforts d’adaptation au climat, laissant ses infrastructures à la merci d’événements météorologiques extrêmes, avertissent les responsables et les experts.

Juillet a été un mois d’inondations, de chaleur et encore d’inondations. Ces derniers jours ont rappelé avec acuité que le temps est de plus en plus difficile à prévoir et que son bilan devrait encore augmenter dans les années à venir.

Les engagements nets zéro pour réduire les émissions de carbone ont commencé à toucher le public, alors qu’il est confronté à des changements importants dans ses maisons et ses modes de vie.

Mais le problème de vivre réellement avec le changement climatique est souvent traité comme la Cendrillon de l’histoire du climat, même si ses effets soudains et aigus n’ont jamais été aussi flagrants.

C’est le cas même si des tentatives, comme l’Accord de Paris, parviennent à freiner la hausse des températures mondiales à 2C, voire 1,5C.

La semaine dernière, le Met Office a publié son premier ambre avertissement de chaleur extrême. Des images d’inondations de stations de métro dimanche ont suivi de près la mort et la destruction en Allemagne et en Belgique.

Bien que la Grande-Bretagne n’ait pas vu le niveau de dommages récemment subis par ses voisins européens, ce n’est qu’une question de temps, pensent ceux qui sont chargés de gérer l’impact du changement climatique. Cela signifie que le gouvernement doit dépenser de l’argent à un niveau sans précédent, s’il veut atténuer la dévastation économique des conditions météorologiques extrêmes.

Les inondations des 20 dernières années ont coûté des milliards de livres aux assureurs, rendu de nombreuses maisons non assurables et dévasté des communautés. Pendant ce temps, la chaleur extrême est un tueur silencieux, les décès causant potentiellement un coup économique de 323 millions de livres sterling par an d’ici 2050 avec certaines estimations pouvant atteindre 9,9 milliards de livres sterling, selon une estimation du Comité sur le changement climatique (CCC). Et les terres sujettes aux inondations sont encore utilisées pour construire des maisons.

(Bureau rencontré)

Mais cela est en partie dû à une interprétation erronée fondamentale de la probabilité d’inondations et d’autres événements météorologiques extrêmes, selon Allan Beltran-Hernandez, chercheur en économie de l’environnement à la London School of Economics.

Les gens pensent souvent « qu’un événement sur 100 ans signifie qu’un autre ne se produira pas avant 100 ans. Mais les probabilités sont indépendantes les unes des autres. Ainsi, si une région subit les pires inondations qu’elle ait jamais connues depuis un siècle, il est tout aussi probable que l’année suivante ne sera pas également confrontée à des inondations aussi graves ou pires.

Un porte-parole de l’Agence pour l’environnement, qui couvre l’Angleterre, a déclaré L’indépendant qu’il investissait des « montants records » pour aider à protéger les collectivités contre la menace d’inondations. Mais il a ajouté que « des investissements supplémentaires » seront nécessaires afin d’être « plus résilients au changement climatique ».

Mais il y a un problème, les responsables en conviennent à titre officieux : personne ne sait même à quel point ce problème d’adaptation au changement climatique coûte cher. L’Agence pour l’environnement ne sait pas combien demander.

Il n’y a pas de chiffre qui puisse être facilement trouvé pour illustrer le coût total du changement climatique pour le Royaume-Uni, explique Kathryn Brown, responsable de l’adaptation au climat au CCC, un organisme statutaire indépendant créé en vertu de la loi de 2008 sur le changement climatique. Il est destiné à conseiller le gouvernement sur les objectifs de réduction des émissions et la préparation aux impacts de l’urgence du changement climatique sur le Royaume-Uni.

« La raison pour laquelle nous ne l’avons pas est en grande partie simplement parce que le gouvernement n’a pas financé une étude avec suffisamment de ressources pour découvrir ce qu’est ce chiffre », explique Brown.

Brown essaie de quantifier les risques auxquels la Grande-Bretagne est confrontée en raison du changement climatique et de les mesurer par rapport aux efforts déployés pour atténuer ces risques. Tous les cinq ans, le gouvernement doit publier une évaluation des risques liés aux changements climatiques. Le dernier, produit en mai de cette année, avait une carte de pointage pour l’impact sur l’infrastructure dans le cas où la moyenne mondiale serait tempérée de 2C ou 4C. Utilisant une gamme allant de très élevé, coûtant des milliards par an à faible, coûtant moins de 10 millions de livres sterling par an, la carte de pointage rend la lecture troublante.

Le gouvernement devrait se préparer à dépenser des milliards chaque année d’ici 2050 pour défendre les infrastructures clés contre les inondations, selon le rapport. Les augmentations de température apporteront parfois trop et trop peu d’eau. Le rapport prévoyait des coûts d’au moins des centaines de millions chaque année pour tenter de gérer les risques pour l’approvisionnement public en eau dus aux pénuries d’eau.

Il a déjà dépensé plus pour la défense contre les inondations, 5,2 milliards de livres sterling pour les six prochaines années, que pour son fonds de nivellement, de 4,8 milliards de livres sterling jusqu’en 2025. Pourtant, cela ne va même pas effleurer la surface de l’adaptation requise, les experts disent. Et cela ne vise qu’à lutter contre les inondations et non leur impact combiné avec des problèmes tels que la chaleur extrême.

Dans un rapport séparé au Parlement publié en juin 2021, le CCC a déclaré à propos des efforts du gouvernement que «les progrès globaux dans la planification et la mise en œuvre de l’adaptation ne suivent pas le risque croissant».

« Le Royaume-Uni n’a pas encore de vision pour une adaptation réussie au changement climatique, ni d’objectifs mesurables pour évaluer les progrès », indique le rapport, ajoutant que cela « accumule des coûts pour l’avenir ». Les conseils de la CCC au gouvernement sont à plusieurs reprises « ignorés ».

Mais alors que le gouvernement n’a pas chiffré le coût économique de l’adaptation ou de l’échec à changer à mesure que le monde se réchauffe, d’autres commencent à combler le vide.

Les décideurs politiques devront agir rapidement s’ils ne veulent pas voir le résultat d’échecs dans des domaines politiquement sensibles tels que les prêts hypothécaires. Une étude de 2020 sur les prix des logements en Floride réalisée par Benjamin Keys et Philip Mulde du National Bureau of Economic Research des États-Unis a révélé que le risque d’élévation du niveau de la mer avait un impact significatif sur les prix des logements dans l’État.

Il est également perceptible au Royaume-Uni. Immédiatement après qu’une propriété a été gravement inondée, elle perd environ 20% de sa valeur par rapport à une propriété similaire non inondée, selon une étude de Beltran-Hernandez et de ses collègues de l’Université de Birmingham. Toute baisse brutale et soudaine des prix augmente le risque que les propriétaires soient poussés vers des capitaux propres négatifs, où leur hypothèque vaut plus que leur propriété.

Au-delà des actifs tels que les maisons, l’ampleur du choc économique que des événements graves tels que les inondations pourraient devoir être réexaminée selon Simon Wren-Lewis, professeur émérite d’économie et chercheur au Merton College d’Oxford : « En ce moment, les inondations sont simplement traité comme un choc d’offre, et parce qu’il n’affecte normalement que quelques régions, ce n’est pas un choc énorme à l’échelle nationale. S’ils deviennent plus fréquents, cela devra peut-être changer.

En fin de compte, ce n’est pas en ligne que l’argent investi en réponse aux conditions météorologiques extrêmes devra changer, mais aussi la capacité du gouvernement à faire face à des urgences plus fréquentes et plus complexes, déclare Jill Rutter, chercheur principal à l’Institute for Government et ancienne directrice du département. pour l’environnement, l’alimentation et les affaires rurales.

À la suite des inondations de 2007, le chef de police de l’époque, Tim Brain, a déclaré : « En termes d’échelle, de complexité et de durée, il s’agit simplement de la plus grande urgence en temps de paix que nous ayons connue.

Cela signifie que le modèle historique d’une grave inondation suivie par le lobbying de l’agence pour l’environnement pour plus d’argent ne peut pas être soutenu, dit Rutter. « Il s’agissait souvent d’inondations d’abord, puis d’inondations d’argent par la suite. »

L’adaptation au changement climatique nécessitera les mêmes capacités d’urgence intergouvernementales que la réponse à une pandémie, dit Rutter. « C’est encore un autre exemple de l’importance d’une nouvelle stratégie nationale de résilience. »

Malgré son potentiel de catastrophe, l’adaptation n’est souvent considérée que comme un ajout aux efforts nets zéro, les fonctionnaires étant souvent censés jongler avec les deux priorités avec des ressources minimales.

« L’adaptation consiste à éviter que quelque chose de mauvais ne se produise, de sorte que vous ne pouvez pas toujours voir votre succès. Politiquement, cela peut être difficile à vendre », dit Brown.

Tôt ou tard, cependant, le gouvernement devra se réconcilier avec plus de dépenses et chiffrer le problème de l’adaptation climatique. Cela nécessitera une analyse plus large que les calculs actuellement utilisés pour les inondations car il faudra considérer plusieurs événements météorologiques en succession rapide.

Selon un porte-parole du gouvernement : « Le gouvernement reconnaît l’importance de protéger l’environnement naturel du pays et nous investissons en conséquence. Le Defra et ses agences ont reçu une augmentation de 1 milliard de livres sterling du financement global lors de l’examen des dépenses afin que nous puissions faire plus pour lutter contre le changement climatique et protéger notre environnement pour les générations futures. Ces efforts consistent notamment à essayer de protéger les propriétés de l’érosion côtière.

Avec des ressources aux niveaux actuels, « terriblement en deçà de ce qui est vraiment nécessaire » selon un haut responsable de l’Agence pour l’environnement (et un deuxième confirmé), « l’économie et des vies sont en jeu, car ces événements deviennent plus fréquents ».