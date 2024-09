Les défenses américaines contre la grippe aviaire sont-elles suffisantes ?

L’accord Bunge-Viterra souligne la nécessité d’une nouvelle approche en matière d’examen des fusions

Si l’acquisition est autorisée, Bunge deviendra le plus grand négociant mondial de matières premières agricoles. La vente de quelques entreprises en Europe de l’Est ne l’empêchera pas d’utiliser son empreinte considérable pour influencer les marchés, les prix et la production afin de faire avancer ses propres intérêts au détriment des agriculteurs, des consommateurs et des travailleurs, quel que soit le pays dans lequel il opère.